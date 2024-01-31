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РФ не будет останавливать обмены с Украиной из-за сбитого Ил-76 – Путин - РИА Новости Крым, 31.01.2024
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РФ не будет останавливать обмены с Украиной из-за сбитого Ил-76 – Путин
РФ не будет останавливать обмены с Украиной из-за сбитого Ил-76 – Путин - РИА Новости Крым, 31.01.2024
РФ не будет останавливать обмены с Украиной из-за сбитого Ил-76 – Путин
Россия не будет останавливать обмен пленными с Украиной после крушения военно-транспортного самолета Ил-76. Об этом заявил Владимир Путин на встрече с... РИА Новости Крым, 31.01.2024
2024-01-31T17:35
2024-01-31T17:35
владимир путин (политик)
обмен пленными
пленные
новости сво
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв – РИА Новости Крым. Россия не будет останавливать обмен пленными с Украиной после крушения военно-транспортного самолета Ил-76. Об этом заявил Владимир Путин на встрече с доверенными лицами в качестве кандидата в президенты РФ, сообщает РИА Новости. Минобороны РФ сообщило, что 31 января в результате переговоров 195 российских военнослужащих вернулись с подконтрольной Киеву территории, столько же украинских военных переданы взамен. Предыдущий обмен пленными, назначенный на 24 января, не состоялся из-за крушения российского самолета Ил-76 с 65 украинскими военными на борту над Белгородской областью. Как сообщили в Минобороны РФ, самолет был сбит ВСУ из зенитного ракетного комплекса, пуск осуществляли с территории Харьковской области. Также в ведомстве подчеркнули, что руководству Украины было известно о перевозке украинских пленных в самолете, и его уничтожили намеренно, чтобы обвинить в этом Россию.С начала 2023 года по настоящее время между российской и украинской сторонами, по официальным данным Минобороны РФ, состоялось около десятка обменов пленными. В результате вернулись около 800 российских военнослужащих. По данным руководителей киевского режима на Украину вернулись порядка 730 боевиков.Читайте также на РИА Новости Крым:75 российских военных вернулись на Родину без обмена - Москалькова248 российских военных возвращены из украинского пленаЦифры несопоставимы: глава ДНР о числе пленных у России и Украины
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РИА Новости Крым
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владимир путин (политик), обмен пленными, пленные, новости сво, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии
РФ не будет останавливать обмены с Украиной из-за сбитого Ил-76 – Путин

Путин: Россия не будет останавливать обмены с Украиной из-за сбитого самолета Ил-76

17:35 31.01.2024
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкВладимир Путин встретился с доверенными лицами
Владимир Путин встретился с доверенными лицами - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв – РИА Новости Крым. Россия не будет останавливать обмен пленными с Украиной после крушения военно-транспортного самолета Ил-76. Об этом заявил Владимир Путин на встрече с доверенными лицами в качестве кандидата в президенты РФ, сообщает РИА Новости.
"Остановит это или нет обмены? Мы не будем останавливать обмены, нам своих ребят надо забрать", - сказал Путин, отвечая на соответствующий вопрос.
Минобороны РФ сообщило, что 31 января в результате переговоров 195 российских военнослужащих вернулись с подконтрольной Киеву территории, столько же украинских военных переданы взамен.
Предыдущий обмен пленными, назначенный на 24 января, не состоялся из-за крушения российского самолета Ил-76 с 65 украинскими военными на борту над Белгородской областью. Как сообщили в Минобороны РФ, самолет был сбит ВСУ из зенитного ракетного комплекса, пуск осуществляли с территории Харьковской области. Также в ведомстве подчеркнули, что руководству Украины было известно о перевозке украинских пленных в самолете, и его уничтожили намеренно, чтобы обвинить в этом Россию.
С начала 2023 года по настоящее время между российской и украинской сторонами, по официальным данным Минобороны РФ, состоялось около десятка обменов пленными. В результате вернулись около 800 российских военнослужащих. По данным руководителей киевского режима на Украину вернулись порядка 730 боевиков.
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