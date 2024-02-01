https://crimea.ria.ru/20240201/mezhdunarodnyy-sud-oon-otkazal-ukraine-v-monopolii-na-istinu---moskalkova-1134630494.html

Международный Суд ООН отказал Украине в монополии на истину - Москалькова

Международный Суд ООН отказал Украине в монополии на истину - Москалькова - РИА Новости Крым, 01.02.2024

Международный Суд ООН отказал Украине в монополии на истину - Москалькова

Международный Суд ООН отказался признать Россию "государством-агрессором", а ДНР и ЛНР – "террористическими организациями", как того требовала в своем иске... РИА Новости Крым, 01.02.2024

2024-02-01T20:35

2024-02-01T20:35

2024-02-01T20:47

татьяна москалькова

оон

украина

россия

донецкая народная республика (днр)

луганская народная республика (лнр)

политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев - РИА Новости Крым. Международный Суд ООН отказался признать Россию "государством-агрессором", а ДНР и ЛНР – "террористическими организациями", как того требовала в своем иске Украина. Это вселяет надежду, что справедливый голос России на мировой арене не даст замолчать правду. Такое мнение высказала в своем ТГ-канале уполномоченный при президенте РФ по правам человека Татьяна Москалькова.И добавила, что необоснованными признаны доводы Украины, которая пыталась представить в качестве "актов террора" ряд ударов по военным целям (и при этом даже не смогла доказать причастность к ним ополченцев). А также объявить "финансированием терроризма" гуманитарную помощь жителям Донбасса, страдавшим от украинских обстрелов и экономической блокады."Отклонен и тезис о том, что Россия якобы "осуществляет политику стирания культурной идентичности украинской и крымско-татарской общин". Суд не выявил элементов дискриминации ни в порядке предоставления гражданства на полуострове, ни в нормах российского антиэкстремистского законодательства, ни в применении этих норм российскими правоохранительными органами", - написала Москалькова.Также вердикт главного судебного органа ООН подтвердил, что Россия соблюдает все международные требования по борьбе с терроризмом и расовой дискриминацией. По ее мнению, решение МС ООН продемонстрировало "порочность и безосновательность претензий Украины на монополию на истину" и ее попыток повесить на Россию ярлык "государства-агрессора"."Оно вселяет надежду, что справедливый голос России на мировой арене не даст замолчать правду", - заключила омбусмен.Читайте также на РИА Новости Крым:Готовы к любым провокациям: трудно ли сохранять национальный мир в КрымуВласти Крыма оценили влияние меджлиса* на крымских татар в регионеКрымские украинцы ответили на сравнение региона с полуостровом страха

https://crimea.ria.ru/20240201/sud-oon-otklonil-obvineniya-ukrainy-v-adres-rossii-po-krymu-1134602631.html

https://crimea.ria.ru/20240201/obolschatsya-ne-stoit-ekspert-o-reshenii-suda-oon-po-krymu-1134606677.html

https://crimea.ria.ru/20240201/ukraine-ne-oblomilos-v-krymu-otsenili-reshenie-suda-oon-po-isku-kieva-1134620112.html

украина

россия

донецкая народная республика (днр)

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татьяна москалькова, оон, украина, россия, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), политика