https://crimea.ria.ru/20230223/efir-radiostantsiy-sputnik-v-krymu-i-vera-vzloman-v-ryade-rayonov-kryma-1127164595.html

Эфир радиостанций "Спутник в Крыму" и "Вера" взломан в ряде районов Крыма

Эфир радиостанций "Спутник в Крыму" и "Вера" взломан в ряде районов Крыма - РИА Новости Крым, 23.02.2023

Эфир радиостанций "Спутник в Крыму" и "Вера" взломан в ряде районов Крыма

Информационная диверсия совершена в отношении радио "Спутник в Крыму" и радиостанции "Вера" в отдельных районах Крыма, вместо редакционных программ передавалась РИА Новости Крым, 23.02.2023

2023-02-23T13:23

2023-02-23T13:23

2023-02-23T14:04

радио "спутник в крыму"

новости крыма

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взлом радиовещания

хакерские атаки

ртпц крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев - РИА Новости Крым. Информационная диверсия совершена в отношении радио "Спутник в Крыму" и радиостанции "Вера" в отдельных районах Крыма, вместо редакционных программ передавалась записанная врезка от имени главы военной разведки Украины Кирилла Буданова с угрозами. При этом в Симферополе и Севастополе взломать эфир не удалось, сообщили в редакции радиостанции "Спутник в Крыму" и подтвердили в министерстве внутренней политики, информации и связи Крыма.Сведения радио "Спутник в Крыму" подтвердила заместитель министра внутренней политики, информации и связи Республики Крым Юлия Килик."Взломаны два вышеупомянутых ресурса", - сказала она. Замминистра заверила, что будет сообщать обновленную информацию по мере ее поступления в министерство от сотрудников предприятия "РТПЦ РК" (радиотелевизионный передающий центр).По информации специалистов центра, проблема затронула оборудование, подготавливающее сигнал для передачи на частотах FM. В настоящее время вещание радио "Спутник в Крыму" восстанавливается последовательно в городах и районах. По информации Юлии Килик, ориентировочно в полном объеме его восстановят до конца сегодняшнего дня. Руководство Международной медиагруппы "Россия сегодня", в которую входит радиостанция "Спутник в Крыму", призывает доверять только проверенной информации.Накануне похожая хакерская атака была совершена на ряд радиостанций в Воронежской, Белгородской и Курганской областях. По информацмм МЧС России, из-за этого в среду в этих регионах по радио прозвучала ложная информация о воздушной тревоге и угрозе ракетного удара. Эти объявления были фейком и не соответствуют действительности, отмечает МЧС РФ и просит "следить за сообщениями в официальных источниках". Сообщалось, что ложные заявления звучали на радиостанциях Relax FM, "Авторадио", "Юмор FM", Comedy Radio. Пресс-служба "Газпром-Медиа Радио", в которую входят в том числе и подвергшиеся атаке радиостанции, сообщала РИА Новости, что в эфир шла информационная врезка.Специалисты, занимающиеся изучением произошедшего в среду, заявили РИА Новости, что атака на ряд российских региональных радиостанций, которая привела к тому, что в прямом эфире шли сигналы воздушной тревоги, может быть репетицией информационного теракта в отношении электронных СМИ России, приуроченного ко Дню защитника Отечества.По словам технических специалистов, речь идет о подмене исходного сигнала, когда в эфир вместо запланированного идет фальшивый сигнал, грамотно замаскированный под настоящий.Специалисты заявляют, что злоумышленники пытались отправить сигнал на российские спутники, блокируя вещание российских СМИ, со второй половины января.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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