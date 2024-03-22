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Звуки взрывов в горах под Севастополем – что происходит - РИА Новости Крым, 22.03.2024
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Звуки взрывов в горах под Севастополем – что происходит
Звуки взрывов в горах под Севастополем – что происходит - РИА Новости Крым, 22.03.2024
Звуки взрывов в горах под Севастополем – что происходит
На полигоне под Севастополе днем в пятницу специалисты МЧС уничтожают взрывоопасные предметы времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 22.03.2024
2024-03-22T14:01
2024-03-22T14:01
севастополь
гу мчс россии по севастополю
михаил развожаев
утилизация взрывоопасных предметов в крыму
безопасность республики крым и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар - РИА Новости Крым. На полигоне под Севастополе днем в пятницу специалисты МЧС уничтожают взрывоопасные предметы времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.И добавил, что "будет громко".Обезвреживание взрывоопасных предметов и взрывчатых веществ в Крыму и Севастополе проходят регулярно. Власти республики и МЧС заблаговременно предупреждают об этом в СМИ и на своих официальных страницах в социальных сетях.Читайте также на РИА Новости Крым:Взрывы звучат в Севастополе – работает МЧСВ одном из районов Крыма прозвучат взрывы – власти объяснили причинуВласти Керчи предупредили о звуках взрывов в пятницу
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севастополь, гу мчс россии по севастополю, михаил развожаев, утилизация взрывоопасных предметов в крыму, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма, крым
Звуки взрывов в горах под Севастополем – что происходит

В районе горы Кара-Коба в Севастополе уничтожают взрывоопасные предметы времен войны

14:01 22.03.2024
 
© ГУ МЧС России по г.СевастополюПиротехники МЧС
Пиротехники МЧС
© ГУ МЧС России по г.Севастополю
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар - РИА Новости Крым. На полигоне под Севастополе днем в пятницу специалисты МЧС уничтожают взрывоопасные предметы времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.

"Ориентировочно с 14.00 до 16.00 на полигоне в районе Кара-Кобы произведут плановое уничтожение обнаруженных взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны", – написал он в своем Telegram-канале.

И добавил, что "будет громко".
Обезвреживание взрывоопасных предметов и взрывчатых веществ в Крыму и Севастополе проходят регулярно. Власти республики и МЧС заблаговременно предупреждают об этом в СМИ и на своих официальных страницах в социальных сетях.
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