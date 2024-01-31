https://crimea.ria.ru/20240131/195-rossiyskikh-voennykh-vozvrascheny-iz-ukrainskogo-plena--1134587878.html
195 российских военных возвращены из украинского плена
195 российских военных возвращены из украинского плена - РИА Новости Крым, 31.01.2024
195 российских военных возвращены из украинского плена
В результате переговоров 195 российских военнослужащих вернулись с подконтрольной Киеву территории, столько же украинских военных переданы взамен. Об этом... РИА Новости Крым, 31.01.2024
2024-01-31T15:40
2024-01-31T15:40
2024-01-31T15:43
министерство обороны рф
обмен пленными
вооруженные силы россии
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв - РИА Новости Крым. В результате переговоров 195 российских военнослужащих вернулись с подконтрольной Киеву территории, столько же украинских военных переданы взамен. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Освобожденных российских солдат доставят в Москву для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России. Всем освобожденным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь, подчеркнули в ведомстве.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф, обмен пленными, вооруженные силы россии, новости
Материал дополняется
195 российских военных возвращены из украинского плена
Минобороны: в результате переговоров 195 российских бойцов возвращены из украинского плена
15:40 31.01.2024 (обновлено: 15:43 31.01.2024)