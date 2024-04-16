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В Севастополе громко – звуки стрельбы слышны в разных районах города - РИА Новости Крым, 16.04.2024
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В Севастополе громко – звуки стрельбы слышны в разных районах города
В Севастополе громко – звуки стрельбы слышны в разных районах города - РИА Новости Крым, 16.04.2024
В Севастополе громко – звуки стрельбы слышны в разных районах города
Флот проводит тренировку со стрельбой из разных видов стрелкового оружия в Севастополе. Об этом сообщил глава города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 16.04.2024
2024-04-16T12:13
2024-04-16T12:13
михаил развожаев
севастополь
безопасность республики крым и севастополя
учения
чф рф (черноморский флот российской федерации)
новости
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр – РИА Новости Крым. Флот проводит тренировку со стрельбой из разных видов стрелкового оружия в Севастополе. Об этом сообщил глава города Михаил Развожаев.Он предупредил, что в связи с ветреной погодой звуки стрельбы могут быть слышны в различных районах Севастополя, при этом подчеркнул: ситуация в городе спокойная.Военные учения со стрельбой, а также обезвреживание взрывоопасных предметов и взрывчатых веществ в Крыму и Севастополе проходят регулярно. Власти республики и МЧС заблаговременно предупреждают об этом в СМИ и на своих официальных страницах в социальных сетях.В марте министр обороны России Сергей Шойгу во время своей рабочей поездки в войска Южного военного округа поставил задачу проводить тренировки личного состава Черноморского флота в Севастополе по отражению террористических атак противника ежедневно.
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Новости
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РИА Новости Крым
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михаил развожаев, севастополь, безопасность республики крым и севастополя, учения, чф рф (черноморский флот российской федерации), новости, новости крыма
В Севастополе громко – звуки стрельбы слышны в разных районах города

Черноморский флот проводит тренировку со стрельбой в Севастополе – Развожаев

12:13 16.04.2024
 
© Отдел информационного обеспечения ЧФ РФКорабли ВМФ
Корабли ВМФ
© Отдел информационного обеспечения ЧФ РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр – РИА Новости Крым. Флот проводит тренировку со стрельбой из разных видов стрелкового оружия в Севастополе. Об этом сообщил глава города Михаил Развожаев.

"Ориентировочно до 13:00 в районе Северного и Южного молов флот проводит тренировки расчетов противоподводно-диверсионного обеспечения со стрельбой из различных видов стрелкового оружия", – написал Развожаев в своем Telegram-канале.

Он предупредил, что в связи с ветреной погодой звуки стрельбы могут быть слышны в различных районах Севастополя, при этом подчеркнул: ситуация в городе спокойная.
Военные учения со стрельбой, а также обезвреживание взрывоопасных предметов и взрывчатых веществ в Крыму и Севастополе проходят регулярно. Власти республики и МЧС заблаговременно предупреждают об этом в СМИ и на своих официальных страницах в социальных сетях.
В марте министр обороны России Сергей Шойгу во время своей рабочей поездки в войска Южного военного округа поставил задачу проводить тренировки личного состава Черноморского флота в Севастополе по отражению террористических атак противника ежедневно.
 
Михаил РазвожаевСевастопольБезопасность Республики Крым и СевастополяУченияЧФ РФ (Черноморский флот Российской Федерации)НовостиНовости Крыма
 
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