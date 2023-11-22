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Взрывы в поселке Черноморское в Крыму – что происходит - РИА Новости Крым, 22.11.2023
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Взрывы в поселке Черноморское в Крыму – что происходит
Взрывы в поселке Черноморское в Крыму – что происходит - РИА Новости Крым, 22.11.2023
Взрывы в поселке Черноморское в Крыму – что происходит
В поселке Черноморское в среду, 22 ноября, специальные службы будут уничтожать взрывоопасные предметы. Об этом сообщила глава администрации Черноморского района РИА Новости Крым, 22.11.2023
2023-11-22T14:28
2023-11-22T14:31
черноморское
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крым
безопасность республики крым и севастополя
наталья писарева
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя — РИА Новости Крым. В поселке Черноморское в среду, 22 ноября, специальные службы будут уничтожать взрывоопасные предметы. Об этом сообщила глава администрации Черноморского района Наталья Писарева.Уточняется, что мероприятия по уничтожению будут проходить до 16 часов.Население просят сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.Уничтожение боеприпасов на специальных полигонах в Крыму и Севастополе происходят практически ежедневно. Предупреждения об этом власти и МЧС размещают на официальных сайтах и каналах в сети интернет заранее.В Крыму и Севастополе, как и других регионах страны, которые граничат с Украиной, действует "желтый" (высокий) режим террористической угрозы.Читайте также на РИА Новости Крым:Как с немецкими бомбами на Крым обрушилась войнаАвиабомбу обнаружили в Сакском районе КрымаВместо рыжиков – рыжие фугасы: особенности грибного сезона в Севастополе
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черноморское, новости крыма, крым, безопасность республики крым и севастополя, наталья писарева
Взрывы в поселке Черноморское в Крыму – что происходит

В Крыму поселке Черноморское будут уничтожать взрывоопасные предметы

14:28 22.11.2023 (обновлено: 14:31 22.11.2023)
 
© ГУ МЧС России по Республике КрымОбезвреживание взрывоопасных предметов
Обезвреживание взрывоопасных предметов
© ГУ МЧС России по Республике Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя — РИА Новости Крым. В поселке Черноморское в среду, 22 ноября, специальные службы будут уничтожать взрывоопасные предметы. Об этом сообщила глава администрации Черноморского района Наталья Писарева.

"Сегодня, 22 ноября, специальные службы будут проводить уничтожение взрывоопасных предметов в районе поселка Черноморское", – написала она в своем Telegram-канале Писарева.

Уточняется, что мероприятия по уничтожению будут проходить до 16 часов.
Население просят сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.
Уничтожение боеприпасов на специальных полигонах в Крыму и Севастополе происходят практически ежедневно. Предупреждения об этом власти и МЧС размещают на официальных сайтах и каналах в сети интернет заранее.
В Крыму и Севастополе, как и других регионах страны, которые граничат с Украиной, действует "желтый" (высокий) режим террористической угрозы.
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ЧерноморскоеНовости КрымаКрымБезопасность Республики Крым и СевастополяНаталья Писарева
 
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