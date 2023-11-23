https://crimea.ria.ru/20231123/v-odnom-iz-rayonov-kryma-prozvuchat-vzryvy--vlasti-obyasnili-prichinu-1132992688.html
В одном из районов Крыма прозвучат взрывы – власти объяснили причину
В одном из районов Крыма прозвучат взрывы – власти объяснили причину - РИА Новости Крым, 23.11.2023
В одном из районов Крыма прозвучат взрывы – власти объяснили причину
Громкие звуки взрывов, которые могут слышать в четверг жители Багеровского сельского поселения, связаны с утилизацией взрывоопасных предметов. Об этом сообщили... РИА Новости Крым, 23.11.2023
2023-11-23T09:52
2023-11-23T09:52
2023-11-23T09:59
ленинский район
новости крыма
крым
безопасность республики крым и севастополя
мчс крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/0c/1132062134_0:52:1024:628_1920x0_80_0_0_89cb96886b51c35852d8bd815bc7058d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя - РИА Новости Крым. Громкие звуки взрывов, которые могут слышать в четверг жители Багеровского сельского поселения, связаны с утилизацией взрывоопасных предметов. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Ленинского района.Жителей и гостей полуострова призвали сохранять спокойствие и доверять официальным источникам информации.В Крыму и Севастополе специалисты периодически уничтожают боеприпасы на специальных полигонах, в том числе взрывоопасные предметы времен Великой Отечественной. Власти и МЧС предупреждают об этом жителей и гостей Крыма заранее. Накануне работу по ликвидации взрывчатки проводили в поселке Черноморское. Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму обезвредили более 40 снарядов и мин времен войныВ Черноморском районе обезвредили якорную мину времен ВОВВ севастопольской бухте Гильзовая обезвредили 680 боеприпасов времен ВОВ
ленинский район
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/0c/1132062134_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_710bc2741166439db6c9b22fe9937148.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ленинский район, новости крыма, крым, безопасность республики крым и севастополя, мчс крыма
В одном из районов Крыма прозвучат взрывы – власти объяснили причину
В Багерово будут ликвидировать боеприпасы времен ВОВ – местные власти
09:52 23.11.2023 (обновлено: 09:59 23.11.2023)