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В Севастополе громко – звуки стрельбы слышны в разных районах города

В Севастополе громко – звуки стрельбы слышны в разных районах города - РИА Новости Крым, 16.04.2024

В Севастополе громко – звуки стрельбы слышны в разных районах города

Флот проводит тренировку со стрельбой из разных видов стрелкового оружия в Севастополе. Об этом сообщил глава города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 16.04.2024

2024-04-16T12:13

2024-04-16T12:13

2024-04-16T12:13

михаил развожаев

севастополь

безопасность республики крым и севастополя

учения

чф рф (черноморский флот российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр – РИА Новости Крым. Флот проводит тренировку со стрельбой из разных видов стрелкового оружия в Севастополе. Об этом сообщил глава города Михаил Развожаев.Он предупредил, что в связи с ветреной погодой звуки стрельбы могут быть слышны в различных районах Севастополя, при этом подчеркнул: ситуация в городе спокойная.Военные учения со стрельбой, а также обезвреживание взрывоопасных предметов и взрывчатых веществ в Крыму и Севастополе проходят регулярно. Власти республики и МЧС заблаговременно предупреждают об этом в СМИ и на своих официальных страницах в социальных сетях.В марте министр обороны России Сергей Шойгу во время своей рабочей поездки в войска Южного военного округа поставил задачу проводить тренировки личного состава Черноморского флота в Севастополе по отражению террористических атак противника ежедневно.

севастополь

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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