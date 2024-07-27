https://crimea.ria.ru/20240727/17-morpekhov-vsu-sdalis-v-plen--minoborony-1139166252.html

17 морпехов ВСУ сдались в плен – Минобороны

17 морпехов ВСУ сдались в плен – Минобороны - РИА Новости Крым, 27.07.2024

17 морпехов ВСУ сдались в плен – Минобороны

17 украинских боевиков добровольно сдались в плен на Херсонском направлении, сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 27.07.2024

2024-07-27T14:29

2024-07-27T14:29

2024-07-27T14:29

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости Крым. 17 украинских боевиков добровольно сдались в плен на Херсонском направлении, сообщили в Минобороны России.По его словам одного из пленных украинских военнослужащих, воду им приходилось пить из болота, потому что в ВСУ очень плохое снабжение и слабое планирование боевых действий.После того, как украинское командование отказалось проводить эвакуацию, военнослужащие ВСУ сдались в плен всем подразделением.Ранее в Минобороны РФ сообщили, что за прошлую неделю в плен к российским военнослужащим сдались 63 солдата ВСУ.17 июля в Минобороны сообщили, что в результате переговорного процесса 95 российских военных вернулись из украинского плена. Самолетами военно-транспортной авиации ВКС России, освобожденные военнослужащие были доставлены в Москву для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России.Читайте также на РИА Новости Крым:95 российских военных вернулись из украинского пленаМоскалькова рассказала о судьбе 300 без вести пропавших бойцов ВС РоссииВопрос обмена пленными - Москалькова обратилась к омбудсмену Украины

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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