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Власти Керчи предупредили о звуках взрывов в пятницу - РИА Новости Крым, 17.11.2023
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Власти Керчи предупредили о звуках взрывов в пятницу
Власти Керчи предупредили о звуках взрывов в пятницу - РИА Новости Крым, 17.11.2023
Власти Керчи предупредили о звуках взрывов в пятницу
В Керчи в пятницу будут слышны звуки взрывов. Об этом сообщил глава администрации города Святослав Брусаков. РИА Новости Крым, 17.11.2023
2023-11-17T06:59
2023-11-17T06:43
керчь
безопасность республики крым и севастополя
безопасность
новости крыма
святослав брусаков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя - РИА Новости Крым. В Керчи в пятницу будут слышны звуки взрывов. Об этом сообщил глава администрации города Святослав Брусаков.Жителям и гостям города рекомендуют соблюдать меры безопасности и не находиться вблизи места проведения работ – в районе Аршинцевской косы.Всех просят сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.Боеприпасы, пролежавшие в земле более 80 лет, ранее были обезврежены в Армянске, Ленинском и Красноперекопском районах пиротехниками Специального морского отряда и Специализированного отряда Главного управления МЧС России по Республике Крым.Учения и уничтожение боеприпасов на специальных полигонах в Крыму и Севастополе происходит практически ежедневно. Власти и МЧС предупреждают об этом заранее.Читайте также на РИА Новости Крыма:Авиабомбу обнаружили в Сакском районе КрымаЗвуки взрывов в Крыму – утилизируют взрывоопасные предметыВ Севастополе будут стрелять
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РИА Новости Крым
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4.7
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news.crimea@rian.ru
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керчь, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, новости крыма, святослав брусаков, крым, общество
Власти Керчи предупредили о звуках взрывов в пятницу

В Керчи в пятницу будут уничтожать взрывоопасный предмет

06:59 17.11.2023
 
© Фото: пресс-служба МЧС РКУничтожение взрывоопасного предмета
Уничтожение взрывоопасного предмета
© Фото: пресс-служба МЧС РК
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя - РИА Новости Крым. В Керчи в пятницу будут слышны звуки взрывов. Об этом сообщил глава администрации города Святослав Брусаков.

"В пятницу, 17 ноября, в период с 11:00 до 15:00 в Камыш-Бурунской бухте будет проводиться уничтожение взрывоопасного предмета времен Великой Отечественной войны", – написал мэр в Telegram-канале.

Жителям и гостям города рекомендуют соблюдать меры безопасности и не находиться вблизи места проведения работ – в районе Аршинцевской косы.
Всех просят сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.
Боеприпасы, пролежавшие в земле более 80 лет, ранее были обезврежены в Армянске, Ленинском и Красноперекопском районах пиротехниками Специального морского отряда и Специализированного отряда Главного управления МЧС России по Республике Крым.
Учения и уничтожение боеприпасов на специальных полигонах в Крыму и Севастополе происходит практически ежедневно. Власти и МЧС предупреждают об этом заранее.
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