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Авиабомбы времен войны уничтожили в двух районах Крыма

Авиабомбы времен войны уничтожили в двух районах Крыма - РИА Новости Крым, 10.11.2023

Авиабомбы времен войны уничтожили в двух районах Крыма

Саперы МЧС уничтожили артиллерийские снаряды и авиационные бомбы времен Великой Отечественной войны, которые были обнаружены в Ленинском и Белогорском районах... РИА Новости Крым, 10.11.2023

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. Саперы МЧС уничтожили артиллерийские снаряды и авиационные бомбы времен Великой Отечественной войны, которые были обнаружены в Ленинском и Белогорском районах Крыма. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Республике Крым."10 ноября в Белогорском и Ленинском районах пиротехниками Специального морского отряда и Специализированного отряда Главного управления МЧС России по Республике Крым была проведена операция по обезвреживанию взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.Артиллерийский снаряд специалисты обнаружили и идентифицировали в селе Ароматное Белогорского района, еще один – в пяти километрах от Марфовки Ленинского района. В десяти километрах от Багерово в Ленинском районе нашли две авиационных бомбы – зажигательную и фугасную.Всего к пиротехническим работам было привлечено 10 человек личного состава и четыре единицы техники.В пресс-службе ведомства также напомнили, что при обнаружении взрывоопасных предметов при земляных работах следует немедленно их прекратить, отойти от боеприпаса на безопасное расстояние, предупредить о нем окружающих и любым способом исключить попадание людей в опасную зону. Затем немедленно сообщить об опасной находке в полицию или в МЧС.9 ноября в Крыму были обезврежены боеприпасы, пролежавшие в земле 80 лет. Уничтожение взрывоопасных предметов было произведено в Армянске, Ленинском и Красноперекопском районах.Читайте также на РИА Новости Крым:Как с немецкими бомбами на Крым обрушилась войнаАвиабомбу обнаружили в Сакском районе КрымаВместо рыжиков – рыжие фугасы: особенности грибного сезона в Севастополе

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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