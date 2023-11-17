https://crimea.ria.ru/20231117/vlasti-kerchi-predupredili-o-zvukakh-vzryvov-v-pyatnitsu-1132705639.html

Власти Керчи предупредили о звуках взрывов в пятницу

Власти Керчи предупредили о звуках взрывов в пятницу - РИА Новости Крым, 17.11.2023

Власти Керчи предупредили о звуках взрывов в пятницу

В Керчи в пятницу будут слышны звуки взрывов. Об этом сообщил глава администрации города Святослав Брусаков. РИА Новости Крым, 17.11.2023

2023-11-17T06:59

2023-11-17T06:59

2023-11-17T06:43

керчь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя - РИА Новости Крым. В Керчи в пятницу будут слышны звуки взрывов. Об этом сообщил глава администрации города Святослав Брусаков.Жителям и гостям города рекомендуют соблюдать меры безопасности и не находиться вблизи места проведения работ – в районе Аршинцевской косы.Всех просят сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.Боеприпасы, пролежавшие в земле более 80 лет, ранее были обезврежены в Армянске, Ленинском и Красноперекопском районах пиротехниками Специального морского отряда и Специализированного отряда Главного управления МЧС России по Республике Крым.Учения и уничтожение боеприпасов на специальных полигонах в Крыму и Севастополе происходит практически ежедневно. Власти и МЧС предупреждают об этом заранее.Читайте также на РИА Новости Крыма:Авиабомбу обнаружили в Сакском районе КрымаЗвуки взрывов в Крыму – утилизируют взрывоопасные предметыВ Севастополе будут стрелять

керчь

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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