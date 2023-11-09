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В Крыму обезвредили пролежавшие 80 лет в земле боеприпасы - РИА Новости Крым, 09.11.2023
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В Крыму обезвредили пролежавшие 80 лет в земле боеприпасы
В Крыму обезвредили пролежавшие 80 лет в земле боеприпасы - РИА Новости Крым, 09.11.2023
В Крыму обезвредили пролежавшие 80 лет в земле боеприпасы
В Крыму обезвредили боеприпасы, пролежавшие в земле более 80 лет. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по РК. РИА Новости Крым, 09.11.2023
2023-11-09T20:02
2023-11-09T20:02
гу мчс рф по республике крым
утилизация взрывоопасных предметов в крыму
безопасность республики крым и севастополя
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя - РИА Новости Крым. В Крыму обезвредили боеприпасы, пролежавшие в земле более 80 лет. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по РК."Обезвреживание взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны в Армянске, Ленинском и Красноперекопском районах произведено пиротехниками Специального морского отряда и Специализированного отряда Главного управления МЧС России по Республике Крым", - говорится в сообщении.Ранее сайт РИА Новости Крым сообщал о том, как в Севастополе разминировали бухту Гильзовая. Со дна моря подняли на поверхность более 6 000 боеприпасов.Боеприпасы ликвидировали на спецполигоне. Если транспортировать их не представлялось возможным, снаряды взрывали на дне. В этот раз таким образом были уничтожены одна 50- и две 100-килограммовые авиабомбы.Читайте также на РИА Новости Крым:Как с немецкими бомбами на Крым обрушилась войнаАвиабомбу обнаружили в Сакском районе КрымаВместо рыжиков – рыжие фугасы: особенности грибного сезона в Севастополе
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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гу мчс рф по республике крым, утилизация взрывоопасных предметов в крыму, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, крым, новости крыма
В Крыму обезвредили пролежавшие 80 лет в земле боеприпасы

В Ленинском и Красноперекопском районах Крыма уничтожены боеприпасы

20:02 09.11.2023
 
© Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по СевастополюВозле здания панорамы обороны Севастополя обнаружен немецкий боеприпас времен Великой Отечественной войны
Возле здания панорамы обороны Севастополя обнаружен немецкий боеприпас времен Великой Отечественной войны
© Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Севастополю
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя - РИА Новости Крым. В Крыму обезвредили боеприпасы, пролежавшие в земле более 80 лет. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по РК.
"Обезвреживание взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны в Армянске, Ленинском и Красноперекопском районах произведено пиротехниками Специального морского отряда и Специализированного отряда Главного управления МЧС России по Республике Крым", - говорится в сообщении.
Ранее сайт РИА Новости Крым сообщал о том, как в Севастополе разминировали бухту Гильзовая. Со дна моря подняли на поверхность более 6 000 боеприпасов.
Боеприпасы ликвидировали на спецполигоне. Если транспортировать их не представлялось возможным, снаряды взрывали на дне. В этот раз таким образом были уничтожены одна 50- и две 100-килограммовые авиабомбы.
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