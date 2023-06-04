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В Крыму взломана трансляция кабельных операторов - РИА Новости Крым, 04.06.2023
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В Крыму взломана трансляция кабельных операторов
В Крыму взломана трансляция кабельных операторов - РИА Новости Крым, 04.06.2023
В Крыму взломана трансляция кабельных операторов
В воскресенье взломана трансляция ряда крымских кабельных операторов. Об этом сообщил советник главы республики Олег Крючков. РИА Новости Крым, 04.06.2023
2023-06-04T19:20
2023-06-04T19:30
крым
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общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн - РИА Новости Крым. В воскресенье взломана трансляция ряда крымских кабельных операторов. Об этом сообщил советник главы республики Олег Крючков."Взломана трансляция ряда крымских кабельных операторов. Идет отключение сигнала", - написал он в Telegram.При этом эфирное телевидение работает в обычном режиме, добавил он.26 мая информационные и сетевые ресурсы крупнейшего в Крыму провайдера "Миранда-медиа" подверглись крупнейшей за историю его работы кибератаке, также имела место попытка уничтожения инфраструктуры оператора. На ее устранение потребовалось 16 часов. Полностью восстановить сетевую инфраструктуру удалось 28 мая. В марте хакерская атака совершена на эфир радиостанций в Крыму и Севастополе, в результате жители регионов утром в среду услышали ложные сообщения об угрозе ракетного удара.Аналогичная хакерская атака на эфир радиостанции "Море" в Крыму была совершена 28 февраля. 23 февраля информационная диверсия была совершена в отношении радио "Спутник в Крыму" и радиостанции "Вера" в нескольких районах полуострова, тогда вместо программ эфирной сетки хакеры вставили врезку от имени главы военной разведки Украины Кирилла Буданова, который сыпал угрозами. Вечером того же дня эфир был полностью восстановлен.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымский провайдер "Миранда-медиа" подвергся масштабной хакерской атакеХакеры взломали эфир радиостанций в Крыму и СевастополеВорвались с угрозами: в Крыму хакеры взломали эфир радио "Море"
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крым, телевидение, общество, происшествия, новости крыма
В Крыму взломана трансляция кабельных операторов

Власти: в Крыму взломана трансляция ряда кабельных операторов

19:20 04.06.2023 (обновлено: 19:30 04.06.2023)
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкТелевизор
Телевизор - РИА Новости, 1920, 04.06.2023
© РИА Новости . Стрингер
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн - РИА Новости Крым. В воскресенье взломана трансляция ряда крымских кабельных операторов. Об этом сообщил советник главы республики Олег Крючков.
"Взломана трансляция ряда крымских кабельных операторов. Идет отключение сигнала", - написал он в Telegram.
При этом эфирное телевидение работает в обычном режиме, добавил он.
Радио Спутник в Крыму
23 февраля, 19:25Радио "Спутник в Крыму"
Вещание радио "Спутник в Крыму" полностью восстановлено
26 мая информационные и сетевые ресурсы крупнейшего в Крыму провайдера "Миранда-медиа" подверглись крупнейшей за историю его работы кибератаке, также имела место попытка уничтожения инфраструктуры оператора. На ее устранение потребовалось 16 часов. Полностью восстановить сетевую инфраструктуру удалось 28 мая.
В марте хакерская атака совершена на эфир радиостанций в Крыму и Севастополе, в результате жители регионов утром в среду услышали ложные сообщения об угрозе ракетного удара.
Аналогичная хакерская атака на эфир радиостанции "Море" в Крыму была совершена 28 февраля. 23 февраля информационная диверсия была совершена в отношении радио "Спутник в Крыму" и радиостанции "Вера" в нескольких районах полуострова, тогда вместо программ эфирной сетки хакеры вставили врезку от имени главы военной разведки Украины Кирилла Буданова, который сыпал угрозами. Вечером того же дня эфир был полностью восстановлен.
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