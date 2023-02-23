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Эфир радиостанций "Спутник в Крыму" и "Вера" взломан в ряде районов Крыма - РИА Новости Крым, 23.02.2023
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Эфир радиостанций "Спутник в Крыму" и "Вера" взломан в ряде районов Крыма
Эфир радиостанций "Спутник в Крыму" и "Вера" взломан в ряде районов Крыма - РИА Новости Крым, 23.02.2023
Эфир радиостанций "Спутник в Крыму" и "Вера" взломан в ряде районов Крыма
Информационная диверсия совершена в отношении радио "Спутник в Крыму" и радиостанции "Вера" в отдельных районах Крыма, вместо редакционных программ передавалась РИА Новости Крым, 23.02.2023
2023-02-23T13:23
2023-02-23T14:04
радио "спутник в крыму"
новости крыма
украина
крым
взлом радиовещания
хакерские атаки
ртпц крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев - РИА Новости Крым. Информационная диверсия совершена в отношении радио "Спутник в Крыму" и радиостанции "Вера" в отдельных районах Крыма, вместо редакционных программ передавалась записанная врезка от имени главы военной разведки Украины Кирилла Буданова с угрозами. При этом в Симферополе и Севастополе взломать эфир не удалось, сообщили в редакции радиостанции "Спутник в Крыму" и подтвердили в министерстве внутренней политики, информации и связи Крыма.Сведения радио "Спутник в Крыму" подтвердила заместитель министра внутренней политики, информации и связи Республики Крым Юлия Килик."Взломаны два вышеупомянутых ресурса", - сказала она. Замминистра заверила, что будет сообщать обновленную информацию по мере ее поступления в министерство от сотрудников предприятия "РТПЦ РК" (радиотелевизионный передающий центр).По информации специалистов центра, проблема затронула оборудование, подготавливающее сигнал для передачи на частотах FM. В настоящее время вещание радио "Спутник в Крыму" восстанавливается последовательно в городах и районах. По информации Юлии Килик, ориентировочно в полном объеме его восстановят до конца сегодняшнего дня. Руководство Международной медиагруппы "Россия сегодня", в которую входит радиостанция "Спутник в Крыму", призывает доверять только проверенной информации.Накануне похожая хакерская атака была совершена на ряд радиостанций в Воронежской, Белгородской и Курганской областях. По информацмм МЧС России, из-за этого в среду в этих регионах по радио прозвучала ложная информация о воздушной тревоге и угрозе ракетного удара. Эти объявления были фейком и не соответствуют действительности, отмечает МЧС РФ и просит "следить за сообщениями в официальных источниках". Сообщалось, что ложные заявления звучали на радиостанциях Relax FM, "Авторадио", "Юмор FM", Comedy Radio. Пресс-служба "Газпром-Медиа Радио", в которую входят в том числе и подвергшиеся атаке радиостанции, сообщала РИА Новости, что в эфир шла информационная врезка.Специалисты, занимающиеся изучением произошедшего в среду, заявили РИА Новости, что атака на ряд российских региональных радиостанций, которая привела к тому, что в прямом эфире шли сигналы воздушной тревоги, может быть репетицией информационного теракта в отношении электронных СМИ России, приуроченного ко Дню защитника Отечества.По словам технических специалистов, речь идет о подмене исходного сигнала, когда в эфир вместо запланированного идет фальшивый сигнал, грамотно замаскированный под настоящий.Специалисты заявляют, что злоумышленники пытались отправить сигнал на российские спутники, блокируя вещание российских СМИ, со второй половины января.
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
новости крыма, украина, крым, взлом радиовещания, хакерские атаки, ртпц крыма
Эфир радиостанций "Спутник в Крыму" и "Вера" взломан в ряде районов Крыма

Эфир радиостанций "Спутник в Крыму" и "Вера" взломаны в ряде крымских районов

13:23 23.02.2023 (обновлено: 14:04 23.02.2023)
 
© РИА Новости Крым . Александр ПолегенькоРадио Спутник.Студия.
Радио Спутник.Студия. - РИА Новости, 1920, 23.02.2023
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев - РИА Новости Крым. Информационная диверсия совершена в отношении радио "Спутник в Крыму" и радиостанции "Вера" в отдельных районах Крыма, вместо редакционных программ передавалась записанная врезка от имени главы военной разведки Украины Кирилла Буданова с угрозами. При этом в Симферополе и Севастополе взломать эфир не удалось, сообщили в редакции радиостанции "Спутник в Крыму" и подтвердили в министерстве внутренней политики, информации и связи Крыма.

"Двадцать третьего февраля на волнах радио "Спутник в Крыму" и радио "Вера", в ряде районов полуострова - Алушта, Белогорск, Джанкой, Судак - передавалось обращение начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова и гимна Украины. Информация поступила в том числе и от неравнодушных жителей полуострова и из Центра управления регионом. Радиовещание было оперативно прервано. При этом в Симферополе и Севастополе злоумышленники не смогли взломать эфир", - сказали в редакции.

Сведения радио "Спутник в Крыму" подтвердила заместитель министра внутренней политики, информации и связи Республики Крым Юлия Килик.
"Взломаны два вышеупомянутых ресурса", - сказала она. Замминистра заверила, что будет сообщать обновленную информацию по мере ее поступления в министерство от сотрудников предприятия "РТПЦ РК" (радиотелевизионный передающий центр).
По информации специалистов центра, проблема затронула оборудование, подготавливающее сигнал для передачи на частотах FM. В настоящее время вещание радио "Спутник в Крыму" восстанавливается последовательно в городах и районах. По информации Юлии Килик, ориентировочно в полном объеме его восстановят до конца сегодняшнего дня. Руководство Международной медиагруппы "Россия сегодня", в которую входит радиостанция "Спутник в Крыму", призывает доверять только проверенной информации.
Накануне похожая хакерская атака была совершена на ряд радиостанций в Воронежской, Белгородской и Курганской областях. По информацмм МЧС России, из-за этого в среду в этих регионах по радио прозвучала ложная информация о воздушной тревоге и угрозе ракетного удара. Эти объявления были фейком и не соответствуют действительности, отмечает МЧС РФ и просит "следить за сообщениями в официальных источниках". Сообщалось, что ложные заявления звучали на радиостанциях Relax FM, "Авторадио", "Юмор FM", Comedy Radio. Пресс-служба "Газпром-Медиа Радио", в которую входят в том числе и подвергшиеся атаке радиостанции, сообщала РИА Новости, что в эфир шла информационная врезка.
Специалисты, занимающиеся изучением произошедшего в среду, заявили РИА Новости, что атака на ряд российских региональных радиостанций, которая привела к тому, что в прямом эфире шли сигналы воздушной тревоги, может быть репетицией информационного теракта в отношении электронных СМИ России, приуроченного ко Дню защитника Отечества.
По словам технических специалистов, речь идет о подмене исходного сигнала, когда в эфир вместо запланированного идет фальшивый сигнал, грамотно замаскированный под настоящий.
Специалисты заявляют, что злоумышленники пытались отправить сигнал на российские спутники, блокируя вещание российских СМИ, со второй половины января.
 
Радио "Спутник в Крыму"Новости КрымаУкраинаКрымВзлом радиовещанияХакерские атакиРТПЦ Крыма
 
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