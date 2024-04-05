https://crimea.ria.ru/20240405/v-krymu-budet-gromko--vlasti-obyasnili-prichinu-1136301719.html

В Крыму будет громко – власти объяснили причину

В Крыму будет громко – власти объяснили причину - РИА Новости Крым, 05.04.2024

В Крыму будет громко – власти объяснили причину

Громкие звуки в Красногвардейском районе Крыма, которые жители и гости города могут слышать в пятницу днем, связаны с утилизацией боеприпасов. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 05.04.2024

2024-04-05T09:45

2024-04-05T09:45

2024-04-05T09:45

крым

новости

новости крыма

красногвардейский район

василий грабован

утилизация взрывоопасных предметов в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр — РИА Новости Крым. Громкие звуки в Красногвардейском районе Крыма, которые жители и гости города могут слышать в пятницу днем, связаны с утилизацией боеприпасов. Об этом сообщил глава районной администрации Василий Грабован.Грабован призвал всех сохранять спокойствие и доверять только официальной информации.Обезвреживание взрывоопасных предметов и взрывчатых веществ в Крыму и Севастополе проходит регулярно. Также в регионах проводятся военные учения со стрельбой. Власти республики и МЧС заблаговременно предупреждают об этом в СМИ и на своих официальных страницах в социальных сетях.Читайте также на РИА Новости Крым:Звуки взрывов в горах под Севастополем – что происходитВ Красногвардейском районе Крыма во вторник будет громкоВ Крыму начали утилизировать оставшиеся после атаки БПЛА боеприпасы

крым

красногвардейский район

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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