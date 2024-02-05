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Москалькова обратилась к международному сообществу из-за атак ВСУ - РИА Новости Крым, 06.02.2024
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Москалькова обратилась к международному сообществу из-за атак ВСУ
Москалькова обратилась к международному сообществу из-за атак ВСУ - РИА Новости Крым, 06.02.2024
Москалькова обратилась к международному сообществу из-за атак ВСУ
Уполномоченный при президенте РФ по правам человека Татьяна Москалькова заявила, что обратилась к международному правозащитному сообществу из-за атак мирных... РИА Новости Крым, 06.02.2024
2024-02-05T23:53
2024-02-06T00:13
крушение военного самолета ил-76 в белгородской области
татьяна москалькова
украина
россия
политика
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев - РИА Новости Крым. Уполномоченный при президенте РФ по правам человека Татьяна Москалькова заявила, что обратилась к международному правозащитному сообществу из-за атак мирных объектов со стороны ВСУ.Она напомнила о том, что 30 декабря 2023 года Белгородская область подверглась массированной атаке, в результате которой были убиты мирные граждане, включая двух детей, а более 100 человек получили ранения. Кроме того, 21 января украинские военные нанесли по Донецку удары: 28 мирных жителей погибли, а 30 получили тяжелые ранения."3 февраля 2024 г. в результате террористического акта в г. Лисичанске погибли 28 человек, среди которых был один ребенок, 10 человек пострадали. Беспрецедентным по своей жестокости и циничности стало уничтожение 24 января 2024 г. транспортного самолета Ил-76, перевозившего 65 украинских военнопленных для их обмена. Погибли и 9 российских военнослужащих – члены экипажа и сопровождающие офицеры", - добавила омбудсмен.Читайте также на РИА Новости Крым:Почему Международный суд ООН отказался поддержать претензии Украины к РФСуд ООН отказался рассматривать претензии Украины к России о геноцидеСлова Дуды о Крыме стали шоком для Киева – политик
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крушение военного самолета ил-76 в белгородской области, татьяна москалькова, украина, россия, политика, новости
Москалькова обратилась к международному сообществу из-за атак ВСУ

Москалькова обратилась к международному правозащитному сообществу из-за атак ВСУ

23:53 05.02.2024 (обновлено: 00:13 06.02.2024)
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев - РИА Новости Крым. Уполномоченный при президенте РФ по правам человека Татьяна Москалькова заявила, что обратилась к международному правозащитному сообществу из-за атак мирных объектов со стороны ВСУ.
"В очередной раз обращаюсь к международному правозащитному сообществу, зарубежным СМИ и политикам: игнорируя вопиющие факты геноцида мирного населения со стороны киевского режима, проявляя равнодушие, вы невольно становитесь соучастниками преступлений", - сообщила Москалькова в своем Telegram-канале.
Она напомнила о том, что 30 декабря 2023 года Белгородская область подверглась массированной атаке, в результате которой были убиты мирные граждане, включая двух детей, а более 100 человек получили ранения. Кроме того, 21 января украинские военные нанесли по Донецку удары: 28 мирных жителей погибли, а 30 получили тяжелые ранения.
"3 февраля 2024 г. в результате террористического акта в г. Лисичанске погибли 28 человек, среди которых был один ребенок, 10 человек пострадали. Беспрецедентным по своей жестокости и циничности стало уничтожение 24 января 2024 г. транспортного самолета Ил-76, перевозившего 65 украинских военнопленных для их обмена. Погибли и 9 российских военнослужащих – члены экипажа и сопровождающие офицеры", - добавила омбудсмен.
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Крушение военного самолета Ил-76 в Белгородской областиТатьяна МоскальковаУкраинаРоссияПолитикаНовости
 
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