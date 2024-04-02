https://crimea.ria.ru/20240402/v-krasnogvardeyskom-rayone-kryma-vo-vtornik-budet-gromko-1136211440.html

В Красногвардейском районе Крыма во вторник будет громко

В Красногвардейском районе Крыма во вторник будет громко - РИА Новости Крым, 02.04.2024

В Красногвардейском районе Крыма во вторник будет громко

На территории Октябрьского сельского поселения Красногвардейского района во вторник будут слышны звуки взрывов в связи с утилизацией боеприпасов. Об этом... РИА Новости Крым, 02.04.2024

2024-04-02T10:59

2024-04-02T10:59

2024-04-02T11:00

крым

красногвардейский район

василий грабован

утилизация взрывоопасных предметов в крыму

безопасность республики крым и севастополя

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр – РИА Новости Крым. На территории Октябрьского сельского поселения Красногвардейского района во вторник будут слышны звуки взрывов в связи с утилизацией боеприпасов. Об этом предупредил глава районной администрации Василий Грабован.Жителей и гостей района просят сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.Плановая утилизация боеприпасов накануне также проходила в Красногвардейском районе на территории села Вольное.Обезвреживание взрывоопасных предметов и взрывчатых веществ в Крыму и Севастополе проходят регулярно. Также в регионах проходят военные учения со стрельбой. Власти республики и МЧС заблаговременно предупреждают об этом в СМИ и на своих официальных страницах в социальных сетях.Читайте также на РИА Новости Крым:Звуки взрывов в горах под Севастополем – что происходитВ Красногвардейском районе Крыма будут взрывать боеприпасыВ одном из районов Крыма прозвучат взрывы – власти объяснили причину

крым

красногвардейский район

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2024

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крым, красногвардейский район, василий грабован, утилизация взрывоопасных предметов в крыму, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма