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В МЧС Севастополя объяснили причину громких звуков - РИА Новости Крым, 03.05.2024
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В МЧС Севастополя объяснили причину громких звуков
В МЧС Севастополя объяснили причину громких звуков - РИА Новости Крым, 03.05.2024
В МЧС Севастополя объяснили причину громких звуков
В районе горы Кара-Коба под Севастополем в течение часа буде происходит плановое уничтожение боеприпасов времен Великой Отечественной войны. О этом сообщает... РИА Новости Крым, 03.05.2024
2024-05-03T17:35
2024-05-03T17:45
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безопасность республики крым и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая - РИА Новости Крым. В районе горы Кара-Коба под Севастополем в течение часа буде происходит плановое уничтожение боеприпасов времен Великой Отечественной войны. О этом сообщает пресс-служа МЧС Севастополя."На данный момент пиротехники МЧС России в районе горы Кара-Коба ведут подготовительные мероприятия. Ориентировочно, ликвидация взрывоопасных находок произойдет в период с 17:30 до 18:30. Просим граждан сохранять спокойствие. Работы проводятся с соблюдением необходимых мер безопасности", - информирует Telegram-канал ведомства.Накануне плановые работы по уничтожению взрывоопасных преметом на поигоне Кара-Коба проводились 16 апреля. В то же день флот проводил тренировку со стрельбой из разных видов стрелкового оружия.Читайте также на РИА Новости Крым:Уничтожение боеприпасов: где в Крыму будет громкоГде в Крыму во вторник будут уничтожать боеприпасыБудет громко: где в четверг уничтожат взрывоопасные предметы в Крыму
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РИА Новости Крым
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севастополь, крым, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, новости крыма, гу мчс россии по севастополю
В МЧС Севастополя объяснили причину громких звуков

В Севастополе проведут плановое уничтожение боеприпасов на полигоне Кара-Коба

17:35 03.05.2024 (обновлено: 17:45 03.05.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСевастополь
Севастополь - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая - РИА Новости Крым. В районе горы Кара-Коба под Севастополем в течение часа буде происходит плановое уничтожение боеприпасов времен Великой Отечественной войны. О этом сообщает пресс-служа МЧС Севастополя.
"На данный момент пиротехники МЧС России в районе горы Кара-Коба ведут подготовительные мероприятия. Ориентировочно, ликвидация взрывоопасных находок произойдет в период с 17:30 до 18:30. Просим граждан сохранять спокойствие. Работы проводятся с соблюдением необходимых мер безопасности", - информирует Telegram-канал ведомства.
Накануне плановые работы по уничтожению взрывоопасных преметом на поигоне Кара-Коба проводились 16 апреля. В то же день флот проводил тренировку со стрельбой из разных видов стрелкового оружия.
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