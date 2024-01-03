https://crimea.ria.ru/20240103/75-rossiyskikh-voennykh-vernulis-na-rodinu-bez-obmena---moskalkova-1133976819.html

75 российских военных вернулись на Родину без обмена - Москалькова

75 российских военных вернулись на Родину без обмена - Москалькова - РИА Новости Крым, 03.01.2024

75 российских военных вернулись на Родину без обмена - Москалькова

Из украинского плена 75 из 248 военных Вооруженных сил России вернулись домой без обмена. Об этом в среду сообщила уполномоченный по правам человека в РФ... РИА Новости Крым, 03.01.2024

2024-01-03T21:16

2024-01-03T21:16

2024-01-03T22:03

россия

татьяна москалькова

пленные

обмен пленными

вооруженные силы россии

новости сво

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв - РИА Новости Крым. Из украинского плена 75 из 248 военных Вооруженных сил России вернулись домой без обмена. Об этом в среду сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.В среду в Минобороны сообщили, что после сложного переговорного процесса, в котором посредническое участие гуманитарного характера принимали Объединенные Арабские Эмираты, из плена вернулись 248 российских военнослужащих.Как пишет РИА Новости со ссылкой на знакомый с ситуацией источник, освобождение этих 75 россиян стало возможным благодаря работе российских компетентных органов "после того, как в нарушение всех договоренностей из Турции на Украину были вывезены пятеро ранее обменянных боевиков националистического формирования "Азов"*.* Террористическая организация, запрещенная в РоссииЧитайте также на РИА Новости Крым:Цифры несопоставимы: глава ДНР о числе пленных у России и УкраиныЭксперт оценил новый батальон ВС РФ из бывших украинских военнопленныхКремль: выдача Турцией боевиков "Азова"* Украине – нарушение договора

россия

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, татьяна москалькова, пленные, обмен пленными, вооруженные силы россии, новости сво, общество