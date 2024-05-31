https://crimea.ria.ru/20240531/proizoshel-obmen-plennymi-v-formate-75-na-75-1137752697.html

Россия и Украина обменялись военнопленными в формате 75 на 75

Россия и Украина обменялись военнопленными в формате 75 на 75 - РИА Новости Крым, 31.05.2024

Россия и Украина обменялись военнопленными в формате 75 на 75

В результате переговоров с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 75 российских военнослужащих, взамен переданы 75 военнопленных ВСУ, сообщили в... РИА Новости Крым, 31.05.2024

2024-05-31T12:52

2024-05-31T12:52

2024-05-31T13:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая - РИА Новости Крым. В результате переговоров с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 75 российских военнослужащих, взамен переданы 75 военнопленных ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.Уточняется, что самолетами военно-транспортной авиации ВКС России освобожденные военнослужащие будут доставлены в Москву для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России."Всем освобожденным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь. При возвращении российских военнослужащих из плена посредническое участие гуманитарного характера оказали Объединенные Арабские Эмираты", - добавили в Минобороны.Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что Украинская сторона на протяжении нескольких последних месяцев блокирует работу по возвращению военнопленных.Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что киевский режим не желает обменивать находящихся в российском плену 500 украинских военнослужащих ВСУ, и опубликовала их список.Читайте также на РИА Новости Крым:РФ не будет останавливать обмены с Украиной из-за сбитого Ил-76 – ПутинРоссия готова передать Киеву тела погибших при крушении Ил-76 украинцевРоссия признательна ОАЭ за посредничество при обмене пленными – Захарова

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, обмен пленными, пленные, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, новости, новости сво