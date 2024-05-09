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Авиация разбила командный пункт бригады ВСУ и полевой склад боеприпасов - РИА Новости Крым, 09.05.2024
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Авиация разбила командный пункт бригады ВСУ и полевой склад боеприпасов
Авиация разбила командный пункт бригады ВСУ и полевой склад боеприпасов - РИА Новости Крым, 09.05.2024
Авиация разбила командный пункт бригады ВСУ и полевой склад боеприпасов
Вооруженные силы России за сутки уничтожили склады боеприпасов украинских боевиков и командно-наблюдательный пункт. Об этом в четверг сообщает Минобороны. РИА Новости Крым, 09.05.2024
2024-05-09T13:21
2024-05-09T13:24
министерство обороны рф
новости сво
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всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России за сутки уничтожили склады боеприпасов украинских боевиков и командно-наблюдательный пункт. Об этом в четверг сообщает Минобороны.Удары наносились оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией.Кроме того, поражение нанесено живой силе и военной технике ВСУ в 105-ти районах, добавили в Минобороны.Накануне российские силы нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования, аэробалистическим гиперзвуковым ракетным комплексом "Кинжал", а также беспилотными летательными аппаратами по объектам энергетики, а также предприятиям военно-промышленного комплекса Украины.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин: РФ будет расширять линейку воздушных и водных боевых аппаратовАрмия России уничтожила цех производства твердого ракетного топлива ВСУВ зону СВО поставили новые бронемашины с "накидками"
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РИА Новости Крым
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министерство обороны рф, новости сво, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу
Авиация разбила командный пункт бригады ВСУ и полевой склад боеприпасов

ВС России уничтожили командный пункт и полевой склад боеприпасов группы ВСУ "Донецк"

13:21 09.05.2024 (обновлено: 13:24 09.05.2024)
 
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© РИА Новости . Валентин Капустин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России за сутки уничтожили склады боеприпасов украинских боевиков и командно-наблюдательный пункт. Об этом в четверг сообщает Минобороны.
Удары наносились оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией.
"Уничтожены: командно-наблюдательный пункт подразделения 65-й механизированной бригады ВСУ, полевой склад боеприпасов оперативно-тактической группы ВСУ "Донецк"", - сказано в сводке военного ведомства России.
Кроме того, поражение нанесено живой силе и военной технике ВСУ в 105-ти районах, добавили в Минобороны.
Накануне российские силы нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования, аэробалистическим гиперзвуковым ракетным комплексом "Кинжал", а также беспилотными летательными аппаратами по объектам энергетики, а также предприятиям военно-промышленного комплекса Украины.
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Министерство обороны РФНовости СВОВооруженные силы РоссииВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУ
 
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