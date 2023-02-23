https://crimea.ria.ru/20230223/veschanie-radio-sputnik-v-krymu-vosstanovili-v-ryade-regionov-poluostrova-1127165552.html
Вещание радио "Спутник в Крыму" восстановили в ряде регионов полуострова
Вещание радио "Спутник в Крыму" восстановили в ряде регионов полуострова - РИА Новости Крым, 23.02.2023
Вещание радио "Спутник в Крыму" восстановили в ряде регионов полуострова
Вещание радио "Спутник в Крыму" восстанавливается после хакерской атаки. РИА Новости Крым, 23.02.2023
2023-02-23T14:24
2023-02-23T14:24
2023-02-23T14:47
радио "спутник в крыму"
новости крыма
крым
ртпц крыма
взлом радиовещания
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев - РИА Новости Крым. Вещание радио "Спутник в Крыму" восстанавливается после хакерской атаки.По остальным объектам работы по восстановлению вещания продолжаются.В четверг в отношении радио "Спутник в Крыму" и радиостанции "Вера" была совершена информационная диверсия. В отдельных районах Крыма вместо редакционных программ передавалась записанная врезка от имени главы военной разведки Украины Кирилла Буданова с угрозами. При этом в Симферополе и Севастополе взломать эфир не удалось.По информации сотрудников крымского филиала Российской телевизионной и радиовещательной сети, проблема затронула оборудование, подготавливающее сигнал для передачи на частотах FM. В настоящее время вещание радио "Спутник в Крыму" восстанавливается последовательно в городах и районах. Как сообщила заместитель министра внутренней политики, информации и связи республики Юлия Килик, ориентировочно в полном объеме вещание восстановят до конца сегодняшнего дня. Руководство Международной медиагруппы "Россия сегодня", в которую входит радиостанция "Спутник в Крыму", призывает доверять только проверенной информации.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости крыма, крым, ртпц крыма, взлом радиовещания
Вещание радио "Спутник в Крыму" восстановили в ряде регионов полуострова
Вещание радио "Спутник в Крыму" восстановили в ряде районов республики
14:24 23.02.2023 (обновлено: 14:47 23.02.2023) СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев - РИА Новости Крым.
Вещание радио "Спутник в Крыму"
восстанавливается после хакерской атаки.
По информации Радиотелевизионного передающего центра в Крыму, на данный момент уже восстановлено вещание радиостанции в Джанкое (87,7МГц), Керчи (105,3МГц) и Феодосии (102,3МГц), а также возобновлено в Симферополе и Севастополе, где радиовещание было оперативно прервано, чтобы исключить взлом.
По остальным объектам работы по восстановлению вещания продолжаются.
В четверг в отношении радио "Спутник в Крыму" и радиостанции "Вера" была совершена информационная диверсия
. В отдельных районах Крыма вместо редакционных программ передавалась записанная врезка от имени главы военной разведки Украины Кирилла Буданова с угрозами. При этом в Симферополе и Севастополе взломать эфир не удалось.
По информации сотрудников крымского филиала Российской телевизионной и радиовещательной сети, проблема затронула оборудование, подготавливающее сигнал для передачи на частотах FM. В настоящее время вещание радио "Спутник в Крыму" восстанавливается последовательно в городах и районах.
Как сообщила заместитель министра внутренней политики, информации и связи республики Юлия Килик, ориентировочно в полном объеме вещание восстановят до конца сегодняшнего дня.
Руководство Международной медиагруппы "Россия сегодня", в которую входит радиостанция "Спутник в Крыму", призывает доверять только проверенной информации.