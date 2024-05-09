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Ребенок и семь взрослых ранены при ударе ВСУ по Белгороду - РИА Новости Крым, 09.05.2024
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Ребенок и семь взрослых ранены при ударе ВСУ по Белгороду
Ребенок и семь взрослых ранены при ударе ВСУ по Белгороду - РИА Новости Крым, 09.05.2024
Ребенок и семь взрослых ранены при ударе ВСУ по Белгороду
Восемь мирных жителей, в том числе 11-летняя девочка, ранены в результате ударов украинских боевиков по Белгороду и району. Об этом сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 09.05.2024
2024-05-09T07:41
2024-05-09T07:43
обстрелы белгородской области
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атака всу на белгород
происшествия
вячеслав гладков
общество
обстрелы всу
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая – РИА Новости Крым. Восемь мирных жителей, в том числе 11-летняя девочка, ранены в результате ударов украинских боевиков по Белгороду и району. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.В минобороны уточнили, что в течение ночи над областью были уничтожены 15 реактивных снарядов Vampire и один беспилотник.По данным Гладкова, в больницы с осколочными ранениями госпитализированы четверо взрослых, еще трое получили помощь на месте. Ребенок же попал в больницу.Кроме того, в Белгороде повреждены 34 квартиры в 19 многоквартирных домах, один частный жилом дом и 37 машин. На местах работают оперативные службы, специалисты строительных организаций и управляющих компаний.В Белгородском районе в поселке Дубовое повреждены кровли в 4 частных жилых домовладениях и 3 автомобиля, добавил губернатор.6 мая около Березовки в Борисовском районе украинские БПЛА-камикадзе атаковали две едущие по дороге "Газели", которые везли сотрудников предприятия на работу, и легковое авто. Изначально сообщалось о шестерых погибших и 35 пострадавших, однако позже стало известно, что скончался еще один человек. Число раненых также выросло до 40 человек, среди них трое детей.Читайте также на РИА Новости Крым:От атак ВСУ в среду пострадали четверо мирных жителей ДНР и один погибПосле атаки РСЗО Vampire ранена 8-летняя девочка и погиб мирный жительЧисло погибших при атаке ВСУ на Белгородскую область возросло до семи
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Новости
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РИА Новости Крым
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Ребенок и семь взрослых ранены при ударе ВСУ по Белгороду

Восемь человек ранены в Белгороде после удара украинских боевиков по жилым домам

07:41 09.05.2024 (обновлено: 07:43 09.05.2024)
 
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаПоследствия удара ВСУ по Белгороду 9 мая
Последствия удара ВСУ по Белгороду 9 мая
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая – РИА Новости Крым. Восемь мирных жителей, в том числе 11-летняя девочка, ранены в результате ударов украинских боевиков по Белгороду и району. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
В минобороны уточнили, что в течение ночи над областью были уничтожены 15 реактивных снарядов Vampire и один беспилотник.
По данным Гладкова, в больницы с осколочными ранениями госпитализированы четверо взрослых, еще трое получили помощь на месте. Ребенок же попал в больницу.
"11-летняя девочка с осколочными ранениями левой стопы доставлена в детскую областную клиническую больницу", - написал он в своем Telegram.
Кроме того, в Белгороде повреждены 34 квартиры в 19 многоквартирных домах, один частный жилом дом и 37 машин. На местах работают оперативные службы, специалисты строительных организаций и управляющих компаний.
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаПоследствия удара ВСУ по Белгороду 9 мая
Последствия удара ВСУ по Белгороду 9 мая
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
Последствия удара ВСУ по Белгороду 9 мая
В Белгородском районе в поселке Дубовое повреждены кровли в 4 частных жилых домовладениях и 3 автомобиля, добавил губернатор.
6 мая около Березовки в Борисовском районе украинские БПЛА-камикадзе атаковали две едущие по дороге "Газели", которые везли сотрудников предприятия на работу, и легковое авто. Изначально сообщалось о шестерых погибших и 35 пострадавших, однако позже стало известно, что скончался еще один человек. Число раненых также выросло до 40 человек, среди них трое детей.
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