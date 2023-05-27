https://crimea.ria.ru/20230527/kogda-v-krym-vernetsya-internet-krupnaya-avariya-na-setyakh-miranda-media-1129003899.html

Когда в Крым вернется интернет: крупная авария на сетях "Миранда-медиа"

Когда в Крым вернется интернет: крупная авария на сетях "Миранда-медиа" - РИА Новости Крым, 27.05.2023

Когда в Крым вернется интернет: крупная авария на сетях "Миранда-медиа"

Завершаются восстановительные работы после аварии на сетях провайдера "Мирана-медиа". Об этом сообщает министерство внутренней политики, информации и связи... РИА Новости Крым, 27.05.2023

2023-05-27T10:40

2023-05-27T10:40

2023-05-27T10:42

крым

мининформ крыма

интернет

новости крыма

происшествия

миранда-медиа

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110237/51/1102375182_0:1:601:339_1920x0_80_0_0_6c8983f28f05bc2ea32f3df7c56b2490.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая - РИА Новости Крым. Завершаются восстановительные работы после аварии на сетях провайдера "Мирана-медиа". Об этом сообщает министерство внутренней политики, информации и связи республики.Вечером 26 мая абоненты крупнейшего крымского провайдера массово стали заявлять об отключении интернета и перебоях со связью. Пропал интернет и в Мелитополе.Причины проблемы пока не называются.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымский оператор связи заходит в новые регионы РоссииГрозовые дожди накроют Крым на выходных

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, мининформ крыма, интернет, новости крыма, происшествия, миранда-медиа, новости