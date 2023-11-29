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Кибератака на провайдеров интернета в Крыму: что известно - РИА Новости Крым, 29.11.2023
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Кибератака на провайдеров интернета в Крыму: что известно
Кибератака на провайдеров интернета в Крыму: что известно - РИА Новости Крым, 29.11.2023
Кибератака на провайдеров интернета в Крыму: что известно
Несколько крымских интернет-провайдеров подверглись хакерской атаке. Об этом сообщил советник главы РК Олег Крючков. РИА Новости Крым, 29.11.2023
2023-11-29T22:29
2023-11-29T22:35
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хакерские атаки
крым
интернет
олег крючков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. Несколько крымских интернет-провайдеров подверглись хакерской атаке. Об этом сообщил советник главы РК Олег Крючков. В ближайшее время все проблемы будут устранены, заверил Крючков.Беспрецедентную кибератаку на провайдеров интернета в Крыму фиксировали до этого в октябре и сентябре.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымский провайдер "Миранда-медиа" подвергся масштабной хакерской атакеВ Крыму взломана трансляция кабельных операторовПутин рассказал, откуда идут кибератаки на Россию
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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4.7
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хакеры, хакерские атаки, крым, интернет, олег крючков, новости крыма
Кибератака на провайдеров интернета в Крыму: что известно

В Крыму хакерской атаке подверглись некоторые интернет-провайдеры

22:29 29.11.2023 (обновлено: 22:35 29.11.2023)
 
© Fotolia/ Andrey PopovХакер
Хакер
© Fotolia/ Andrey Popov
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. Несколько крымских интернет-провайдеров подверглись хакерской атаке. Об этом сообщил советник главы РК Олег Крючков.

"Врагом взломан ряд крымских интернет-провайдеров. Технические службы уже работают над их восстановлением", – написал он в своем Telegram-канале.

В ближайшее время все проблемы будут устранены, заверил Крючков.
Беспрецедентную кибератаку на провайдеров интернета в Крыму фиксировали до этого в октябре и сентябре.
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ХакерыХакерские атакиКрымИнтернетОлег КрючковНовости Крыма
 
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Заголовок открываемого материала
22:29Кибератака на провайдеров интернета в Крыму: что известно
22:16Как будут работать катера и паромы в Севастополе в четверг
22:03Что происходит на Крымском мосту после открытия движения
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21:31Часть расстрельного рва в Симферополе стала сельхозвладениями
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20:14В Керчи будут укреплять берег Аршинцевской косы
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19:57На Крымском мосту снова перекрыли движение
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