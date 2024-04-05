Рейтинг@Mail.ru
В Крыму будет громко – власти объяснили причину - РИА Новости Крым, 05.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240405/v-krymu-budet-gromko--vlasti-obyasnili-prichinu-1136301719.html
В Крыму будет громко – власти объяснили причину
В Крыму будет громко – власти объяснили причину - РИА Новости Крым, 05.04.2024
В Крыму будет громко – власти объяснили причину
Громкие звуки в Красногвардейском районе Крыма, которые жители и гости города могут слышать в пятницу днем, связаны с утилизацией боеприпасов. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 05.04.2024
2024-04-05T09:45
2024-04-05T09:45
крым
новости
новости крыма
красногвардейский район
василий грабован
утилизация взрывоопасных предметов в крыму
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/06/1124732591_0:42:1601:942_1920x0_80_0_0_875f7c4991c21b39c79d587851ae9bb6.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр — РИА Новости Крым. Громкие звуки в Красногвардейском районе Крыма, которые жители и гости города могут слышать в пятницу днем, связаны с утилизацией боеприпасов. Об этом сообщил глава районной администрации Василий Грабован.Грабован призвал всех сохранять спокойствие и доверять только официальной информации.Обезвреживание взрывоопасных предметов и взрывчатых веществ в Крыму и Севастополе проходит регулярно. Также в регионах проводятся военные учения со стрельбой. Власти республики и МЧС заблаговременно предупреждают об этом в СМИ и на своих официальных страницах в социальных сетях.Читайте также на РИА Новости Крым:Звуки взрывов в горах под Севастополем – что происходитВ Красногвардейском районе Крыма во вторник будет громкоВ Крыму начали утилизировать оставшиеся после атаки БПЛА боеприпасы
крым
красногвардейский район
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/06/1124732591_0:0:1601:1200_1920x0_80_0_0_69eb55e68d5dacf39bafa774267afd8c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, новости, новости крыма, красногвардейский район, василий грабован, утилизация взрывоопасных предметов в крыму
В Крыму будет громко – власти объяснили причину

В Красногвардейском районе Крыма в пятницу будут утилизировать боеприпасы

09:45 05.04.2024
 
© ГУ МЧС России по Республике КрымОбезвреживание взрывоопасных предметов времен ВОВ
Обезвреживание взрывоопасных предметов времен ВОВ
© ГУ МЧС России по Республике Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр — РИА Новости Крым. Громкие звуки в Красногвардейском районе Крыма, которые жители и гости города могут слышать в пятницу днем, связаны с утилизацией боеприпасов. Об этом сообщил глава районной администрации Василий Грабован.
"Сегодня с 11:00 до 14:00 на территории села Вольное будет проводиться плановая утилизация боеприпасов. Возможно, будут слышны громкие звуки", - предупредил он в своем Telegram-канале.
Грабован призвал всех сохранять спокойствие и доверять только официальной информации.
Обезвреживание взрывоопасных предметов и взрывчатых веществ в Крыму и Севастополе проходит регулярно. Также в регионах проводятся военные учения со стрельбой. Власти республики и МЧС заблаговременно предупреждают об этом в СМИ и на своих официальных страницах в социальных сетях.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Звуки взрывов в горах под Севастополем – что происходит
В Красногвардейском районе Крыма во вторник будет громко
В Крыму начали утилизировать оставшиеся после атаки БПЛА боеприпасы
 
КрымНовостиНовости КрымаКрасногвардейский районВасилий ГрабованУтилизация взрывоопасных предметов в Крыму
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:28Бывший депутат и предприниматель в Крыму пойдут под суд за вымогательство
11:21201 мирный житель погиб от ударов ВСУ по регионам России с начала года
11:19В Курской области под обстрелом ВСУ ранена женщина
11:09В Крыму под Судаком легковушка улетела в кювет и перевернулась
10:55Дроны ВСУ охотятся за гражданскими на левом берегу Днепра – ранены пятеро
10:42Самый дорогой "мусоровоз": чем известна бронемашина "Азовец"
10:26Украину не пригласят в НАТО на саммите в Вашингтоне в июле - СМИ
10:08Семь мирных жителей ранены в результате обстрела Горловки
10:02ВСУ обстреляли школу и детский сад в Белгородской области
09:45В Крыму будет громко – власти объяснили причину
09:38Заморозки на Кубани: в МЧС предупредили о риске гибели сельхозкультур
09:01В Харькове полностью остановилось метро
08:59Андрей Чибис - биография
08:37Первые слова губернатора Чибиса после нападения и операции
08:30Напавшему на Андрея Чибиса мужчине грозит до 20 лет лишения свободы
08:09Фото людей с флагом Украины найдены в телефоне боевика из "Крокуса"
07:59Напавший с ножом на губернатора Чибиса рассказал о причине нападения - СК
07:47Пригородные районы Часова Яра в ДНР под контролем России
07:4453 дрона: в МО рассказали о массированной атаке на пять регионов России
07:38Что известно о напавшем на губернатора Мурманской области мужчине
Лента новостейМолния