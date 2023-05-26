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Грозовые дожди накроют Крым на выходных - РИА Новости Крым, 26.05.2023
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Грозовые дожди накроют Крым на выходных
Грозовые дожди накроют Крым на выходных - РИА Новости Крым, 26.05.2023
Грозовые дожди накроют Крым на выходных
На крымском полуострове в выходные дни прогнозируется теплая, но дождливая погода, воздух будет прогреваться до 27 градусов. Об этом сообщил ведущий специалист... РИА Новости Крым, 26.05.2023
2023-05-26T21:07
2023-05-26T21:07
радио "спутник в крыму"
крым
погода в крыму
крымская погода
центр погоды "фобос"
евгений тишковец
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая - РИА Новости Крым. На крымском полуострове в выходные дни прогнозируется теплая, но дождливая погода, воздух будет прогреваться до 27 градусов. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец в эфире радио "Спутник в Крыму".Ожидается, что в субботу выпадет 5-10 мм осадков. В ночь на воскресенье будет сухо и до 16 градусов тепла, однако днем небо опять затянут тучи и пройдут дожди.Похожие погодные условия сохранятся и на следующей неделе. Наиболее интенсивные дожди ожидаются на севере и северо-востоке полуострова – в ближайшие пять дней выпадет до 40-50 мм. Это примерно месячная норма осадков для этого времени года.Ранее республиканский главк МЧС на три дня объявил в Крыму штормовое предупреждение. 26, 27 и 28 мая в Крыму ожидаются местами сильные ливни, грозы, град, шквал 15-20 м/с. Возможен подъем уровня воды в реках без достижения опасных отметок.Читайте также на РИА Новости Крым:Шквалы, грозы и град: на Крым надвигается затяжная буряКаким будет июнь в КрымуЛетняя жара идет в Крым
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крым, погода в крыму, крымская погода, центр погоды "фобос", евгений тишковец, общество
Грозовые дожди накроют Крым на выходных

ФОБОС: в Крыму на выходных до 27 градусов тепла и дожди с грозами

21:07 26.05.2023
 
© РИА Новости КрымЛивень в Симферополе
Ливень в Симферополе - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая - РИА Новости Крым. На крымском полуострове в выходные дни прогнозируется теплая, но дождливая погода, воздух будет прогреваться до 27 градусов. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец в эфире радио "Спутник в Крыму".
"В ночь на субботу переменная облачность, без осадков. За счет выпавших накануне дождей ожидается повышенная влажность воздуха, местами очаговые туманы с ухудшением видимости до нескольких сотен метров. Ветер юго-восточный 1-6 м/с, температура +11…16 градусов. Однако днем вновь образуются кучево-дождевые облака, местами грозы. Ветер 4-9 м/с, температура воздуха +21…26 градусов, что соответствует климатической норме", - отметил он.
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Ожидается, что в субботу выпадет 5-10 мм осадков. В ночь на воскресенье будет сухо и до 16 градусов тепла, однако днем небо опять затянут тучи и пройдут дожди.
"Днем пройдут короткие локальные дожди с грозами, ветер северный 4-9 м/с. Воздух прогреется до +22…27 градусов. Типичный летний неустойчивый характер погоды", - отметил он.
Похожие погодные условия сохранятся и на следующей неделе. Наиболее интенсивные дожди ожидаются на севере и северо-востоке полуострова – в ближайшие пять дней выпадет до 40-50 мм. Это примерно месячная норма осадков для этого времени года.
Дождь - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
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Ранее республиканский главк МЧС на три дня объявил в Крыму штормовое предупреждение. 26, 27 и 28 мая в Крыму ожидаются местами сильные ливни, грозы, град, шквал 15-20 м/с. Возможен подъем уровня воды в реках без достижения опасных отметок.
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