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Россия готова передать Киеву тела погибших при крушении Ил-76 украинцев - РИА Новости Крым, 01.03.2024
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Россия готова передать Киеву тела погибших при крушении Ил-76 украинцев
Россия готова передать Киеву тела погибших при крушении Ил-76 украинцев - РИА Новости Крым, 01.03.2024
Россия готова передать Киеву тела погибших при крушении Ил-76 украинцев
Российская сторона готова передать Киеву тела украинских военнослужащих, погибших при крушении военного самолета Ил-76 в Белгородской области, заявила РИА... РИА Новости Крым, 01.03.2024
2024-03-01T07:35
2024-03-01T07:37
россия
украина
татьяна москалькова
обмен пленными
всу (вооруженные силы украины)
крушение военного самолета ил-76 в белгородской области
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар - РИА Новости Крым. Российская сторона готова передать Киеву тела украинских военнослужащих, погибших при крушении военного самолета Ил-76 в Белгородской области, заявила РИА Новости уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.Она также отметила, что Киев ранее интересовался возможностью передачи тел воих боевиков, погибших в авиакатастрофе.24 января ВСУ сбили над Белгородской областью военно-транспортный самолет Ил-76 ВКС России, в котором для обмена летели 65 украинских пленных, все они, включая шестерых членов экипажа и троих сопровождающих, погибли.В ходе следствия выяснилось, что пуск зенитной ракеты, поразившей Ил-76, осуществлялся из села Липцы Харьковской области.В российском МИД РФ заявили, что террористическая атака ВСУ на самолет, в котором находились украинские военнопленные, была преднамеренной и демонстрирует недоговороспособность режима Зеленского.После крушения самолета Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "Террористический акт".В Генштабе ВСУ заявили, что продолжат "принимать меры по уничтожению средств доставки" на Белгородско-Харьковском направлении".Президент России Владимир Путин заявил, что Россия не будет останавливать обмен пленными с Украиной после крушения военно-транспортного самолета Ил-76.Читайте также на РИА Новости Крым:Москалькова обратилась к международному сообществу из-за атак ВСУРФ не будет останавливать обмены с Украиной из-за сбитого Ил-76 – Путин
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россия, украина, татьяна москалькова, обмен пленными, всу (вооруженные силы украины), крушение военного самолета ил-76 в белгородской области, новости
Россия готова передать Киеву тела погибших при крушении Ил-76 украинцев

Россия готова передать Украине тела погибших при крушении Ил-76 - Москалькова

07:35 01.03.2024 (обновлено: 07:37 01.03.2024)
 
© СК РФСледователи СК работают на месте крушения Ил-76
Следователи СК работают на месте крушения Ил-76
© СК РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар - РИА Новости Крым. Российская сторона готова передать Киеву тела украинских военнослужащих, погибших при крушении военного самолета Ил-76 в Белгородской области, заявила РИА Новости уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.
"Да, готовы, для этого все необходимое с точки зрения процедуры имеется... Тела могут быть переданы согласно процедурам, которые существуют", - подтвердила она.
Она также отметила, что Киев ранее интересовался возможностью передачи тел воих боевиков, погибших в авиакатастрофе.
24 января ВСУ сбили над Белгородской областью военно-транспортный самолет Ил-76 ВКС России, в котором для обмена летели 65 украинских пленных, все они, включая шестерых членов экипажа и троих сопровождающих, погибли.
В ходе следствия выяснилось, что пуск зенитной ракеты, поразившей Ил-76, осуществлялся из села Липцы Харьковской области.
В российском МИД РФ заявили, что террористическая атака ВСУ на самолет, в котором находились украинские военнопленные, была преднамеренной и демонстрирует недоговороспособность режима Зеленского.
После крушения самолета Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "Террористический акт".
В Генштабе ВСУ заявили, что продолжат "принимать меры по уничтожению средств доставки" на Белгородско-Харьковском направлении".
Президент России Владимир Путин заявил, что Россия не будет останавливать обмен пленными с Украиной после крушения военно-транспортного самолета Ил-76.
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РоссияУкраинаТатьяна МоскальковаОбмен пленнымиВСУ (Вооруженные силы Украины)Крушение военного самолета Ил-76 в Белгородской областиНовости
 
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