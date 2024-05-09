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Силы ПВО сбили 23 западных боеприпаса за сутки
Силы ПВО сбили 23 западных боеприпаса за сутки - РИА Новости Крым, 09.05.2024
Силы ПВО сбили 23 западных боеприпаса за сутки
Силы противовоздушной обороны России за сутки уничтожили 23 западных боеприпаса, которыми ВСУ пытались атаковать. Об этом сообщили в Минобороны в четверг. РИА Новости Крым, 09.05.2024
2024-05-09T14:04
2024-05-09T14:04
2024-05-09T14:04
министерство обороны рф
новости сво
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая – РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны России за сутки уничтожили 23 западных боеприпаса, которыми ВСУ пытались атаковать. Об этом сообщили в Минобороны в четверг.Кроме того, уничтожены 28 беспилотных летательных аппаратов.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 594 самолета, 270 вертолетов, 23 856 беспилотных летательных аппаратов, 512 зенитных ракетных комплексов, 15 960 танков и других боевых бронированных машин, 1280 боевых машин реактивных систем залпового огня, 9415 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 21 563 единицы специальной военной автомобильной техники.В ночь на четверг российские системы ПВО уничтожили 15 реактивным снарядов Vampire и шесть беспилотников над Белгородской, Брянкой и Курской областями. В Белгороде в результате атаки пострадали восемь человек, в том числе 11-летняя девочка. Повреждены 34 квартиры и десятки машин.Читайте также на РИА Новости Крым:Силы ПВО сбили 32 украинских дрона и 7 управляемых авиабомб HammerРазбиты ракетные склады и топливные цеха ВСУАвиация разбила командный пункт бригады ВСУ и полевой склад боеприпасов
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РИА Новости Крым
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министерство обороны рф, новости сво, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), пво, поставки западного оружия украине, ракеты atacms, himars, авиабомба hammer, беспилотник (бпла, дрон)
Силы ПВО сбили 23 западных боеприпаса за сутки
Российские ПВО уничтожили 15 снарядов Vampire, две ракеты ATACMS и пять авиабомб Hammer