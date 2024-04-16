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Пиротехники МЧС России работают в районе горы Кара-Коба в Севастополе - РИА Новости Крым, 16.04.2024
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Пиротехники МЧС России работают в районе горы Кара-Коба в Севастополе
Пиротехники МЧС России работают в районе горы Кара-Коба в Севастополе - РИА Новости Крым, 16.04.2024
Пиротехники МЧС России работают в районе горы Кара-Коба в Севастополе
Уничтожение боеприпасов пройдет во вторник в районе горы Кара-Коба. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по городу Севастополю. РИА Новости Крым, 16.04.2024
2024-04-16T15:28
2024-04-16T15:28
гу мчс россии по севастополю
новости
севастополь
безопасность республики крым и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр – РИА Новости Крым. Уничтожение боеприпасов пройдет во вторник в районе горы Кара-Коба. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по городу Севастополю.По данным МЧС Севастополя, ликвидация взрывоопасных находок произойдет, ориентировочно, в период до 16:30.Граждан просят сохранять спокойствие. Работы будут проведены с соблюдением необходимых мер безопасности.Ранее о громких звуках в городе сообщал губернатор Михаил Развожаев. Флот проводил тренировку со стрельбой из разных видов стрелкового оружия.Военные учения со стрельбой, а также обезвреживание взрывоопасных предметов и взрывчатых веществ в Крыму и Севастополе проходят регулярно. Власти республики и МЧС заблаговременно предупреждают об этом в СМИ и на своих официальных страницах в социальных сетях.Читайте также на РИА Новости Крым:В Красногвардейском районе будут утилизировать боеприпасыВ Крыму будет громко – власти объяснили причинуЧерноморский флот в Крыму будет тренироваться днем и ночью – Шойгу
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Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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гу мчс россии по севастополю, новости, севастополь, безопасность республики крым и севастополя, великая отечественная война
Пиротехники МЧС России работают в районе горы Кара-Коба в Севастополе

Уничтожение боеприпасов пройдет в Севастополе на горе Кара-Коба во вторник

15:28 16.04.2024
 
© ГУ МЧС России по г.СевастополюУничтожение боеприпасов пройдет в Севастополе
Уничтожение боеприпасов пройдет в Севастополе
© ГУ МЧС России по г.Севастополю
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр – РИА Новости Крым. Уничтожение боеприпасов пройдет во вторник в районе горы Кара-Коба. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по городу Севастополю.

"Ожидается плановое уничтожение боеприпасов времен Великой Отечественной войны. На данный момент пиротехники МЧС России в районе горы Кара-Коба ведут подготовительные мероприятия", – говорится в сообщении.

По данным МЧС Севастополя, ликвидация взрывоопасных находок произойдет, ориентировочно, в период до 16:30.
Граждан просят сохранять спокойствие. Работы будут проведены с соблюдением необходимых мер безопасности.
Ранее о громких звуках в городе сообщал губернатор Михаил Развожаев. Флот проводил тренировку со стрельбой из разных видов стрелкового оружия.
Военные учения со стрельбой, а также обезвреживание взрывоопасных предметов и взрывчатых веществ в Крыму и Севастополе проходят регулярно. Власти республики и МЧС заблаговременно предупреждают об этом в СМИ и на своих официальных страницах в социальных сетях.
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ГУ МЧС России по СевастополюНовостиСевастопольБезопасность Республики Крым и СевастополяВеликая Отечественная война
 
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