https://crimea.ria.ru/20230223/veschanie-radio-sputnik-v-krymu-polnostyu-vosstanovleno-1127168515.html
Вещание радио "Спутник в Крыму" полностью восстановлено
Вещание радио "Спутник в Крыму" полностью восстановлено - РИА Новости Крым, 23.02.2023
Вещание радио "Спутник в Крыму" полностью восстановлено
Вещание радио "Спутник в Крыму" в городах полуострова полностью восстановлено после хакерской атаки. Об этом сообщили в Радиотелевизионном передающем центре в... РИА Новости Крым, 23.02.2023
2023-02-23T19:25
2023-02-23T19:25
2023-02-23T19:31
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев - РИА Новости Крым. Вещание радио "Спутник в Крыму" в городах полуострова полностью восстановлено после хакерской атаки. Об этом сообщили в Радиотелевизионном передающем центре в Крыму.В четверг в отношении радио "Спутник в Крыму" и радиостанции "Вера" была совершена информационная диверсия. В отдельных районах Крыма вместо редакционных программ передавалась записанная врезка от имени главы военной разведки Украины Кирилла Буданова с угрозами. При этом в Симферополе и Севастополе взломать эфир не удалось, так как радиовещание было оперативно прервано.По информации сотрудников крымского филиала Российской телевизионной и радиовещательной сети, проблема затронула оборудование, подготавливающее сигнал для передачи на частотах FM. Ранее специалисты восстановили подачу сигнала радиостанции в Джанкое, Керчи и Феодосии, а также возобновили вещание в столице Крыма и Севастополе. Затем в Ялте, Алуште, Евпатории, Белогорске и Судаке.Накануне похожая хакерская атака была совершена на ряд радиостанций в Воронежской, Белгородской и Курганской областях. Как сообщали в МЧС России, из-за этого в среду в этих регионах по радио прозвучала ложная информация о воздушной тревоге и угрозе ракетного удара. Также ложные заявления звучали на радиостанциях Relax FM, "Авторадио", "Юмор FM", Comedy Radio.По словам специалистов, речь шла о подмене исходного сигнала, когда в эфир вместо запланированного идет фальшивый сигнал, замаскированный под настоящий.
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Вещание радио "Спутник в Крыму" полностью восстановлено
Вещание радио "Спутник в Крыму" полностью восстановили после хакерской атаки
19:25 23.02.2023 (обновлено: 19:31 23.02.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев - РИА Новости Крым. Вещание радио "Спутник в Крыму" в городах полуострова полностью восстановлено после хакерской атаки. Об этом сообщили в Радиотелевизионном передающем центре в Крыму.
В четверг в отношении радио "Спутник в Крыму" и радиостанции "Вера" была совершена информационная диверсия
. В отдельных районах Крыма вместо редакционных программ передавалась записанная врезка от имени главы военной разведки Украины Кирилла Буданова с угрозами. При этом в Симферополе и Севастополе взломать эфир не удалось, так как радиовещание было оперативно прервано.
По информации сотрудников крымского филиала Российской телевизионной и радиовещательной сети, проблема затронула оборудование, подготавливающее сигнал для передачи на частотах FM.
Ранее специалисты восстановили подачу сигнала
радиостанции в Джанкое, Керчи и Феодосии, а также возобновили вещание в столице Крыма и Севастополе. Затем в Ялте, Алуште, Евпатории, Белогорске и Судаке.
"По состоянию на 19:08 все передатчики радио "Спутник в Крыму" введены в работу", - сообщили в РТПЦ Крыма.
Накануне похожая хакерская атака была совершена на ряд радиостанций в Воронежской, Белгородской и Курганской областях. Как сообщали в МЧС России, из-за этого в среду в этих регионах по радио прозвучала ложная информация о воздушной тревоге и угрозе ракетного удара. Также ложные заявления звучали на радиостанциях Relax FM, "Авторадио", "Юмор FM", Comedy Radio.
По словам специалистов, речь шла о подмене исходного сигнала, когда в эфир вместо запланированного идет фальшивый сигнал, замаскированный под настоящий.