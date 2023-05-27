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Когда в Крым вернется интернет: крупная авария на сетях "Миранда-медиа" - РИА Новости Крым, 27.05.2023
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Когда в Крым вернется интернет: крупная авария на сетях "Миранда-медиа"
Когда в Крым вернется интернет: крупная авария на сетях "Миранда-медиа" - РИА Новости Крым, 27.05.2023
Когда в Крым вернется интернет: крупная авария на сетях "Миранда-медиа"
Завершаются восстановительные работы после аварии на сетях провайдера "Мирана-медиа". Об этом сообщает министерство внутренней политики, информации и связи... РИА Новости Крым, 27.05.2023
2023-05-27T10:40
2023-05-27T10:42
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая - РИА Новости Крым. Завершаются восстановительные работы после аварии на сетях провайдера "Мирана-медиа". Об этом сообщает министерство внутренней политики, информации и связи республики.Вечером 26 мая абоненты крупнейшего крымского провайдера массово стали заявлять об отключении интернета и перебоях со связью. Пропал интернет и в Мелитополе.Причины проблемы пока не называются.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымский оператор связи заходит в новые регионы РоссииГрозовые дожди накроют Крым на выходных
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крым, мининформ крыма, интернет, новости крыма, происшествия, миранда-медиа, новости
Когда в Крым вернется интернет: крупная авария на сетях "Миранда-медиа"

Когда в Крыму восстановят интернет от "Миранда-медиа" – Мининформ РК

10:40 27.05.2023 (обновлено: 10:42 27.05.2023)
 
© © Fotolia/ Piotr AdamowiczWi-fi роутер. Архивное фото
Wi-fi роутер. Архивное фото
© © Fotolia/ Piotr Adamowicz
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая - РИА Новости Крым. Завершаются восстановительные работы после аварии на сетях провайдера "Мирана-медиа". Об этом сообщает министерство внутренней политики, информации и связи республики.

"Работы в сетях провайдера "Миранда-медиа" находятся в завершающей стадии. Для восстановления сети Интернет абонентам рекомендуется перезагрузить домашние роутеры", - говорится в сообщении.

Вечером 26 мая абоненты крупнейшего крымского провайдера массово стали заявлять об отключении интернета и перебоях со связью. Пропал интернет и в Мелитополе.
Причины проблемы пока не называются.
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