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В МЧС Севастополя объяснили причину громких звуков

В МЧС Севастополя объяснили причину громких звуков - РИА Новости Крым, 03.05.2024

В МЧС Севастополя объяснили причину громких звуков

В районе горы Кара-Коба под Севастополем в течение часа буде происходит плановое уничтожение боеприпасов времен Великой Отечественной войны. О этом сообщает... РИА Новости Крым, 03.05.2024

2024-05-03T17:35

2024-05-03T17:35

2024-05-03T17:45

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая - РИА Новости Крым. В районе горы Кара-Коба под Севастополем в течение часа буде происходит плановое уничтожение боеприпасов времен Великой Отечественной войны. О этом сообщает пресс-служа МЧС Севастополя."На данный момент пиротехники МЧС России в районе горы Кара-Коба ведут подготовительные мероприятия. Ориентировочно, ликвидация взрывоопасных находок произойдет в период с 17:30 до 18:30. Просим граждан сохранять спокойствие. Работы проводятся с соблюдением необходимых мер безопасности", - информирует Telegram-канал ведомства.Накануне плановые работы по уничтожению взрывоопасных преметом на поигоне Кара-Коба проводились 16 апреля. В то же день флот проводил тренировку со стрельбой из разных видов стрелкового оружия.Читайте также на РИА Новости Крым:Уничтожение боеприпасов: где в Крыму будет громкоГде в Крыму во вторник будут уничтожать боеприпасыБудет громко: где в четверг уничтожат взрывоопасные предметы в Крыму

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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