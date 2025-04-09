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11-летний велосипедист пострадал в столкновении с иномаркой в Крыму - РИА Новости Крым, 09.04.2025
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Ситуация на дорогах Крыма
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11-летний велосипедист пострадал в столкновении с иномаркой в Крыму
11-летний велосипедист пострадал в столкновении с иномаркой в Крыму - РИА Новости Крым, 09.04.2025
11-летний велосипедист пострадал в столкновении с иномаркой в Крыму
11-летий велосипедист пострадал в ДТП в Красногвардейском районе Крыма. Об этом сообщает пресс-служба республиканской Госавтоинспекции. РИА Новости Крым, 09.04.2025
2025-04-09T09:56
2025-04-09T09:56
ситуация на дорогах крыма
дтп в крыму и севастополе
крым
новости крыма
дети
происшествия
прокуратура республики крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр – РИА Новости Крым. 11-летий велосипедист пострадал в ДТП в Красногвардейском районе Крыма. Об этом сообщает пресс-служба республиканской Госавтоинспекции.По данным правоохранителей, накануне вечером в поселке Октябрьский несовершеннолетний велосипедист решил пересечь проезжую часть, двинулся от обочины и столкнулся с автомобилем Citroen С4 под управлением 52-летнего водителя.Сейчас госавтоинспекторы продолжают выяснять обстоятельства инцидента. Как сообщает прокуратура Крыма, проверка по факту ДТП взята надзорным ведомством на контроль.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Водителю иномарки грозит 6 лет за ДТП с четырьмя погибшими детьми в КрымуСкатился и раздавил троих в авто: в Крыму вынесли приговор водителю фурыВ ДТП в Крыму погибли трое и ранены 13 человек
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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353
60
дтп в крыму и севастополе, крым, новости крыма, дети, происшествия, прокуратура республики крым, госавтоинспекция крыма
11-летний велосипедист пострадал в столкновении с иномаркой в Крыму

В Крыму 11-летнего велосипедиста сбила иномарка

09:56 09.04.2025
 
© Пресс-служба Прокуратуры Республики Крым11-летний велосипедист пострадал в ДТП в Красногвардейском районе
11-летний велосипедист пострадал в ДТП в Красногвардейском районе
© Пресс-служба Прокуратуры Республики Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр – РИА Новости Крым. 11-летий велосипедист пострадал в ДТП в Красногвардейском районе Крыма. Об этом сообщает пресс-служба республиканской Госавтоинспекции.
По данным правоохранителей, накануне вечером в поселке Октябрьский несовершеннолетний велосипедист решил пересечь проезжую часть, двинулся от обочины и столкнулся с автомобилем Citroen С4 под управлением 52-летнего водителя.
"В результате ДТП 11-летний ребенок получил травмы различной степени тяжести и доставлен в медицинское учреждение", - сказано в сообщении.
Сейчас госавтоинспекторы продолжают выяснять обстоятельства инцидента. Как сообщает прокуратура Крыма, проверка по факту ДТП взята надзорным ведомством на контроль.
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