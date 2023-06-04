https://crimea.ria.ru/20230604/armiya-rossii-za-sutki-unichtozhila-pochti-600-boevikov-vsu-1129178280.html
Армия России за сутки уничтожила почти 600 боевиков ВСУ
Армия России за сутки уничтожила почти 600 боевиков ВСУ - РИА Новости Крым, 04.06.2023
Армия России за сутки уничтожила почти 600 боевиков ВСУ
Безвозвратные потери армии украинских националистов в ходе спецоперации вновь растут - за минувшие сутки ВСУ лишились около 600 военнослужащих. Об этом сообщили РИА Новости Крым, 04.06.2023
2023-06-04T16:14
2023-06-04T16:14
2023-06-04T16:15
сво
министерство обороны рф
потери всу
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
харьковская область
донецкая народная республика (днр)
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события в донбассе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн - РИА Новости Крым. Безвозвратные потери армии украинских националистов в ходе спецоперации вновь растут - за минувшие сутки ВСУ лишились около 600 военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Наибольшие потери ВСУНаибольшие потери в живой силе противник несет на Донецком и Южно-Донецком направлениях, здесь за сутки уничтожено больше 440 украинских боевиков.Так, на Донецком направлении штурмовики из отряда спецназначения "Ахмат" ведут активные боевые действия на Марьинском тактическом направлении, а возле Авдеевки наступают подразделения 1-го армейского корпуса "Южной" группировки войск."В ходе боев за сутки уничтожено до 200 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, боевая машина РСЗО "Град", две артиллерийские системы М777 производства США, а также гаубицы Д-20 и Д-30", - уточнили в ведомстве, комментируя обстановку на этом направлении.Кроме того, в районах населенных пунктов Славянск и Миньковка Донецкой Народной Республики уничтожены склады боеприпасов оперативно-тактической группы "Лиман", а также 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ."На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск "Восток" поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Павловка, Шевченко ДНР, Червоное, Полтавка, Преображенка и Малая Токмачка Запорожской области", - говорится в сообщении.За сутки на указанных направлениях ликвидировано до 240 украинских боевиков, две боевые бронемашины, девять автомобилей, гаубица "Мста-Б", самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", а также боевая машина РСЗО "Град"."В районах населенных пунктов Темировка и Преображенка Запорожской области уничтожены склады боеприпасов 11-й артиллерийской и 65-й механизированной бригад ВСУ", - рапортовали в ведомстве.Обстановка на Купянском направленииНа Купянском направлении силы артиллерии и авиации "Западной" группировки войск нанесли поражение живой силе и технике противника возле Новомлынска, Синьковки, Ольшан и Тимковки Харьковской области.Возле населенных пунктов Берестовое Харьковской области, Розовка, Новоселовское ЛНР и Лиман ДНР российские военнослужащие пресекли деятельность четырех диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) противника."За сутки на данном направлении уничтожено до 70-ти украинских военнослужащих, три автомобиля, два пикапа, а также гаубица Д-20", - рассказали в пресс-службе.На Красно-Лиманском и Херсонском направленияхСообщается, что на Красно-Лиманском направлении силы группировки войск "Центр" поразили подразделения противника в районах населенных пунктов Ямполовка, Торское ДНР, Макеевка, Площанка, Невское и Червоная Диброва ЛНР, а также возле Серебрянского лесничества."В районе населенного пункта Григоровка Донецкой Народной Республики уничтожена украинская диверсионная-разведывательная группа", - уточнили в ведомстве.За сутки на этом направлении ликвидированы больше 60 украинских боевиков, также выведены из строя две боевые бронемашины, три пикапа, гаубицы Д-20 и Д-30 и две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика".Кроме того, на Херсонском направлении ВС РФ уничтожили до двух десятков украинских военнослужащих, подбили два автомобиля и самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика".Накануне сообщалось, что безвозвратные потери ВСУ на основных направлениях в зоне проведения специальной военной операции вновь растут и за минувшие сутки составили около 600 военнослужащих.Также известно, что цех под Днепропетровском, в котором украинские боевики собирали беспилотные летательные аппараты, разбит высокоточным ударом российских военных.Ночью в воскресенье ВС РФ ударом высокоточного оружия большой дальности поразили военные аэродромы на Украине. Цели удара достигнуты.Читайте также на РИА Новости Крым:"Рыбаки" по указу ВСУ спрятали 9 ящиков осколочных гранат под ХерсономАрмия России нанесла высокоточный удар по военным аэродромам УкраиныАрмия России пресекла попытки ВСУ форсировать Днепр
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сво, министерство обороны рф, потери всу , вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), харьковская область, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), события в донбассе, запорожская область, херсонская область, новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн - РИА Новости Крым. Безвозвратные потери армии украинских националистов в ходе спецоперации вновь растут - за минувшие сутки ВСУ лишились около 600 военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Наибольшие потери ВСУ
Наибольшие потери в живой силе противник несет на Донецком и Южно-Донецком направлениях, здесь за сутки уничтожено больше 440 украинских боевиков.
