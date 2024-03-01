https://crimea.ria.ru/20240301/rossiya-gotova-peredat-kievu-tela-pogibshikh-pri-krushenii-il-76-ukraintsev-1135329693.html

Россия готова передать Киеву тела погибших при крушении Ил-76 украинцев

Россия готова передать Киеву тела погибших при крушении Ил-76 украинцев - РИА Новости Крым, 01.03.2024

Россия готова передать Киеву тела погибших при крушении Ил-76 украинцев

Российская сторона готова передать Киеву тела украинских военнослужащих, погибших при крушении военного самолета Ил-76 в Белгородской области, заявила РИА... РИА Новости Крым, 01.03.2024

2024-03-01T07:35

2024-03-01T07:35

2024-03-01T07:37

россия

украина

татьяна москалькова

обмен пленными

всу (вооруженные силы украины)

крушение военного самолета ил-76 в белгородской области

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар - РИА Новости Крым. Российская сторона готова передать Киеву тела украинских военнослужащих, погибших при крушении военного самолета Ил-76 в Белгородской области, заявила РИА Новости уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.Она также отметила, что Киев ранее интересовался возможностью передачи тел воих боевиков, погибших в авиакатастрофе.24 января ВСУ сбили над Белгородской областью военно-транспортный самолет Ил-76 ВКС России, в котором для обмена летели 65 украинских пленных, все они, включая шестерых членов экипажа и троих сопровождающих, погибли.В ходе следствия выяснилось, что пуск зенитной ракеты, поразившей Ил-76, осуществлялся из села Липцы Харьковской области.В российском МИД РФ заявили, что террористическая атака ВСУ на самолет, в котором находились украинские военнопленные, была преднамеренной и демонстрирует недоговороспособность режима Зеленского.После крушения самолета Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "Террористический акт".В Генштабе ВСУ заявили, что продолжат "принимать меры по уничтожению средств доставки" на Белгородско-Харьковском направлении".Президент России Владимир Путин заявил, что Россия не будет останавливать обмен пленными с Украиной после крушения военно-транспортного самолета Ил-76.Читайте также на РИА Новости Крым:Москалькова обратилась к международному сообществу из-за атак ВСУРФ не будет останавливать обмены с Украиной из-за сбитого Ил-76 – Путин

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, украина, татьяна москалькова, обмен пленными, всу (вооруженные силы украины), крушение военного самолета ил-76 в белгородской области, новости