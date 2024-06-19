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Москалькова рассказала о судьбе 300 без вести пропавших бойцов ВС России
Москалькова рассказала о судьбе 300 без вести пропавших бойцов ВС России - РИА Новости Крым, 19.06.2024
Москалькова рассказала о судьбе 300 без вести пропавших бойцов ВС России
Аппарату уполномоченного по правам человека в РФ в диалоге с Международным Комитетом Красного Креста (МККК) и украинской стороной удалось установить судьбу... РИА Новости Крым, 19.06.2024
2024-06-19T16:03
2024-06-19T16:03
2024-06-19T16:03
татьяна москалькова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн – РИА Новости Крым. Аппарату уполномоченного по правам человека в РФ в диалоге с Международным Комитетом Красного Креста (МККК) и украинской стороной удалось установить судьбу более 300 без вести пропавших российских военнослужащих. Об этом заявила российский омбудсмен Татьяна Москалькова в ходе представления в Совете Федерации ежегодного доклада о своей работе.По ее словам, представители МККК и украинского омбудсмена по просьбе российской стороны посетили более 300 российских пленных и передали им посылки из дома. Аналогичные посещения осуществляли сотрудники аппарата уполномоченного по правам человека в РФ.Говоря о процессе обмена пленными между Москвой и Киевом, Москалькова отметила, что это "трудный процесс, но Минобороны и ФСБ очень много делают для того, чтобы процессы не останавливались".Омбудсмен напомнила, что на днях опубликовала список из 430 украинских военнослужащих, которых Россия готова передать Украине и на тех же условиях получить своих военнопленных. Обнародование этого списка, по словам Москальковой, вызвало в Киеве "отрицательную реакцию, можно сказать, взрыв".При этом в Москве ждут от украинской стороны аналогичного списка фамилий российских пленных, готовых к обмену, подчеркнула омбудсмен.31 мая в результате переговоров с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 75 российских военнослужащих, взамен переданы 75 военнопленных ВСУ. Самолетами военно-транспортной авиации ВКС России освобожденных военнослужащих доставили в Москву для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России.Ранее Москалькова заявила, что украинская сторона на протяжении нескольких последних месяцев блокирует работу по возвращению военнопленных.Читайте также на РИА Новости Крым:Вопрос обмена пленными - Москалькова обратилась к омбудсмену УкраиныМоскалькова обратилась к международному сообществу из-за атак ВСУ195 российских военных возвращены из украинского плена
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татьяна москалькова, новости, совет федерации, россия, новости сво
Москалькова рассказала о судьбе 300 без вести пропавших бойцов ВС России
Удалось установить судьбу более 300 без вести пропавших российских военных – Москалькова
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн – РИА Новости Крым. Аппарату уполномоченного по правам человека в РФ в диалоге с Международным Комитетом Красного Креста (МККК) и украинской стороной удалось установить судьбу более 300 без вести пропавших российских военнослужащих. Об этом заявила российский омбудсмен Татьяна Москалькова в ходе представления в Совете Федерации ежегодного доклада о своей работе.
"В диалоге с Международным Комитетом Красного Креста и в диалоге с украинской стороной установили судьбу более 300 без вести пропавших военнослужащих. Большая часть из них оказалась в плену", – цитирует Москалькову РИА Новости.
По ее словам, представители МККК и украинского омбудсмена по просьбе российской стороны посетили более 300 российских пленных и передали им посылки из дома. Аналогичные посещения осуществляли сотрудники аппарата уполномоченного по правам человека в РФ.
Говоря о процессе обмена пленными между Москвой и Киевом, Москалькова отметила, что это "трудный процесс, но Минобороны и ФСБ очень много делают для того, чтобы процессы не останавливались".
"У нас прошло на сегодняшний день более 40 обменов. Мы тоже участвуем в этих процессах, и, к сожалению, должна подтвердить: диалог сложный", – констатировала она.
Омбудсмен напомнила, что на днях опубликовала список из 430 украинских военнослужащих, которых Россия готова передать Украине и на тех же условиях получить своих военнопленных. Обнародование этого списка, по словам Москальковой, вызвало в Киеве "отрицательную реакцию, можно сказать, взрыв".
При этом в Москве ждут от украинской стороны аналогичного списка фамилий российских пленных, готовых к обмену, подчеркнула омбудсмен.
31 мая в результате переговоров с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 75 российских военнослужащих, взамен переданы 75 военнопленных ВСУ
. Самолетами военно-транспортной авиации ВКС России освобожденных военнослужащих доставили в Москву для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России.
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