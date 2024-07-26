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В плен за неделю сдались 63 солдата ВСУ
В плен за неделю сдались 63 солдата ВСУ - РИА Новости Крым, 26.07.2024
В плен за неделю сдались 63 солдата ВСУ
За минувшую неделю в плен к российским военнослужащим сдались 63 солдата ВСУ. Об этом сообщили в пятницу в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 26.07.2024
2024-07-26T15:31
2024-07-26T15:31
2024-07-26T15:56
россия
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министерство обороны рф
потери всу
пленные
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости Крым. За минувшую неделю в плен к российским военнослужащим сдались 63 солдата ВСУ. Об этом сообщили в пятницу в Минобороны РФ.17 июля в Минобороны сообщили, что в результате переговорного процесса 95 российских военных вернулись из украинского плена. Самолетами военно-транспортной авиации ВКС России освобожденные военнослужащие были доставлены в Москву для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России.Читайте также на РИА Новости Крым:95 российских военных вернулись из украинского плена Москалькова рассказала о судьбе 300 без вести пропавших бойцов ВС РоссииВопрос обмена пленными - Москалькова обратилась к омбудсмену Украины
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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россия, новости сво, министерство обороны рф, потери всу , пленные
В плен за неделю сдались 63 солдата ВСУ
Минобороны: за неделю в плен к российской армии сдались 63 украинских военных
15:31 26.07.2024 (обновлено: 15:56 26.07.2024)