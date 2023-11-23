https://crimea.ria.ru/20231123/v-odnom-iz-rayonov-kryma-prozvuchat-vzryvy--vlasti-obyasnili-prichinu-1132992688.html

В одном из районов Крыма прозвучат взрывы – власти объяснили причину

В одном из районов Крыма прозвучат взрывы – власти объяснили причину - РИА Новости Крым, 23.11.2023

В одном из районов Крыма прозвучат взрывы – власти объяснили причину

Громкие звуки взрывов, которые могут слышать в четверг жители Багеровского сельского поселения, связаны с утилизацией взрывоопасных предметов. Об этом сообщили... РИА Новости Крым, 23.11.2023

2023-11-23T09:52

2023-11-23T09:52

2023-11-23T09:59

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя - РИА Новости Крым. Громкие звуки взрывов, которые могут слышать в четверг жители Багеровского сельского поселения, связаны с утилизацией взрывоопасных предметов. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Ленинского района.Жителей и гостей полуострова призвали сохранять спокойствие и доверять официальным источникам информации.В Крыму и Севастополе специалисты периодически уничтожают боеприпасы на специальных полигонах, в том числе взрывоопасные предметы времен Великой Отечественной. Власти и МЧС предупреждают об этом жителей и гостей Крыма заранее. Накануне работу по ликвидации взрывчатки проводили в поселке Черноморское. Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму обезвредили более 40 снарядов и мин времен войныВ Черноморском районе обезвредили якорную мину времен ВОВВ севастопольской бухте Гильзовая обезвредили 680 боеприпасов времен ВОВ

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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