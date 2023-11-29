https://crimea.ria.ru/20231129/v-krymu-khakery-atakovali-internet-provayderov--1133192864.html

Кибератака на провайдеров интернета в Крыму: что известно

Кибератака на провайдеров интернета в Крыму: что известно - РИА Новости Крым, 29.11.2023

Кибератака на провайдеров интернета в Крыму: что известно

Несколько крымских интернет-провайдеров подверглись хакерской атаке. Об этом сообщил советник главы РК Олег Крючков. РИА Новости Крым, 29.11.2023

2023-11-29T22:29

2023-11-29T22:29

2023-11-29T22:35

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. Несколько крымских интернет-провайдеров подверглись хакерской атаке. Об этом сообщил советник главы РК Олег Крючков. В ближайшее время все проблемы будут устранены, заверил Крючков.Беспрецедентную кибератаку на провайдеров интернета в Крыму фиксировали до этого в октябре и сентябре.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымский провайдер "Миранда-медиа" подвергся масштабной хакерской атакеВ Крыму взломана трансляция кабельных операторовПутин рассказал, откуда идут кибератаки на Россию

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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