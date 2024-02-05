https://crimea.ria.ru/20240205/moskalkova-obratilas-k-mezhdunarodnomu-soobschestvu-iz-za-atak-vsu-1134711521.html

Москалькова обратилась к международному сообществу из-за атак ВСУ

Москалькова обратилась к международному сообществу из-за атак ВСУ - РИА Новости Крым, 06.02.2024

Москалькова обратилась к международному сообществу из-за атак ВСУ

Уполномоченный при президенте РФ по правам человека Татьяна Москалькова заявила, что обратилась к международному правозащитному сообществу из-за атак мирных... РИА Новости Крым, 06.02.2024

2024-02-05T23:53

2024-02-05T23:53

2024-02-06T00:13

крушение военного самолета ил-76 в белгородской области

татьяна москалькова

украина

россия

политика

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111468/53/1114685302_0:9:3072:1737_1920x0_80_0_0_9077b47b4bfee6fb4e62f677b8ebcc2e.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев - РИА Новости Крым. Уполномоченный при президенте РФ по правам человека Татьяна Москалькова заявила, что обратилась к международному правозащитному сообществу из-за атак мирных объектов со стороны ВСУ.Она напомнила о том, что 30 декабря 2023 года Белгородская область подверглась массированной атаке, в результате которой были убиты мирные граждане, включая двух детей, а более 100 человек получили ранения. Кроме того, 21 января украинские военные нанесли по Донецку удары: 28 мирных жителей погибли, а 30 получили тяжелые ранения."3 февраля 2024 г. в результате террористического акта в г. Лисичанске погибли 28 человек, среди которых был один ребенок, 10 человек пострадали. Беспрецедентным по своей жестокости и циничности стало уничтожение 24 января 2024 г. транспортного самолета Ил-76, перевозившего 65 украинских военнопленных для их обмена. Погибли и 9 российских военнослужащих – члены экипажа и сопровождающие офицеры", - добавила омбудсмен.Читайте также на РИА Новости Крым:Почему Международный суд ООН отказался поддержать претензии Украины к РФСуд ООН отказался рассматривать претензии Украины к России о геноцидеСлова Дуды о Крыме стали шоком для Киева – политик

украина

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крушение военного самолета ил-76 в белгородской области, татьяна москалькова, украина, россия, политика, новости