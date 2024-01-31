https://crimea.ria.ru/20240131/195-rossiyskikh-voennykh-vozvrascheny-iz-ukrainskogo-plena--1134587878.html

195 российских военных возвращены из украинского плена

195 российских военных возвращены из украинского плена - РИА Новости Крым, 31.01.2024

195 российских военных возвращены из украинского плена

В результате переговоров 195 российских военнослужащих вернулись с подконтрольной Киеву территории, столько же украинских военных переданы взамен. Об этом... РИА Новости Крым, 31.01.2024

2024-01-31T15:40

2024-01-31T15:40

2024-01-31T15:43

министерство обороны рф

обмен пленными

вооруженные силы россии

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв - РИА Новости Крым. В результате переговоров 195 российских военнослужащих вернулись с подконтрольной Киеву территории, столько же украинских военных переданы взамен. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Освобожденных российских солдат доставят в Москву для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России. Всем освобожденным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь, подчеркнули в ведомстве.

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, обмен пленными, вооруженные силы россии, новости