https://crimea.ria.ru/20230604/v-krymu-vzlomana-translyatsiya-kabelnykh-operatorov-1129181181.html

В Крыму взломана трансляция кабельных операторов

В Крыму взломана трансляция кабельных операторов - РИА Новости Крым, 04.06.2023

В Крыму взломана трансляция кабельных операторов

В воскресенье взломана трансляция ряда крымских кабельных операторов. Об этом сообщил советник главы республики Олег Крючков. РИА Новости Крым, 04.06.2023

2023-06-04T19:20

2023-06-04T19:20

2023-06-04T19:30

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн - РИА Новости Крым. В воскресенье взломана трансляция ряда крымских кабельных операторов. Об этом сообщил советник главы республики Олег Крючков."Взломана трансляция ряда крымских кабельных операторов. Идет отключение сигнала", - написал он в Telegram.При этом эфирное телевидение работает в обычном режиме, добавил он.26 мая информационные и сетевые ресурсы крупнейшего в Крыму провайдера "Миранда-медиа" подверглись крупнейшей за историю его работы кибератаке, также имела место попытка уничтожения инфраструктуры оператора. На ее устранение потребовалось 16 часов. Полностью восстановить сетевую инфраструктуру удалось 28 мая. В марте хакерская атака совершена на эфир радиостанций в Крыму и Севастополе, в результате жители регионов утром в среду услышали ложные сообщения об угрозе ракетного удара.Аналогичная хакерская атака на эфир радиостанции "Море" в Крыму была совершена 28 февраля. 23 февраля информационная диверсия была совершена в отношении радио "Спутник в Крыму" и радиостанции "Вера" в нескольких районах полуострова, тогда вместо программ эфирной сетки хакеры вставили врезку от имени главы военной разведки Украины Кирилла Буданова, который сыпал угрозами. Вечером того же дня эфир был полностью восстановлен.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымский провайдер "Миранда-медиа" подвергся масштабной хакерской атакеХакеры взломали эфир радиостанций в Крыму и СевастополеВорвались с угрозами: в Крыму хакеры взломали эфир радио "Море"

https://crimea.ria.ru/20230223/veschanie-radio-sputnik-v-krymu-polnostyu-vosstanovleno-1127168515.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, телевидение, общество, происшествия, новости крыма