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Ворвались с угрозами: в Крыму хакеры взломали эфир радио "Море" - РИА Новости Крым, 28.02.2023
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Ворвались с угрозами: в Крыму хакеры взломали эфир радио "Море"
Ворвались с угрозами: в Крыму хакеры взломали эфир радио "Море" - РИА Новости Крым, 28.02.2023
Ворвались с угрозами: в Крыму хакеры взломали эфир радио "Море"
Хакерская атака совершена на эфир радиостанции "Море" в Крыму. Информацию об этом подтвердил журналистам советник главы республики по информационной политике... РИА Новости Крым, 28.02.2023
2023-02-28T10:27
2023-02-28T10:31
крым
новости крыма
взлом радиовещания
олег крючков
происшествия
хакерские атаки
радио "море"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев - РИА Новости Крым. Хакерская атака совершена на эфир радиостанции "Море" в Крыму. Информацию об этом подтвердил журналистам советник главы республики по информационной политике Олег Крючков.Во вторник утром жители Бахчисарая сообщили РИА Новости Крым, что на волнах радио "Море" вместо редакционных программ звучит сообщение об угрозе ракетного удара. По его словам, хакеры умудрились взломать "транспондер спутникового оператора", который находится за пределами Крыма.В настоящее время все передатчики, работа которых идет благодаря спутниковому сигналу, отключены."Эфирное вещание крымского ТВ и радио не пострадало и продолжается в полном объеме", - заверил советник Аксенова.В то же время жители Подмосковья и Ленобласти, а также Белгорода сообщают о взломах эфира телеканалов 2х2 и ТНТ4, где вместо трансляции идет предупреждение о ракетной угрозе.МЧС России сообщает, что данная информация является ложной и не соответствует действительности.Напомним, 23 февраля информационная диверсия была совершена в отношении радио "Спутник в Крыму" и радиостанции "Вера" в нескольких районах полуострова, тогда вместо программ эфирной сетки хакеры вставили врезку от имени главы военной разведки Украины Кирилла Буданова, который сыпал угрозами. Вечером того же дня эфир был полностью восстановлен.Читайте также на РИА Новости КрымЭфир радиостанций "Спутник в Крыму" и "Вера" взломан в ряде районов КрымаУкраинский канал показал "обращение" Зеленского с обещанием сдать ДонбассЭксперт назвал пять главных правил интернет-безопасности
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96
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крым, новости крыма, взлом радиовещания, олег крючков, происшествия, хакерские атаки, радио "море"
Ворвались с угрозами: в Крыму хакеры взломали эфир радио "Море"

В Крыму совершена хакерская атака в отношении радиостанции "Море"

10:27 28.02.2023 (обновлено: 10:31 28.02.2023)
 
© Fotolia/ Andrey PopovХакер
Хакер
© Fotolia/ Andrey Popov
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев - РИА Новости Крым. Хакерская атака совершена на эфир радиостанции "Море" в Крыму. Информацию об этом подтвердил журналистам советник главы республики по информационной политике Олег Крючков.
Во вторник утром жители Бахчисарая сообщили РИА Новости Крым, что на волнах радио "Море" вместо редакционных программ звучит сообщение об угрозе ракетного удара.
"Осуществлена очередная хакерская атака на эфирное вещание радио "Море". Взломано вещание передатчиков, которые получают сигнал со спутника", - прокомментировал Крючков.
По его словам, хакеры умудрились взломать "транспондер спутникового оператора", который находится за пределами Крыма.
В настоящее время все передатчики, работа которых идет благодаря спутниковому сигналу, отключены.
"Эфирное вещание крымского ТВ и радио не пострадало и продолжается в полном объеме", - заверил советник Аксенова.
В то же время жители Подмосковья и Ленобласти, а также Белгорода сообщают о взломах эфира телеканалов 2х2 и ТНТ4, где вместо трансляции идет предупреждение о ракетной угрозе.
МЧС России сообщает, что данная информация является ложной и не соответствует действительности.
Напомним, 23 февраля информационная диверсия была совершена в отношении радио "Спутник в Крыму" и радиостанции "Вера" в нескольких районах полуострова, тогда вместо программ эфирной сетки хакеры вставили врезку от имени главы военной разведки Украины Кирилла Буданова, который сыпал угрозами. Вечером того же дня эфир был полностью восстановлен.
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КрымНовости КрымаВзлом радиовещанияОлег КрючковПроисшествияХакерские атакиРадио "Море"
 
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