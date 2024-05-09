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В Крыму взломана одна из платформ для трансляции телеканалов - РИА Новости Крым, 09.05.2024
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В Крыму взломана одна из платформ для трансляции телеканалов
В Крыму взломана одна из платформ для трансляции телеканалов - РИА Новости Крым, 09.05.2024
В Крыму взломана одна из платформ для трансляции телеканалов
В Крыму взломали одну из платформ для трансляции телеканалов, проблему решат в ближайшее время. Об этом сообщил советник главы республики Олег Крючков. РИА Новости Крым, 09.05.2024
2024-05-09T11:41
2024-05-09T11:41
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая – РИА Новости Крым. В Крыму взломали одну из платформ для трансляции телеканалов, проблему решат в ближайшее время. Об этом сообщил советник главы республики Олег Крючков.Крючков добавил, что эфирное вещание телевидения и радио на территории Крыма осуществляется в обычном режиме.Осенью прошлого года интернет-провайдеры в Крыму подверглись нескольким массированным хакерским атакам.По этой причине в регионе наблюдались перебои с интернетом, при этом специалисты оперативно устраняли угрозы.
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крым, хакеры, хакерские атаки, телевидение, общество, новости крыма, олег крючков
В Крыму взломана одна из платформ для трансляции телеканалов

Враг взломал одну из платформ трансляции телеканалов в Крыму – власти

11:41 09.05.2024
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая – РИА Новости Крым. В Крыму взломали одну из платформ для трансляции телеканалов, проблему решат в ближайшее время. Об этом сообщил советник главы республики Олег Крючков.
"Враг взломал одну из платформ для трансляции ТВ каналов. Технические службы ведут работы. В ближайшее время проблема будет решена", - написал он в своем Telegram-канале.
Крючков добавил, что эфирное вещание телевидения и радио на территории Крыма осуществляется в обычном режиме.
Осенью прошлого года интернет-провайдеры в Крыму подверглись нескольким массированным хакерским атакам.
По этой причине в регионе наблюдались перебои с интернетом, при этом специалисты оперативно устраняли угрозы.
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