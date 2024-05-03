https://crimea.ria.ru/20240503/v-mchs-sevastopolya-obyasnili-prichinu-gromkikh-zvukov-1137030323.html
В МЧС Севастополя объяснили причину громких звуков
В МЧС Севастополя объяснили причину громких звуков - РИА Новости Крым, 03.05.2024
В МЧС Севастополя объяснили причину громких звуков
В районе горы Кара-Коба под Севастополем в течение часа буде происходит плановое уничтожение боеприпасов времен Великой Отечественной войны. О этом сообщает... РИА Новости Крым, 03.05.2024
2024-05-03T17:35
2024-05-03T17:35
2024-05-03T17:45
севастополь
крым
безопасность республики крым и севастополя
безопасность
новости крыма
гу мчс россии по севастополю
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/10/1136585618_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_30ddfafdf9b94e6c504c7aefc99cf4e4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая - РИА Новости Крым. В районе горы Кара-Коба под Севастополем в течение часа буде происходит плановое уничтожение боеприпасов времен Великой Отечественной войны. О этом сообщает пресс-служа МЧС Севастополя."На данный момент пиротехники МЧС России в районе горы Кара-Коба ведут подготовительные мероприятия. Ориентировочно, ликвидация взрывоопасных находок произойдет в период с 17:30 до 18:30. Просим граждан сохранять спокойствие. Работы проводятся с соблюдением необходимых мер безопасности", - информирует Telegram-канал ведомства.Накануне плановые работы по уничтожению взрывоопасных преметом на поигоне Кара-Коба проводились 16 апреля. В то же день флот проводил тренировку со стрельбой из разных видов стрелкового оружия.Читайте также на РИА Новости Крым:Уничтожение боеприпасов: где в Крыму будет громкоГде в Крыму во вторник будут уничтожать боеприпасыБудет громко: где в четверг уничтожат взрывоопасные предметы в Крыму
севастополь
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/10/1136585618_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_bd621a4cd1d48156ae549048f9660178.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, крым, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, новости крыма, гу мчс россии по севастополю
В МЧС Севастополя объяснили причину громких звуков
В Севастополе проведут плановое уничтожение боеприпасов на полигоне Кара-Коба
17:35 03.05.2024 (обновлено: 17:45 03.05.2024)