Так, на Донецком направлении штурмовики из отряда спецназначения "Ахмат" ведут активные боевые действия на Марьинском тактическом направлении, а возле Авдеевки наступают подразделения 1-го армейского корпуса "Южной" группировки войск.
"В ходе боев за сутки уничтожено до 200 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, боевая машина РСЗО "Град", две артиллерийские системы М777 производства США, а также гаубицы Д-20 и Д-30", - уточнили в ведомстве, комментируя обстановку на этом направлении.
Кроме того, в районах населенных пунктов Славянск и Миньковка Донецкой Народной Республики уничтожены склады боеприпасов оперативно-тактической группы "Лиман", а также 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ.
"На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск "Восток" поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Павловка, Шевченко ДНР, Червоное, Полтавка, Преображенка и Малая Токмачка Запорожской области", - говорится в сообщении.
За сутки на указанных направлениях ликвидировано до 240 украинских боевиков, две боевые бронемашины, девять автомобилей, гаубица "Мста-Б", самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", а также боевая машина РСЗО "Град".
"В районах населенных пунктов Темировка и Преображенка Запорожской области уничтожены склады боеприпасов 11-й артиллерийской и 65-й механизированной бригад ВСУ", - рапортовали в ведомстве.
Обстановка на Купянском направлении
На Купянском направлении силы артиллерии и авиации "Западной" группировки войск нанесли поражение живой силе и технике противника возле Новомлынска, Синьковки, Ольшан и Тимковки Харьковской области.
Возле населенных пунктов Берестовое Харьковской области, Розовка, Новоселовское ЛНР и Лиман ДНР российские военнослужащие пресекли деятельность четырех диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) противника.
"За сутки на данном направлении уничтожено до 70-ти украинских военнослужащих, три автомобиля, два пикапа, а также гаубица Д-20", - рассказали в пресс-службе.
На Красно-Лиманском и Херсонском направлениях
Сообщается, что на Красно-Лиманском направлении силы группировки войск "Центр" поразили подразделения противника в районах населенных пунктов Ямполовка, Торское ДНР, Макеевка, Площанка, Невское и Червоная Диброва ЛНР, а также возле Серебрянского лесничества.
"В районе населенного пункта Григоровка Донецкой Народной Республики уничтожена украинская диверсионная-разведывательная группа", - уточнили в ведомстве.
За сутки на этом направлении ликвидированы больше 60 украинских боевиков, также выведены из строя две боевые бронемашины, три пикапа, гаубицы Д-20 и Д-30 и две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика".
"Кроме того, в районе населенного пункта Серебрянка ДНР уничтожен склад боеприпасов 63-й механизированной бригады ВСУ", - отметили в Минобороны.
Кроме того, на Херсонском направлении ВС РФ уничтожили до двух десятков украинских военнослужащих, подбили два автомобиля и самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика".
Накануне сообщалось, что безвозвратные потери
ВСУ на основных направлениях в зоне проведения специальной военной операции вновь растут и за минувшие сутки составили около 600 военнослужащих.
Также известно, что цех под Днепропетровском, в котором украинские боевики собирали беспилотные летательные аппараты, разбит
высокоточным ударом российских военных.
Ночью в воскресенье ВС РФ ударом высокоточного оружия большой дальности поразили военные аэродромы
на Украине. Цели удара достигнуты.
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