https://crimea.ria.ru/20231117/vlasti-kerchi-predupredili-o-zvukakh-vzryvov-v-pyatnitsu-1132705639.html
Власти Керчи предупредили о звуках взрывов в пятницу
Власти Керчи предупредили о звуках взрывов в пятницу - РИА Новости Крым, 17.11.2023
Власти Керчи предупредили о звуках взрывов в пятницу
В Керчи в пятницу будут слышны звуки взрывов. Об этом сообщил глава администрации города Святослав Брусаков. РИА Новости Крым, 17.11.2023
2023-11-17T06:59
2023-11-17T06:59
2023-11-17T06:43
керчь
безопасность республики крым и севастополя
безопасность
новости крыма
святослав брусаков
крым
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111785/92/1117859229_0:0:1278:719_1920x0_80_0_0_a0be359250e3156835c0fa2701ad8660.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя - РИА Новости Крым. В Керчи в пятницу будут слышны звуки взрывов. Об этом сообщил глава администрации города Святослав Брусаков.Жителям и гостям города рекомендуют соблюдать меры безопасности и не находиться вблизи места проведения работ – в районе Аршинцевской косы.Всех просят сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.Боеприпасы, пролежавшие в земле более 80 лет, ранее были обезврежены в Армянске, Ленинском и Красноперекопском районах пиротехниками Специального морского отряда и Специализированного отряда Главного управления МЧС России по Республике Крым.Учения и уничтожение боеприпасов на специальных полигонах в Крыму и Севастополе происходит практически ежедневно. Власти и МЧС предупреждают об этом заранее.Читайте также на РИА Новости Крыма:Авиабомбу обнаружили в Сакском районе КрымаЗвуки взрывов в Крыму – утилизируют взрывоопасные предметыВ Севастополе будут стрелять
керчь
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111785/92/1117859229_65:0:1024:719_1920x0_80_0_0_7e038a0f77692bbfb6f6ea9ca5d680e3.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
керчь, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, новости крыма, святослав брусаков, крым, общество
Власти Керчи предупредили о звуках взрывов в пятницу
В Керчи в пятницу будут уничтожать взрывоопасный предмет