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195 российских военных возвращены из украинского плена - РИА Новости Крым, 31.01.2024
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195 российских военных возвращены из украинского плена
195 российских военных возвращены из украинского плена - РИА Новости Крым, 31.01.2024
195 российских военных возвращены из украинского плена
В результате переговоров 195 российских военнослужащих вернулись с подконтрольной Киеву территории, столько же украинских военных переданы взамен. Об этом... РИА Новости Крым, 31.01.2024
2024-01-31T15:40
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министерство обороны рф
обмен пленными
вооруженные силы россии
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв - РИА Новости Крым. В результате переговоров 195 российских военнослужащих вернулись с подконтрольной Киеву территории, столько же украинских военных переданы взамен. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Освобожденных российских солдат доставят в Москву для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России. Всем освобожденным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь, подчеркнули в ведомстве.
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РИА Новости Крым
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96
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министерство обороны рф, обмен пленными, вооруженные силы россии, новости
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195 российских военных возвращены из украинского плена

Минобороны: в результате переговоров 195 российских бойцов возвращены из украинского плена

15:40 31.01.2024 (обновлено: 15:43 31.01.2024)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГруппа военнослужащих ВС РФ возвращается с боевого вылета в зоне СВО.
Группа военнослужащих ВС РФ возвращается с боевого вылета в зоне СВО. - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв - РИА Новости Крым. В результате переговоров 195 российских военнослужащих вернулись с подконтрольной Киеву территории, столько же украинских военных переданы взамен. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"31 января в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 195 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность. Взамен переданы ровно 195 военнопленных ВСУ", - сказано в сообщении.
Освобожденных российских солдат доставят в Москву для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России. Всем освобожденным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь, подчеркнули в ведомстве.
 
Министерство обороны РФОбмен пленнымиВооруженные силы РоссииНовости
 
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