https://crimea.ria.ru/20240131/rf-ne-budet-ostanavlivat-obmeny-s-ukrainoy-iz-za-sbitogo-il-76--putin-1134591434.html

РФ не будет останавливать обмены с Украиной из-за сбитого Ил-76 – Путин

РФ не будет останавливать обмены с Украиной из-за сбитого Ил-76 – Путин - РИА Новости Крым, 31.01.2024

РФ не будет останавливать обмены с Украиной из-за сбитого Ил-76 – Путин

Россия не будет останавливать обмен пленными с Украиной после крушения военно-транспортного самолета Ил-76. Об этом заявил Владимир Путин на встрече с... РИА Новости Крым, 31.01.2024

2024-01-31T17:35

2024-01-31T17:35

2024-01-31T17:35

владимир путин (политик)

обмен пленными

пленные

новости сво

всу (вооруженные силы украины)

вооруженные силы россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/01/1f/1134591037_0:0:3095:1742_1920x0_80_0_0_1f25df0528c0351c84c89e08f3646b49.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв – РИА Новости Крым. Россия не будет останавливать обмен пленными с Украиной после крушения военно-транспортного самолета Ил-76. Об этом заявил Владимир Путин на встрече с доверенными лицами в качестве кандидата в президенты РФ, сообщает РИА Новости. Минобороны РФ сообщило, что 31 января в результате переговоров 195 российских военнослужащих вернулись с подконтрольной Киеву территории, столько же украинских военных переданы взамен. Предыдущий обмен пленными, назначенный на 24 января, не состоялся из-за крушения российского самолета Ил-76 с 65 украинскими военными на борту над Белгородской областью. Как сообщили в Минобороны РФ, самолет был сбит ВСУ из зенитного ракетного комплекса, пуск осуществляли с территории Харьковской области. Также в ведомстве подчеркнули, что руководству Украины было известно о перевозке украинских пленных в самолете, и его уничтожили намеренно, чтобы обвинить в этом Россию.С начала 2023 года по настоящее время между российской и украинской сторонами, по официальным данным Минобороны РФ, состоялось около десятка обменов пленными. В результате вернулись около 800 российских военнослужащих. По данным руководителей киевского режима на Украину вернулись порядка 730 боевиков.Читайте также на РИА Новости Крым:75 российских военных вернулись на Родину без обмена - Москалькова248 российских военных возвращены из украинского пленаЦифры несопоставимы: глава ДНР о числе пленных у России и Украины

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), обмен пленными, пленные, новости сво, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии