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Россия и Украина обменялись военнопленными в формате 75 на 75 - РИА Новости Крым, 31.05.2024
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Россия и Украина обменялись военнопленными в формате 75 на 75
Россия и Украина обменялись военнопленными в формате 75 на 75 - РИА Новости Крым, 31.05.2024
Россия и Украина обменялись военнопленными в формате 75 на 75
В результате переговоров с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 75 российских военнослужащих, взамен переданы 75 военнопленных ВСУ, сообщили в... РИА Новости Крым, 31.05.2024
2024-05-31T12:52
2024-05-31T13:00
министерство обороны рф
обмен пленными
пленные
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая - РИА Новости Крым. В результате переговоров с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 75 российских военнослужащих, взамен переданы 75 военнопленных ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.Уточняется, что самолетами военно-транспортной авиации ВКС России освобожденные военнослужащие будут доставлены в Москву для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России."Всем освобожденным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь. При возвращении российских военнослужащих из плена посредническое участие гуманитарного характера оказали Объединенные Арабские Эмираты", - добавили в Минобороны.Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что Украинская сторона на протяжении нескольких последних месяцев блокирует работу по возвращению военнопленных.Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что киевский режим не желает обменивать находящихся в российском плену 500 украинских военнослужащих ВСУ, и опубликовала их список.Читайте также на РИА Новости Крым:РФ не будет останавливать обмены с Украиной из-за сбитого Ил-76 – ПутинРоссия готова передать Киеву тела погибших при крушении Ил-76 украинцевРоссия признательна ОАЭ за посредничество при обмене пленными – Захарова
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РИА Новости Крым
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министерство обороны рф, обмен пленными, пленные, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, новости, новости сво
Россия и Украина обменялись военнопленными в формате 75 на 75

Произошел обмен пленными в формате 75 на 75

12:52 31.05.2024 (обновлено: 13:00 31.05.2024)
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкОсвобожденные от ВСУ районы на окраине Мариуполя
Освобожденные от ВСУ районы на окраине Мариуполя - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
© РИА Новости . Максим Блинов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая - РИА Новости Крым. В результате переговоров с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 75 российских военнослужащих, взамен переданы 75 военнопленных ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.

"В результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 75 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность. Взамен переданы 75 военнопленных ВСУ", - говорится в сообщении.

Уточняется, что самолетами военно-транспортной авиации ВКС России освобожденные военнослужащие будут доставлены в Москву для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России.
"Всем освобожденным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь. При возвращении российских военнослужащих из плена посредническое участие гуманитарного характера оказали Объединенные Арабские Эмираты", - добавили в Минобороны.
Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что Украинская сторона на протяжении нескольких последних месяцев блокирует работу по возвращению военнопленных.
Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что киевский режим не желает обменивать находящихся в российском плену 500 украинских военнослужащих ВСУ, и опубликовала их список.
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Министерство обороны РФОбмен пленнымиПленныеВСУ (Вооруженные силы Украины)Вооруженные силы РоссииНовостиНовости СВО
 
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