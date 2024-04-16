https://crimea.ria.ru/20240416/pirotekhniki-mchs-rossii-rabotayut-v-rayone-gory-kara-koba-v-sevastopole-1136603291.html

Пиротехники МЧС России работают в районе горы Кара-Коба в Севастополе

Пиротехники МЧС России работают в районе горы Кара-Коба в Севастополе - РИА Новости Крым, 16.04.2024

Пиротехники МЧС России работают в районе горы Кара-Коба в Севастополе

Уничтожение боеприпасов пройдет во вторник в районе горы Кара-Коба. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по городу Севастополю. РИА Новости Крым, 16.04.2024

2024-04-16T15:28

2024-04-16T15:28

2024-04-16T15:28

гу мчс россии по севастополю

новости

севастополь

безопасность республики крым и севастополя

великая отечественная война

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/10/1136603112_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_90c2b78b352f3d57d809ebd2f50a11d7.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр – РИА Новости Крым. Уничтожение боеприпасов пройдет во вторник в районе горы Кара-Коба. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по городу Севастополю.По данным МЧС Севастополя, ликвидация взрывоопасных находок произойдет, ориентировочно, в период до 16:30.Граждан просят сохранять спокойствие. Работы будут проведены с соблюдением необходимых мер безопасности.Ранее о громких звуках в городе сообщал губернатор Михаил Развожаев. Флот проводил тренировку со стрельбой из разных видов стрелкового оружия.Военные учения со стрельбой, а также обезвреживание взрывоопасных предметов и взрывчатых веществ в Крыму и Севастополе проходят регулярно. Власти республики и МЧС заблаговременно предупреждают об этом в СМИ и на своих официальных страницах в социальных сетях.Читайте также на РИА Новости Крым:В Красногвардейском районе будут утилизировать боеприпасыВ Крыму будет громко – власти объяснили причинуЧерноморский флот в Крыму будет тренироваться днем и ночью – Шойгу

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гу мчс россии по севастополю, новости, севастополь, безопасность республики крым и севастополя, великая отечественная война