https://crimea.ria.ru/20230322/khakery-vzlomali-efir-radiostantsiy-v-krymu-i-sevastopole-1127691067.html

Хакеры взломали эфир радиостанций в Крыму и Севастополе

Хакеры взломали эфир радиостанций в Крыму и Севастополе - РИА Новости Крым, 22.03.2023

Хакеры взломали эфир радиостанций в Крыму и Севастополе

Хакерская атака совершена на эфир радиостанций в Крыму и Севастополе, в результате жители регионов утром в среду услышали ложные сообщения об угрозе ракетного... РИА Новости Крым, 22.03.2023

2023-03-22T10:28

2023-03-22T10:28

2023-03-22T10:32

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар - РИА Новости Крым. Хакерская атака совершена на эфир радиостанций в Крыму и Севастополе, в результате жители регионов утром в среду услышали ложные сообщения об угрозе ракетного удара.Атака на радиостанции КрымаКак сообщил советник Главы Крыма Олег Крючков, радиоэфир разу нескольких станций, вещающих на территории республики, снова подвергся хакерской атаке.Ложные сообщения в СевастополеКак сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев, после успешного отражения утренней атаки беспилотников, на город совершена информационная атака."Поступают сообщения о перехвате радиосигнала то одной, то другой радиостанций. Распространяется информация об эвакуации с полуострова при помощи паромных переправ и прочий бред. Конечно это ложь", - написал Развожаев в своем Telegram-канале.Он также предупредил, что в случае реальной опасности сообщения будут идти по всем каналам одновременно, а также по аналоговым уличным системам оповещения, которые взломать невозможно.28 февраля хакерская атака была совершена на эфир радиостанции "Море" в Крыму. 23 февраля информационная диверсия была совершена в отношении радио "Спутник в Крыму" и радиостанции "Вера" в нескольких районах полуострова, тогда вместо программ эфирной сетки хакеры вставили врезку от имени главы военной разведки Украины Кирилла Буданова, который сыпал угрозами. Вечером того же дня эфир был полностью восстановлен. Читайте также на РИА Новости КрымУкраинский канал показал "обращение" Зеленского с обещанием сдать ДонбассЭксперт назвал пять главных правил интернет-безопасности

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

хакерские атаки, крым, севастопольский гарнизонный военный суд, новости крыма, михаил развожаев, олег крючков, украина, безопасность республики крым и севастополя, общество