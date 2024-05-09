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Силы ПВО сбили 23 западных боеприпаса за сутки

Силы ПВО сбили 23 западных боеприпаса за сутки - РИА Новости Крым, 09.05.2024

Силы ПВО сбили 23 западных боеприпаса за сутки

Силы противовоздушной обороны России за сутки уничтожили 23 западных боеприпаса, которыми ВСУ пытались атаковать. Об этом сообщили в Минобороны в четверг. РИА Новости Крым, 09.05.2024

2024-05-09T14:04

2024-05-09T14:04

2024-05-09T14:04

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая – РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны России за сутки уничтожили 23 западных боеприпаса, которыми ВСУ пытались атаковать. Об этом сообщили в Минобороны в четверг.Кроме того, уничтожены 28 беспилотных летательных аппаратов.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 594 самолета, 270 вертолетов, 23 856 беспилотных летательных аппаратов, 512 зенитных ракетных комплексов, 15 960 танков и других боевых бронированных машин, 1280 боевых машин реактивных систем залпового огня, 9415 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 21 563 единицы специальной военной автомобильной техники.В ночь на четверг российские системы ПВО уничтожили 15 реактивным снарядов Vampire и шесть беспилотников над Белгородской, Брянкой и Курской областями. В Белгороде в результате атаки пострадали восемь человек, в том числе 11-летняя девочка. Повреждены 34 квартиры и десятки машин.Читайте также на РИА Новости Крым:Силы ПВО сбили 32 украинских дрона и 7 управляемых авиабомб HammerРазбиты ракетные склады и топливные цеха ВСУАвиация разбила командный пункт бригады ВСУ и полевой склад боеприпасов

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, новости сво, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), пво, поставки западного оружия украине, ракеты atacms, himars, авиабомба hammer, беспилотник (бпла, дрон)