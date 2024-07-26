https://crimea.ria.ru/20240726/v-plen-za-nedelyu-sdalis-63-soldata-vsu-1139144349.html

В плен за неделю сдались 63 солдата ВСУ

В плен за неделю сдались 63 солдата ВСУ - РИА Новости Крым, 26.07.2024

В плен за неделю сдались 63 солдата ВСУ

За минувшую неделю в плен к российским военнослужащим сдались 63 солдата ВСУ. Об этом сообщили в пятницу в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 26.07.2024

2024-07-26T15:31

2024-07-26T15:31

2024-07-26T15:56

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потери всу

пленные

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости Крым. За минувшую неделю в плен к российским военнослужащим сдались 63 солдата ВСУ. Об этом сообщили в пятницу в Минобороны РФ.17 июля в Минобороны сообщили, что в результате переговорного процесса 95 российских военных вернулись из украинского плена. Самолетами военно-транспортной авиации ВКС России освобожденные военнослужащие были доставлены в Москву для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России.Читайте также на РИА Новости Крым:95 российских военных вернулись из украинского плена Москалькова рассказала о судьбе 300 без вести пропавших бойцов ВС РоссииВопрос обмена пленными - Москалькова обратилась к омбудсмену Украины

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, новости сво, министерство обороны рф, потери всу , пленные