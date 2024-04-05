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В Крыму будет громко – власти объяснили причину
В Крыму будет громко – власти объяснили причину - РИА Новости Крым, 05.04.2024
В Крыму будет громко – власти объяснили причину
Громкие звуки в Красногвардейском районе Крыма, которые жители и гости города могут слышать в пятницу днем, связаны с утилизацией боеприпасов. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 05.04.2024
2024-04-05T09:45
2024-04-05T09:45
2024-04-05T09:45
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красногвардейский район
василий грабован
утилизация взрывоопасных предметов в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр — РИА Новости Крым. Громкие звуки в Красногвардейском районе Крыма, которые жители и гости города могут слышать в пятницу днем, связаны с утилизацией боеприпасов. Об этом сообщил глава районной администрации Василий Грабован.Грабован призвал всех сохранять спокойствие и доверять только официальной информации.Обезвреживание взрывоопасных предметов и взрывчатых веществ в Крыму и Севастополе проходит регулярно. Также в регионах проводятся военные учения со стрельбой. Власти республики и МЧС заблаговременно предупреждают об этом в СМИ и на своих официальных страницах в социальных сетях.Читайте также на РИА Новости Крым:Звуки взрывов в горах под Севастополем – что происходитВ Красногвардейском районе Крыма во вторник будет громкоВ Крыму начали утилизировать оставшиеся после атаки БПЛА боеприпасы
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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крым, новости, новости крыма, красногвардейский район, василий грабован, утилизация взрывоопасных предметов в крыму
В Крыму будет громко – власти объяснили причину
В Красногвардейском районе Крыма в пятницу будут утилизировать боеприпасы