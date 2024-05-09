https://crimea.ria.ru/20240509/v-krymu-vzlomana-odna-iz-platform-dlya-translyatsii-telekanalov-1137154819.html

В Крыму взломана одна из платформ для трансляции телеканалов

В Крыму взломана одна из платформ для трансляции телеканалов - РИА Новости Крым, 09.05.2024

В Крыму взломана одна из платформ для трансляции телеканалов

В Крыму взломали одну из платформ для трансляции телеканалов, проблему решат в ближайшее время. Об этом сообщил советник главы республики Олег Крючков. РИА Новости Крым, 09.05.2024

2024-05-09T11:41

2024-05-09T11:41

2024-05-09T11:41

крым

хакеры

хакерские атаки

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общество

новости крыма

олег крючков

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая – РИА Новости Крым. В Крыму взломали одну из платформ для трансляции телеканалов, проблему решат в ближайшее время. Об этом сообщил советник главы республики Олег Крючков.Крючков добавил, что эфирное вещание телевидения и радио на территории Крыма осуществляется в обычном режиме.Осенью прошлого года интернет-провайдеры в Крыму подверглись нескольким массированным хакерским атакам.По этой причине в регионе наблюдались перебои с интернетом, при этом специалисты оперативно устраняли угрозы.

https://crimea.ria.ru/20231129/v-krymu-khakery-atakovali-internet-provayderov--1133192864.html

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2024

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крым, хакеры, хакерские атаки, телевидение, общество, новости крыма, олег крючков