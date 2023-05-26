https://crimea.ria.ru/20230526/grozovye-dozhdi-nakroyut-krym-na-vykhodnykh-1128985441.html

Грозовые дожди накроют Крым на выходных

Грозовые дожди накроют Крым на выходных - РИА Новости Крым, 26.05.2023

Грозовые дожди накроют Крым на выходных

На крымском полуострове в выходные дни прогнозируется теплая, но дождливая погода, воздух будет прогреваться до 27 градусов. Об этом сообщил ведущий специалист... РИА Новости Крым, 26.05.2023

2023-05-26T21:07

2023-05-26T21:07

2023-05-26T21:07

радио "спутник в крыму"

крым

погода в крыму

крымская погода

центр погоды "фобос"

евгений тишковец

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая - РИА Новости Крым. На крымском полуострове в выходные дни прогнозируется теплая, но дождливая погода, воздух будет прогреваться до 27 градусов. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец в эфире радио "Спутник в Крыму".Ожидается, что в субботу выпадет 5-10 мм осадков. В ночь на воскресенье будет сухо и до 16 градусов тепла, однако днем небо опять затянут тучи и пройдут дожди.Похожие погодные условия сохранятся и на следующей неделе. Наиболее интенсивные дожди ожидаются на севере и северо-востоке полуострова – в ближайшие пять дней выпадет до 40-50 мм. Это примерно месячная норма осадков для этого времени года.Ранее республиканский главк МЧС на три дня объявил в Крыму штормовое предупреждение. 26, 27 и 28 мая в Крыму ожидаются местами сильные ливни, грозы, град, шквал 15-20 м/с. Возможен подъем уровня воды в реках без достижения опасных отметок.Читайте также на РИА Новости Крым:Шквалы, грозы и град: на Крым надвигается затяжная буряКаким будет июнь в КрымуЛетняя жара идет в Крым

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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