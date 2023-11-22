https://crimea.ria.ru/20231122/vzryvy-v-poselke-chernomorskoe-v-krymu--chto-proiskhodit-1132974949.html

Взрывы в поселке Черноморское в Крыму – что происходит

Взрывы в поселке Черноморское в Крыму – что происходит - РИА Новости Крым, 22.11.2023

Взрывы в поселке Черноморское в Крыму – что происходит

В поселке Черноморское в среду, 22 ноября, специальные службы будут уничтожать взрывоопасные предметы. Об этом сообщила глава администрации Черноморского района РИА Новости Крым, 22.11.2023

2023-11-22T14:28

2023-11-22T14:28

2023-11-22T14:31

черноморское

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крым

безопасность республики крым и севастополя

наталья писарева

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя — РИА Новости Крым. В поселке Черноморское в среду, 22 ноября, специальные службы будут уничтожать взрывоопасные предметы. Об этом сообщила глава администрации Черноморского района Наталья Писарева.Уточняется, что мероприятия по уничтожению будут проходить до 16 часов.Население просят сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.Уничтожение боеприпасов на специальных полигонах в Крыму и Севастополе происходят практически ежедневно. Предупреждения об этом власти и МЧС размещают на официальных сайтах и каналах в сети интернет заранее.В Крыму и Севастополе, как и других регионах страны, которые граничат с Украиной, действует "желтый" (высокий) режим террористической угрозы.Читайте также на РИА Новости Крым:Как с немецкими бомбами на Крым обрушилась войнаАвиабомбу обнаружили в Сакском районе КрымаВместо рыжиков – рыжие фугасы: особенности грибного сезона в Севастополе

черноморское

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

черноморское, новости крыма, крым, безопасность республики крым и севастополя, наталья писарева