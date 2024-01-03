https://crimea.ria.ru/20240103/75-rossiyskikh-voennykh-vernulis-na-rodinu-bez-obmena---moskalkova-1133976819.html
75 российских военных вернулись на Родину без обмена - Москалькова
75 российских военных вернулись на Родину без обмена - Москалькова - РИА Новости Крым, 03.01.2024
75 российских военных вернулись на Родину без обмена - Москалькова
Из украинского плена 75 из 248 военных Вооруженных сил России вернулись домой без обмена. Об этом в среду сообщила уполномоченный по правам человека в РФ... РИА Новости Крым, 03.01.2024
2024-01-03T21:16
2024-01-03T21:16
2024-01-03T22:03
россия
татьяна москалькова
пленные
обмен пленными
вооруженные силы россии
новости сво
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/05/1122589817_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e452684ce6dfb0154ae10794ce377f82.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв - РИА Новости Крым. Из украинского плена 75 из 248 военных Вооруженных сил России вернулись домой без обмена. Об этом в среду сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.В среду в Минобороны сообщили, что после сложного переговорного процесса, в котором посредническое участие гуманитарного характера принимали Объединенные Арабские Эмираты, из плена вернулись 248 российских военнослужащих.Как пишет РИА Новости со ссылкой на знакомый с ситуацией источник, освобождение этих 75 россиян стало возможным благодаря работе российских компетентных органов "после того, как в нарушение всех договоренностей из Турции на Украину были вывезены пятеро ранее обменянных боевиков националистического формирования "Азов"*.* Террористическая организация, запрещенная в РоссииЧитайте также на РИА Новости Крым:Цифры несопоставимы: глава ДНР о числе пленных у России и УкраиныЭксперт оценил новый батальон ВС РФ из бывших украинских военнопленныхКремль: выдача Турцией боевиков "Азова"* Украине – нарушение договора
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/05/1122589817_68:0:2799:2048_1920x0_80_0_0_b6c34c4d139296f41c625809b7e8b1bd.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, татьяна москалькова, пленные, обмен пленными, вооруженные силы россии, новости сво, общество
75 российских военных вернулись на Родину без обмена - Москалькова
75 военнослужащих России возвращены из украинского плена без обмена - Москалькова
21:16 03.01.2024 (обновлено: 22:03 03.01.2024)