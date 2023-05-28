https://crimea.ria.ru/20230528/krymskiy-provayder-miranda-media-podvergsya-masshtabnoy-khakerskoy-atake-1129026596.html

Крымский провайдер "Миранда-медиа" подвергся масштабной хакерской атаке

Крымский провайдер "Миранда-медиа" подвергся масштабной хакерской атаке - РИА Новости Крым, 28.05.2023

Крымский провайдер "Миранда-медиа" подвергся масштабной хакерской атаке

Информационные и сетевые ресурсы крупнейшего в Крыму провайдера "Миранда-медиа" подверглись одной из крупнейших за историю его работы кибератак, также имела... РИА Новости Крым, 28.05.2023

2023-05-28T13:58

2023-05-28T13:58

2023-05-28T13:58

миранда-медиа

хакерские атаки

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая – РИА Новости Крым. Информационные и сетевые ресурсы крупнейшего в Крыму провайдера "Миранда-медиа" подверглись одной из крупнейших за историю его работы кибератак, также имела место попытка уничтожения инфраструктуры оператора. Об этом заявили в департаменте внутренних и внешних коммуникаций компании.По словам генерального директора компании Ивана Зимы, сегодня полностью восстановлена сетевая инфраструктура, а информационные сервисы в целях безопасности доступны частично."Сегодня клиентам могут быть недоступны некоторые сервисы, включая и оплату услуг. Понимая это, мы не будем прекращать оказание услуг связи. Более того, предоставим компенсацию клиентам, детали о которой сообщим дополнительно", – сказал он.Зима также призвал клиентов, испытывающих трудности с получением услуг связи, обращаться в официальные группы компании в социальных сетях "Вконтакте" и в Telegram-канале, а также в офисы продаж, поскольку телефонные линии контакт-центра перегружены.Вечером 26 мая абоненты крупнейшего крымского провайдера массово стали заявлять об отключении интернета и перебоях со связью. Пропал интернет и в Мелитополе.27 мая Министерство внутренней политики, информации и связи республики сообщило, что работы в сетях провайдера находятся в завершающей стадии.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму предприятия активно переходят на отечественный софтКрымский оператор связи заходит в новые регионы РоссииХакеры взломали эфир радиостанций в Крыму и Севастополе

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

миранда-медиа, хакерские атаки, крым, новости крыма, происшествия, интернет, общество