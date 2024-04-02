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В Красногвардейском районе Крыма во вторник будет громко - РИА Новости Крым, 02.04.2024
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В Красногвардейском районе Крыма во вторник будет громко
В Красногвардейском районе Крыма во вторник будет громко - РИА Новости Крым, 02.04.2024
В Красногвардейском районе Крыма во вторник будет громко
На территории Октябрьского сельского поселения Красногвардейского района во вторник будут слышны звуки взрывов в связи с утилизацией боеприпасов. Об этом... РИА Новости Крым, 02.04.2024
2024-04-02T10:59
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крым
красногвардейский район
василий грабован
утилизация взрывоопасных предметов в крыму
безопасность республики крым и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр – РИА Новости Крым. На территории Октябрьского сельского поселения Красногвардейского района во вторник будут слышны звуки взрывов в связи с утилизацией боеприпасов. Об этом предупредил глава районной администрации Василий Грабован.Жителей и гостей района просят сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.Плановая утилизация боеприпасов накануне также проходила в Красногвардейском районе на территории села Вольное.Обезвреживание взрывоопасных предметов и взрывчатых веществ в Крыму и Севастополе проходят регулярно. Также в регионах проходят военные учения со стрельбой. Власти республики и МЧС заблаговременно предупреждают об этом в СМИ и на своих официальных страницах в социальных сетях.Читайте также на РИА Новости Крым:Звуки взрывов в горах под Севастополем – что происходитВ Красногвардейском районе Крыма будут взрывать боеприпасыВ одном из районов Крыма прозвучат взрывы – власти объяснили причину
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РИА Новости Крым
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крым, красногвардейский район, василий грабован, утилизация взрывоопасных предметов в крыму, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма
В Красногвардейском районе Крыма во вторник будет громко

Утилизация боеприпасов пройдет во вторник в Красногвардейском районе Крыма

10:59 02.04.2024 (обновлено: 11:00 02.04.2024)
 
© Фото пресс-службы Главного управления МЧС России по СевастополюОбезвреживание снарядов Великой Отечественной войны в Севастополе
Обезвреживание снарядов Великой Отечественной войны в Севастополе
© Фото пресс-службы Главного управления МЧС России по Севастополю
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр – РИА Новости Крым. На территории Октябрьского сельского поселения Красногвардейского района во вторник будут слышны звуки взрывов в связи с утилизацией боеприпасов. Об этом предупредил глава районной администрации Василий Грабован.
"Сегодня в 13.00 на территории Октябрьского сельского поселения будет проводиться плановая утилизация боеприпасов", - говорится в сообщении.
Жителей и гостей района просят сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.
Плановая утилизация боеприпасов накануне также проходила в Красногвардейском районе на территории села Вольное.
Обезвреживание взрывоопасных предметов и взрывчатых веществ в Крыму и Севастополе проходят регулярно. Также в регионах проходят военные учения со стрельбой. Власти республики и МЧС заблаговременно предупреждают об этом в СМИ и на своих официальных страницах в социальных сетях.
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КрымКрасногвардейский районВасилий ГрабованУтилизация взрывоопасных предметов в КрымуБезопасность Республики Крым и СевастополяНовости Крыма
 
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