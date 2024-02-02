https://crimea.ria.ru/20240202/sud-oon-otkazalsya-rassmatrivat-pretenzii-ukrainy-k-rossii-o-genotside-1134658461.html

Суд ООН отказался рассматривать претензии Украины к России о геноциде

Суд ООН отказался рассматривать претензии Украины к России о геноциде - РИА Новости Крым, 02.02.2024

Суд ООН отказался рассматривать претензии Украины к России о геноциде

Международный суд ООН в пятницу решил не рассматривать основные претензии украинской стороны к России, связанные с применением Конвенции о геноциде. Об этом... РИА Новости Крым, 02.02.2024

2024-02-02T22:09

2024-02-02T22:09

2024-02-02T22:09

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев - РИА Новости Крым. Международный суд ООН в пятницу решил не рассматривать основные претензии украинской стороны к России, связанные с применением Конвенции о геноциде. Об этом заявила председатель суда Джоан Донохью, пишет РИА Новости.При этом суд постановил, что обладает юрисдикцией на рассмотрение иска Украины против России от 2022 года из-за спецоперации, однако не имеет компетенции на принятие решений по претензиям Киева об использовании Россией силы во время спецоперации, а также признании независимости ДНР и ЛНР.В МИД России отметили, что в итоге на рассмотрении Международного суда ООН остался один вопрос - о совершении Украиной геноцида в Донбассе.Накануне Международный суд ООН отклонил большую часть претензий Украины в адрес России по Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации в Крыму. В частности, суд отказался признать Россию государством-агрессором, а Донецкую и Луганскую народные республики – террористическими организациями. Суд также не обнаружил нарушения конвенции и в отношении запрета меджлиса крымско-татарского народа* и отклонил обвинения Украины в якобы причастности России к целенаправленным "убийствам" и "похищениям" крымских татар и украинцев на полуострове. Суд также отказался принять решение о выплате Украине компенсации, на которой настаивал Киев.* экстремистская организация, запрещенная в РоссииЧитайте также на РИА Новости Крым:"Украине не обломилось": в Крыму оценили решение суда ООН по иску КиеваМеждународный Суд ООН отказал Украине в монополии на истину - МоскальковаОбольщаться не стоит: эксперт о решении суда ООН по Крыму

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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