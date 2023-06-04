https://crimea.ria.ru/20230604/armiya-rossii-za-sutki-unichtozhila-pochti-600-boevikov-vsu-1129178280.html

Армия России за сутки уничтожила почти 600 боевиков ВСУ

Армия России за сутки уничтожила почти 600 боевиков ВСУ - РИА Новости Крым, 04.06.2023

Армия России за сутки уничтожила почти 600 боевиков ВСУ

Безвозвратные потери армии украинских националистов в ходе спецоперации вновь растут - за минувшие сутки ВСУ лишились около 600 военнослужащих. Об этом сообщили РИА Новости Крым, 04.06.2023

2023-06-04T16:14

2023-06-04T16:14

2023-06-04T16:15

сво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн - РИА Новости Крым. Безвозвратные потери армии украинских националистов в ходе спецоперации вновь растут - за минувшие сутки ВСУ лишились около 600 военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Наибольшие потери ВСУНаибольшие потери в живой силе противник несет на Донецком и Южно-Донецком направлениях, здесь за сутки уничтожено больше 440 украинских боевиков.Так, на Донецком направлении штурмовики из отряда спецназначения "Ахмат" ведут активные боевые действия на Марьинском тактическом направлении, а возле Авдеевки наступают подразделения 1-го армейского корпуса "Южной" группировки войск."В ходе боев за сутки уничтожено до 200 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, боевая машина РСЗО "Град", две артиллерийские системы М777 производства США, а также гаубицы Д-20 и Д-30", - уточнили в ведомстве, комментируя обстановку на этом направлении.Кроме того, в районах населенных пунктов Славянск и Миньковка Донецкой Народной Республики уничтожены склады боеприпасов оперативно-тактической группы "Лиман", а также 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ."На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск "Восток" поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Павловка, Шевченко ДНР, Червоное, Полтавка, Преображенка и Малая Токмачка Запорожской области", - говорится в сообщении.За сутки на указанных направлениях ликвидировано до 240 украинских боевиков, две боевые бронемашины, девять автомобилей, гаубица "Мста-Б", самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", а также боевая машина РСЗО "Град"."В районах населенных пунктов Темировка и Преображенка Запорожской области уничтожены склады боеприпасов 11-й артиллерийской и 65-й механизированной бригад ВСУ", - рапортовали в ведомстве.Обстановка на Купянском направленииНа Купянском направлении силы артиллерии и авиации "Западной" группировки войск нанесли поражение живой силе и технике противника возле Новомлынска, Синьковки, Ольшан и Тимковки Харьковской области.Возле населенных пунктов Берестовое Харьковской области, Розовка, Новоселовское ЛНР и Лиман ДНР российские военнослужащие пресекли деятельность четырех диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) противника."За сутки на данном направлении уничтожено до 70-ти украинских военнослужащих, три автомобиля, два пикапа, а также гаубица Д-20", - рассказали в пресс-службе.На Красно-Лиманском и Херсонском направленияхСообщается, что на Красно-Лиманском направлении силы группировки войск "Центр" поразили подразделения противника в районах населенных пунктов Ямполовка, Торское ДНР, Макеевка, Площанка, Невское и Червоная Диброва ЛНР, а также возле Серебрянского лесничества."В районе населенного пункта Григоровка Донецкой Народной Республики уничтожена украинская диверсионная-разведывательная группа", - уточнили в ведомстве.За сутки на этом направлении ликвидированы больше 60 украинских боевиков, также выведены из строя две боевые бронемашины, три пикапа, гаубицы Д-20 и Д-30 и две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика".Кроме того, на Херсонском направлении ВС РФ уничтожили до двух десятков украинских военнослужащих, подбили два автомобиля и самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика".Накануне сообщалось, что безвозвратные потери ВСУ на основных направлениях в зоне проведения специальной военной операции вновь растут и за минувшие сутки составили около 600 военнослужащих.Также известно, что цех под Днепропетровском, в котором украинские боевики собирали беспилотные летательные аппараты, разбит высокоточным ударом российских военных.Ночью в воскресенье ВС РФ ударом высокоточного оружия большой дальности поразили военные аэродромы на Украине. Цели удара достигнуты.Читайте также на РИА Новости Крым:"Рыбаки" по указу ВСУ спрятали 9 ящиков осколочных гранат под ХерсономАрмия России нанесла высокоточный удар по военным аэродромам УкраиныАрмия России пресекла попытки ВСУ форсировать Днепр

https://crimea.ria.ru/20230604/tsekh-po-sborke-ukrainskikh-dronov-razbit-v-dnepropetrovske-1129177473.html

https://crimea.ria.ru/20230603/mentor-lzhi-vedet-vsu-v-myasorubku-istorik-o-kontrnastuplenii-zelenskogo-1129170266.html

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