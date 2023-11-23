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В одном из районов Крыма прозвучат взрывы – власти объяснили причину - РИА Новости Крым, 23.11.2023
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В одном из районов Крыма прозвучат взрывы – власти объяснили причину
В одном из районов Крыма прозвучат взрывы – власти объяснили причину - РИА Новости Крым, 23.11.2023
В одном из районов Крыма прозвучат взрывы – власти объяснили причину
Громкие звуки взрывов, которые могут слышать в четверг жители Багеровского сельского поселения, связаны с утилизацией взрывоопасных предметов. Об этом сообщили... РИА Новости Крым, 23.11.2023
2023-11-23T09:52
2023-11-23T09:59
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя - РИА Новости Крым. Громкие звуки взрывов, которые могут слышать в четверг жители Багеровского сельского поселения, связаны с утилизацией взрывоопасных предметов. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Ленинского района.Жителей и гостей полуострова призвали сохранять спокойствие и доверять официальным источникам информации.В Крыму и Севастополе специалисты периодически уничтожают боеприпасы на специальных полигонах, в том числе взрывоопасные предметы времен Великой Отечественной. Власти и МЧС предупреждают об этом жителей и гостей Крыма заранее. Накануне работу по ликвидации взрывчатки проводили в поселке Черноморское. Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму обезвредили более 40 снарядов и мин времен войныВ Черноморском районе обезвредили якорную мину времен ВОВВ севастопольской бухте Гильзовая обезвредили 680 боеприпасов времен ВОВ
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ленинский район, новости крыма, крым, безопасность республики крым и севастополя, мчс крыма
В одном из районов Крыма прозвучат взрывы – власти объяснили причину

В Багерово будут ликвидировать боеприпасы времен ВОВ – местные власти

09:52 23.11.2023 (обновлено: 09:59 23.11.2023)
 
© ГУ МЧС России по Республике КрымОбезвреживание взрывоопасных предметов
Обезвреживание взрывоопасных предметов
© ГУ МЧС России по Республике Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя - РИА Новости Крым. Громкие звуки взрывов, которые могут слышать в четверг жители Багеровского сельского поселения, связаны с утилизацией взрывоопасных предметов. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Ленинского района.

"23 ноября во второй половине дня на территории Багеровского сельского поселения, юго-западнее поселка Багерово, на Багеровском полигоне, специальными службами будут проведены работы по подрыву взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны", – сказано в сообщении.

Жителей и гостей полуострова призвали сохранять спокойствие и доверять официальным источникам информации.
В Крыму и Севастополе специалисты периодически уничтожают боеприпасы на специальных полигонах, в том числе взрывоопасные предметы времен Великой Отечественной. Власти и МЧС предупреждают об этом жителей и гостей Крыма заранее. Накануне работу по ликвидации взрывчатки проводили в поселке Черноморское.
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Ленинский районНовости КрымаКрымБезопасность Республики Крым и СевастополяМЧС Крыма
 
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