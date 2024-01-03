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75 российских военных вернулись на Родину без обмена - Москалькова - РИА Новости Крым, 03.01.2024
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75 российских военных вернулись на Родину без обмена - Москалькова
75 российских военных вернулись на Родину без обмена - Москалькова - РИА Новости Крым, 03.01.2024
75 российских военных вернулись на Родину без обмена - Москалькова
Из украинского плена 75 из 248 военных Вооруженных сил России вернулись домой без обмена. Об этом в среду сообщила уполномоченный по правам человека в РФ... РИА Новости Крым, 03.01.2024
2024-01-03T21:16
2024-01-03T22:03
россия
татьяна москалькова
пленные
обмен пленными
вооруженные силы россии
новости сво
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв - РИА Новости Крым. Из украинского плена 75 из 248 военных Вооруженных сил России вернулись домой без обмена. Об этом в среду сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.В среду в Минобороны сообщили, что после сложного переговорного процесса, в котором посредническое участие гуманитарного характера принимали Объединенные Арабские Эмираты, из плена вернулись 248 российских военнослужащих.Как пишет РИА Новости со ссылкой на знакомый с ситуацией источник, освобождение этих 75 россиян стало возможным благодаря работе российских компетентных органов "после того, как в нарушение всех договоренностей из Турции на Украину были вывезены пятеро ранее обменянных боевиков националистического формирования "Азов"*.* Террористическая организация, запрещенная в РоссииЧитайте также на РИА Новости Крым:Цифры несопоставимы: глава ДНР о числе пленных у России и УкраиныЭксперт оценил новый батальон ВС РФ из бывших украинских военнопленныхКремль: выдача Турцией боевиков "Азова"* Украине – нарушение договора
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Новости
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РИА Новости Крым
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россия, татьяна москалькова, пленные, обмен пленными, вооруженные силы россии, новости сво, общество
75 российских военных вернулись на Родину без обмена - Москалькова

75 военнослужащих России возвращены из украинского плена без обмена - Москалькова

21:16 03.01.2024 (обновлено: 22:03 03.01.2024)
 
© Пресс-служба Госдумы РФ / Перейти в фотобанкУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
© Пресс-служба Госдумы РФ
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Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв - РИА Новости Крым. Из украинского плена 75 из 248 военных Вооруженных сил России вернулись домой без обмена. Об этом в среду сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
В среду в Минобороны сообщили, что после сложного переговорного процесса, в котором посредническое участие гуманитарного характера принимали Объединенные Арабские Эмираты, из плена вернулись 248 российских военнослужащих.
"При этом 75 военнослужащих возвращены без обмена", - написала Москалькова в своем Telegram-канале.
Как пишет РИА Новости со ссылкой на знакомый с ситуацией источник, освобождение этих 75 россиян стало возможным благодаря работе российских компетентных органов "после того, как в нарушение всех договоренностей из Турции на Украину были вывезены пятеро ранее обменянных боевиков националистического формирования "Азов"*.
* Террористическая организация, запрещенная в России
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