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Звуки взрывов в горах под Севастополем – что происходит
Звуки взрывов в горах под Севастополем – что происходит - РИА Новости Крым, 22.03.2024
Звуки взрывов в горах под Севастополем – что происходит
На полигоне под Севастополе днем в пятницу специалисты МЧС уничтожают взрывоопасные предметы времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 22.03.2024
2024-03-22T14:01
2024-03-22T14:01
2024-03-22T14:01
севастополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар - РИА Новости Крым. На полигоне под Севастополе днем в пятницу специалисты МЧС уничтожают взрывоопасные предметы времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.И добавил, что "будет громко".Обезвреживание взрывоопасных предметов и взрывчатых веществ в Крыму и Севастополе проходят регулярно. Власти республики и МЧС заблаговременно предупреждают об этом в СМИ и на своих официальных страницах в социальных сетях.Читайте также на РИА Новости Крым:Взрывы звучат в Севастополе – работает МЧСВ одном из районов Крыма прозвучат взрывы – власти объяснили причинуВласти Керчи предупредили о звуках взрывов в пятницу
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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севастополь, гу мчс россии по севастополю, михаил развожаев, утилизация взрывоопасных предметов в крыму, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма, крым
Звуки взрывов в горах под Севастополем – что происходит
В районе горы Кара-Коба в Севастополе уничтожают взрывоопасные предметы времен войны