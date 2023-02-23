https://crimea.ria.ru/20230223/veschanie-radio-sputnik-v-krymu-vosstanovili-v-ryade-regionov-poluostrova-1127165552.html

Вещание радио "Спутник в Крыму" восстановили в ряде регионов полуострова

Вещание радио "Спутник в Крыму" восстановили в ряде регионов полуострова - РИА Новости Крым, 23.02.2023

Вещание радио "Спутник в Крыму" восстановили в ряде регионов полуострова

Вещание радио "Спутник в Крыму" восстанавливается после хакерской атаки. РИА Новости Крым, 23.02.2023

2023-02-23T14:24

2023-02-23T14:24

2023-02-23T14:47

радио "спутник в крыму"

новости крыма

крым

ртпц крыма

взлом радиовещания

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев - РИА Новости Крым. Вещание радио "Спутник в Крыму" восстанавливается после хакерской атаки.По остальным объектам работы по восстановлению вещания продолжаются.В четверг в отношении радио "Спутник в Крыму" и радиостанции "Вера" была совершена информационная диверсия. В отдельных районах Крыма вместо редакционных программ передавалась записанная врезка от имени главы военной разведки Украины Кирилла Буданова с угрозами. При этом в Симферополе и Севастополе взломать эфир не удалось.По информации сотрудников крымского филиала Российской телевизионной и радиовещательной сети, проблема затронула оборудование, подготавливающее сигнал для передачи на частотах FM. В настоящее время вещание радио "Спутник в Крыму" восстанавливается последовательно в городах и районах. Как сообщила заместитель министра внутренней политики, информации и связи республики Юлия Килик, ориентировочно в полном объеме вещание восстановят до конца сегодняшнего дня. Руководство Международной медиагруппы "Россия сегодня", в которую входит радиостанция "Спутник в Крыму", призывает доверять только проверенной информации.

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, крым, ртпц крыма, взлом радиовещания