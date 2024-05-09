https://crimea.ria.ru/20240509/aviatsiya-razbila-komandnyy-punkt-brigady-vsu-i-polevoy-sklad-boepripasov-1137160984.html

Авиация разбила командный пункт бригады ВСУ и полевой склад боеприпасов

Авиация разбила командный пункт бригады ВСУ и полевой склад боеприпасов - РИА Новости Крым, 09.05.2024

Авиация разбила командный пункт бригады ВСУ и полевой склад боеприпасов

Вооруженные силы России за сутки уничтожили склады боеприпасов украинских боевиков и командно-наблюдательный пункт. Об этом в четверг сообщает Минобороны. РИА Новости Крым, 09.05.2024

2024-05-09T13:21

2024-05-09T13:21

2024-05-09T13:24

министерство обороны рф

новости сво

вооруженные силы россии

всу (вооруженные силы украины)

потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России за сутки уничтожили склады боеприпасов украинских боевиков и командно-наблюдательный пункт. Об этом в четверг сообщает Минобороны.Удары наносились оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией.Кроме того, поражение нанесено живой силе и военной технике ВСУ в 105-ти районах, добавили в Минобороны.Накануне российские силы нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования, аэробалистическим гиперзвуковым ракетным комплексом "Кинжал", а также беспилотными летательными аппаратами по объектам энергетики, а также предприятиям военно-промышленного комплекса Украины.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин: РФ будет расширять линейку воздушных и водных боевых аппаратовАрмия России уничтожила цех производства твердого ракетного топлива ВСУВ зону СВО поставили новые бронемашины с "накидками"

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, новости сво, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу