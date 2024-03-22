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Звуки взрывов в горах под Севастополем – что происходит

Звуки взрывов в горах под Севастополем – что происходит - РИА Новости Крым, 22.03.2024

Звуки взрывов в горах под Севастополем – что происходит

На полигоне под Севастополе днем в пятницу специалисты МЧС уничтожают взрывоопасные предметы времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 22.03.2024

2024-03-22T14:01

2024-03-22T14:01

2024-03-22T14:01

севастополь

гу мчс россии по севастополю

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар - РИА Новости Крым. На полигоне под Севастополе днем в пятницу специалисты МЧС уничтожают взрывоопасные предметы времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.И добавил, что "будет громко".Обезвреживание взрывоопасных предметов и взрывчатых веществ в Крыму и Севастополе проходят регулярно. Власти республики и МЧС заблаговременно предупреждают об этом в СМИ и на своих официальных страницах в социальных сетях.Читайте также на РИА Новости Крым:Взрывы звучат в Севастополе – работает МЧСВ одном из районов Крыма прозвучат взрывы – власти объяснили причинуВласти Керчи предупредили о звуках взрывов в пятницу

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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