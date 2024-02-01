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Международный Суд ООН отказал Украине в монополии на истину - Москалькова
Международный Суд ООН отказал Украине в монополии на истину - Москалькова - РИА Новости Крым, 01.02.2024
Международный Суд ООН отказал Украине в монополии на истину - Москалькова
Международный Суд ООН отказался признать Россию "государством-агрессором", а ДНР и ЛНР – "террористическими организациями", как того требовала в своем иске... РИА Новости Крым, 01.02.2024
2024-02-01T20:35
2024-02-01T20:35
2024-02-01T20:47
татьяна москалькова
оон
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев - РИА Новости Крым. Международный Суд ООН отказался признать Россию "государством-агрессором", а ДНР и ЛНР – "террористическими организациями", как того требовала в своем иске Украина. Это вселяет надежду, что справедливый голос России на мировой арене не даст замолчать правду. Такое мнение высказала в своем ТГ-канале уполномоченный при президенте РФ по правам человека Татьяна Москалькова.И добавила, что необоснованными признаны доводы Украины, которая пыталась представить в качестве "актов террора" ряд ударов по военным целям (и при этом даже не смогла доказать причастность к ним ополченцев). А также объявить "финансированием терроризма" гуманитарную помощь жителям Донбасса, страдавшим от украинских обстрелов и экономической блокады."Отклонен и тезис о том, что Россия якобы "осуществляет политику стирания культурной идентичности украинской и крымско-татарской общин". Суд не выявил элементов дискриминации ни в порядке предоставления гражданства на полуострове, ни в нормах российского антиэкстремистского законодательства, ни в применении этих норм российскими правоохранительными органами", - написала Москалькова.Также вердикт главного судебного органа ООН подтвердил, что Россия соблюдает все международные требования по борьбе с терроризмом и расовой дискриминацией. По ее мнению, решение МС ООН продемонстрировало "порочность и безосновательность претензий Украины на монополию на истину" и ее попыток повесить на Россию ярлык "государства-агрессора"."Оно вселяет надежду, что справедливый голос России на мировой арене не даст замолчать правду", - заключила омбусмен.Читайте также на РИА Новости Крым:Готовы к любым провокациям: трудно ли сохранять национальный мир в КрымуВласти Крыма оценили влияние меджлиса* на крымских татар в регионеКрымские украинцы ответили на сравнение региона с полуостровом страха
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татьяна москалькова, оон, украина, россия, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), политика
Международный Суд ООН отказал Украине в монополии на истину - Москалькова
ООН не поверила рассказам Украины о дискриминации татар и украинцев в Крыму - Москалькова
20:35 01.02.2024 (обновлено: 20:47 01.02.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев - РИА Новости Крым. Международный Суд ООН отказался признать Россию "государством-агрессором", а ДНР и ЛНР – "террористическими организациями", как того требовала в своем иске Украина. Это вселяет надежду, что справедливый голос России на мировой арене не даст замолчать правду. Такое мнение высказала в своем ТГ-канале уполномоченный при президенте РФ по правам человека Татьяна Москалькова.
"Международный Суд ООН отверг украинские инсинуациио том, что ДНР и ЛНР якобы являются "террористическими организациями", а в Крыму российскими властями будто бы осуществляется системная кампания дискриминации в отношении крымских татар и украинцев. Суд счел беспочвенными подавляющее большинство претензий Украины и отказался присудить Украине какую бы то ни было компенсацию", - констатировала омбудсмен.
И добавила, что необоснованными признаны доводы Украины, которая пыталась представить в качестве "актов террора" ряд ударов по военным целям (и при этом даже не смогла доказать причастность к ним ополченцев). А также объявить "финансированием терроризма" гуманитарную помощь жителям Донбасса, страдавшим от украинских обстрелов и экономической блокады.
"Отклонен и тезис о том, что Россия якобы "осуществляет политику стирания культурной идентичности украинской и крымско-татарской общин". Суд не выявил элементов дискриминации ни в порядке предоставления гражданства на полуострове, ни в нормах российского антиэкстремистского законодательства, ни в применении этих норм российскими правоохранительными органами", - написала Москалькова.
Также вердикт главного судебного органа ООН подтвердил, что Россия соблюдает все международные требования по борьбе с терроризмом и расовой дискриминацией.
"Чего, однако, не скажешь об Украине. Мы регулярно информируем ООН и другие международные структуры о фактах нарушения прав человека со стороны киевского режима: ракетные и артиллерийские обстрелы, прямо нацеленные на убийство гражданских, разрушение гражданской инфраструктуры, нападения на мирных жителей, пытки… Все это — целенаправленное истребление русского населения. К сожалению, не всегда наши призывы обратить внимание на вопиющее беззаконие находят отклик", - посетовала Татьяна Москалькова.
По ее мнению, решение МС ООН продемонстрировало "порочность и безосновательность претензий Украины на монополию на истину" и ее попыток повесить на Россию ярлык "государства-агрессора".
"Оно вселяет надежду, что справедливый голос России на мировой арене не даст замолчать правду", - заключила омбусмен.
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