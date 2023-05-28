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Крымский провайдер "Миранда-медиа" подвергся масштабной хакерской атаке - РИА Новости Крым, 28.05.2023
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Крымский провайдер "Миранда-медиа" подвергся масштабной хакерской атаке
Крымский провайдер "Миранда-медиа" подвергся масштабной хакерской атаке - РИА Новости Крым, 28.05.2023
Крымский провайдер "Миранда-медиа" подвергся масштабной хакерской атаке
Информационные и сетевые ресурсы крупнейшего в Крыму провайдера "Миранда-медиа" подверглись одной из крупнейших за историю его работы кибератак, также имела... РИА Новости Крым, 28.05.2023
2023-05-28T13:58
2023-05-28T13:58
миранда-медиа
хакерские атаки
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая – РИА Новости Крым. Информационные и сетевые ресурсы крупнейшего в Крыму провайдера "Миранда-медиа" подверглись одной из крупнейших за историю его работы кибератак, также имела место попытка уничтожения инфраструктуры оператора. Об этом заявили в департаменте внутренних и внешних коммуникаций компании.По словам генерального директора компании Ивана Зимы, сегодня полностью восстановлена сетевая инфраструктура, а информационные сервисы в целях безопасности доступны частично."Сегодня клиентам могут быть недоступны некоторые сервисы, включая и оплату услуг. Понимая это, мы не будем прекращать оказание услуг связи. Более того, предоставим компенсацию клиентам, детали о которой сообщим дополнительно", – сказал он.Зима также призвал клиентов, испытывающих трудности с получением услуг связи, обращаться в официальные группы компании в социальных сетях "Вконтакте" и в Telegram-канале, а также в офисы продаж, поскольку телефонные линии контакт-центра перегружены.Вечером 26 мая абоненты крупнейшего крымского провайдера массово стали заявлять об отключении интернета и перебоях со связью. Пропал интернет и в Мелитополе.27 мая Министерство внутренней политики, информации и связи республики сообщило, что работы в сетях провайдера находятся в завершающей стадии.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму предприятия активно переходят на отечественный софтКрымский оператор связи заходит в новые регионы РоссииХакеры взломали эфир радиостанций в Крыму и Севастополе
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4.7
96
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миранда-медиа, хакерские атаки, крым, новости крыма, происшествия, интернет, общество
Крымский провайдер "Миранда-медиа" подвергся масштабной хакерской атаке

Ресурсы крымского провайдера "Миранда-медиа" подверглись масштабной хакерской атаке

13:58 28.05.2023
 
© Fotolia/ Tomasz ZajdaХакер за компьютером
Хакер за компьютером
© Fotolia/ Tomasz Zajda
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая – РИА Новости Крым. Информационные и сетевые ресурсы крупнейшего в Крыму провайдера "Миранда-медиа" подверглись одной из крупнейших за историю его работы кибератак, также имела место попытка уничтожения инфраструктуры оператора. Об этом заявили в департаменте внутренних и внешних коммуникаций компании.
"26 мая на оператора связи Крыма "Миранда-медиа" была совершена хакерская атака, одна из крупнейших за всю историю компании. На ее устранение потребовалось 16 часов. Кроме того, была совершена попытка уничтожения инфраструктуры конвергентного оператора связи", - говорится в сообщении.
По словам генерального директора компании Ивана Зимы, сегодня полностью восстановлена сетевая инфраструктура, а информационные сервисы в целях безопасности доступны частично.
"Сегодня клиентам могут быть недоступны некоторые сервисы, включая и оплату услуг. Понимая это, мы не будем прекращать оказание услуг связи. Более того, предоставим компенсацию клиентам, детали о которой сообщим дополнительно", – сказал он.
Зима также призвал клиентов, испытывающих трудности с получением услуг связи, обращаться в официальные группы компании в социальных сетях "Вконтакте" и в Telegram-канале, а также в офисы продаж, поскольку телефонные линии контакт-центра перегружены.
Вечером 26 мая абоненты крупнейшего крымского провайдера массово стали заявлять об отключении интернета и перебоях со связью. Пропал интернет и в Мелитополе.
27 мая Министерство внутренней политики, информации и связи республики сообщило, что работы в сетях провайдера находятся в завершающей стадии.
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Миранда-медиаХакерские атакиКрымНовости КрымаПроисшествияИнтернетОбщество
 
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Заголовок открываемого материала
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