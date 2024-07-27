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17 морпехов ВСУ сдались в плен – Минобороны - РИА Новости Крым, 27.07.2024
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17 морпехов ВСУ сдались в плен – Минобороны
17 морпехов ВСУ сдались в плен – Минобороны - РИА Новости Крым, 27.07.2024
17 морпехов ВСУ сдались в плен – Минобороны
17 украинских боевиков добровольно сдались в плен на Херсонском направлении, сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 27.07.2024
2024-07-27T14:29
2024-07-27T14:29
армия и флот
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости Крым. 17 украинских боевиков добровольно сдались в плен на Херсонском направлении, сообщили в Минобороны России.По его словам одного из пленных украинских военнослужащих, воду им приходилось пить из болота, потому что в ВСУ очень плохое снабжение и слабое планирование боевых действий.После того, как украинское командование отказалось проводить эвакуацию, военнослужащие ВСУ сдались в плен всем подразделением.Ранее в Минобороны РФ сообщили, что за прошлую неделю в плен к российским военнослужащим сдались 63 солдата ВСУ.17 июля в Минобороны сообщили, что в результате переговорного процесса 95 российских военных вернулись из украинского плена. Самолетами военно-транспортной авиации ВКС России, освобожденные военнослужащие были доставлены в Москву для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России.Читайте также на РИА Новости Крым:95 российских военных вернулись из украинского пленаМоскалькова рассказала о судьбе 300 без вести пропавших бойцов ВС РоссииВопрос обмена пленными - Москалькова обратилась к омбудсмену Украины
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
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96
news.crimea@rian.ru
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17 морпехов ВСУ сдались в плен – Минобороны

В плен на Херсонском направлении сдались 17 военнослужащих ВСУ – Минобороны России

14:29 27.07.2024
 
© Telegram Владимир ЗеленскийБоевики ВСУ на лодках
Боевики ВСУ на лодках
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости Крым. 17 украинских боевиков добровольно сдались в плен на Херсонском направлении, сообщили в Минобороны России.
"17 военнослужащих 35-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ добровольно сдались в плен на островах в дельте реки Днепр в Херсонской области", - говорится в Telegram-сообщении ведомства.
По его словам одного из пленных украинских военнослужащих, воду им приходилось пить из болота, потому что в ВСУ очень плохое снабжение и слабое планирование боевых действий.
"Отступать было некуда. Командование кинуло нас. Говорило, что заберет, но так и не забрало", - говорит он на видео, опубликованном в Telegram-канале российского оборонного ведомства.
После того, как украинское командование отказалось проводить эвакуацию, военнослужащие ВСУ сдались в плен всем подразделением.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что за прошлую неделю в плен к российским военнослужащим сдались 63 солдата ВСУ.
17 июля в Минобороны сообщили, что в результате переговорного процесса 95 российских военных вернулись из украинского плена. Самолетами военно-транспортной авиации ВКС России, освобожденные военнослужащие были доставлены в Москву для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России.
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