Рейтинг@Mail.ru
В плен за неделю сдались 63 солдата ВСУ - РИА Новости Крым, 26.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240726/v-plen-za-nedelyu-sdalis-63-soldata-vsu-1139144349.html
В плен за неделю сдались 63 солдата ВСУ
В плен за неделю сдались 63 солдата ВСУ - РИА Новости Крым, 26.07.2024
В плен за неделю сдались 63 солдата ВСУ
За минувшую неделю в плен к российским военнослужащим сдались 63 солдата ВСУ. Об этом сообщили в пятницу в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 26.07.2024
2024-07-26T15:31
2024-07-26T15:56
россия
новости сво
министерство обороны рф
потери всу
пленные
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/06/06/1123461351_0:39:751:461_1920x0_80_0_0_836ecca832dd6f5942905ac6606b05e1.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости Крым. За минувшую неделю в плен к российским военнослужащим сдались 63 солдата ВСУ. Об этом сообщили в пятницу в Минобороны РФ.17 июля в Минобороны сообщили, что в результате переговорного процесса 95 российских военных вернулись из украинского плена. Самолетами военно-транспортной авиации ВКС России освобожденные военнослужащие были доставлены в Москву для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России.Читайте также на РИА Новости Крым:95 российских военных вернулись из украинского плена Москалькова рассказала о судьбе 300 без вести пропавших бойцов ВС РоссииВопрос обмена пленными - Москалькова обратилась к омбудсмену Украины
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/06/06/1123461351_41:0:708:500_1920x0_80_0_0_6105fd62efa73847b234c943b466d71e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, новости сво, министерство обороны рф, потери всу , пленные
В плен за неделю сдались 63 солдата ВСУ

Минобороны: за неделю в плен к российской армии сдались 63 украинских военных

15:31 26.07.2024 (обновлено: 15:56 26.07.2024)
 
© Пресс-служба РосгвардииБойцы Росгвардии взяли в плен участника националистического батальона ВСУ "Кракен"
Бойцы Росгвардии взяли в плен участника националистического батальона ВСУ Кракен
© Пресс-служба Росгвардии
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости Крым. За минувшую неделю в плен к российским военнослужащим сдались 63 солдата ВСУ. Об этом сообщили в пятницу в Минобороны РФ.
"В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 63 украинских военнослужащих, из них 27 в зоне ответственности группировки войск "Днепр",- говорится в сообщении.
17 июля в Минобороны сообщили, что в результате переговорного процесса 95 российских военных вернулись из украинского плена. Самолетами военно-транспортной авиации ВКС России освобожденные военнослужащие были доставлены в Москву для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России.
Читайте также на РИА Новости Крым:
95 российских военных вернулись из украинского плена
Москалькова рассказала о судьбе 300 без вести пропавших бойцов ВС России
Вопрос обмена пленными - Москалькова обратилась к омбудсмену Украины
 
РоссияНовости СВОМинистерство обороны РФПотери ВСУПленные
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:38Уничтожены почти 14 тысяч боевиков – итоги боев за неделю
16:26В память о герое: в Севастополе открыли мемориал в честь бойца СВО
16:17Силы ПВО за неделю сбили 10 тактических ракет ATACMS и более 600 дронов
16:09В Крыму достроили первую очередь крупнейшей на юге России киностудии
15:53Армия России уничтожила семь "Градов" и две пусковые установки Patriot
15:47Экономика в состоянии перегрева: почему в России повысили ключевую ставку
15:35Армия России нанесла 33 групповых удара по целям на Украине
15:31В плен за неделю сдались 63 солдата ВСУ
15:13Ситуация у Крымского моста – свежие данные по пробкам и времени ожидания
14:46Фокус арт-кластера "Таврида" направлен на новые регионы – руководство
14:39В Севастополе пройдет форум Всемирного русского народного собора
14:29Медпомощь участникам СВО будут оказывать в пяти медучреждениях Росгвардии
14:24Риф и Ассоль: в подводном парке под Судаком появились новые фигуры
14:04Экс-замминистра обороны России арестован по подозрению в коррупции
13:53Трое детей ранены при атаке ВСУ на село в Херсонской области
13:37Банк России повысил ключевую ставку
12:52Крым передал в МИД РФ материалы по водной и энергетической блокадам
12:47Раскол и паника – почему в офисе Зеленского снова не хотят переговоров
12:22Крымчанку будут судить за убийство новорожденного ребенка
12:14Выходцы из Средней Азии наладили канал незаконной миграции в Крым
Лента новостейМолния