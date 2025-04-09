https://crimea.ria.ru/20250409/11-letniy-velosipedist-postradal-v-stolknovenii-s-inomarkoy-v-krymu-1145532555.html

11-летний велосипедист пострадал в столкновении с иномаркой в Крыму

11-летний велосипедист пострадал в столкновении с иномаркой в Крыму - РИА Новости Крым, 09.04.2025

11-летний велосипедист пострадал в столкновении с иномаркой в Крыму

11-летий велосипедист пострадал в ДТП в Красногвардейском районе Крыма. Об этом сообщает пресс-служба республиканской Госавтоинспекции. РИА Новости Крым, 09.04.2025

2025-04-09T09:56

2025-04-09T09:56

2025-04-09T09:56

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр – РИА Новости Крым. 11-летий велосипедист пострадал в ДТП в Красногвардейском районе Крыма. Об этом сообщает пресс-служба республиканской Госавтоинспекции.По данным правоохранителей, накануне вечером в поселке Октябрьский несовершеннолетний велосипедист решил пересечь проезжую часть, двинулся от обочины и столкнулся с автомобилем Citroen С4 под управлением 52-летнего водителя.Сейчас госавтоинспекторы продолжают выяснять обстоятельства инцидента. Как сообщает прокуратура Крыма, проверка по факту ДТП взята надзорным ведомством на контроль.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Водителю иномарки грозит 6 лет за ДТП с четырьмя погибшими детьми в КрымуСкатился и раздавил троих в авто: в Крыму вынесли приговор водителю фурыВ ДТП в Крыму погибли трое и ранены 13 человек

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дтп в крыму и севастополе, крым, новости крыма, дети, происшествия, прокуратура республики крым, госавтоинспекция крыма