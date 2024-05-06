Атака ВСУ на авто в Белгородской области – что известно о ЧП к этому часу
Число пострадавших при атаке дронов на авто под Белгородом выросло до 40 человек
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевАвтомобиль скорой помощи
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая — РИА Новости Крым. В результате атаки украинских дронов на автомобили в Белгородской области ранены 40 человек, среди них трое детей. Об этом сообщили в Минздраве России. На месте происшествия продолжают работать оперативные службы.
Атака БПЛА на автомобили
Трагедия произошла в понедельник утром около Березовки в Борисовском районе. Украинские БПЛА-камикадзе атаковали две едущие по дороге "Газели", которые везли сотрудников предприятия на работу, и легковое авто. Изначально сообщалось о шестерых погибших и 35 пострадавших, однако позже стало известно, что скончался еще один человек. Число раненых также выросло.
"По оперативным данным, в результате атаки украинских националистов с применением дронов в Белгородской области 40 человек получили ранения, среди них трое детей. 30 из них, в том числе дети, госпитализированы, 10 получили медицинскую помощь амбулаторно", - сообщается в Telegram-канале ведомства.
Состояние раненых при атаке ВСУ
По информации губернатора региона Вячеслава Гладкова, один из пострадавших мужчин находится в тяжелом состоянии, у него диагностировано проникающее ранение брюшной полости. Медики проводят операцию. У остальных - осколочные ранения разной степени тяжести.
"Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь, организованы телемедицинские консультации со специалистами ведущих федеральных медицинских центров. Оказание помощи пострадавшим взял под личный контроль министр здравоохранения России Михаил Мурашко", - добавили в Минздраве.
На месте ЧП продолжают работать оперативные службы. Расследованием дела занялись следователи СК России.
Читайте также на РИА Новости Крым: