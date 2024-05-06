https://crimea.ria.ru/20240506/ataka-vsu-na-avto-v-belgorodskoy-oblasti--chto-izvestno-o-chp-k-etomu-chasu-1137075284.html

Атака ВСУ на авто в Белгородской области – что известно о ЧП к этому часу

Атака ВСУ на авто в Белгородской области – что известно о ЧП к этому часу - РИА Новости Крым, 06.05.2024

Атака ВСУ на авто в Белгородской области – что известно о ЧП к этому часу

В результате атаки украинских дронов на автомобили в Белгородской области ранены 40 человек, среди них трое детей. Об этом сообщили в Минздраве России. На месте РИА Новости Крым, 06.05.2024

2024-05-06T11:55

2024-05-06T11:55

2024-05-06T11:55

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая — РИА Новости Крым. В результате атаки украинских дронов на автомобили в Белгородской области ранены 40 человек, среди них трое детей. Об этом сообщили в Минздраве России. На месте происшествия продолжают работать оперативные службы. Атака БПЛА на автомобилиТрагедия произошла в понедельник утром около Березовки в Борисовском районе. Украинские БПЛА-камикадзе атаковали две едущие по дороге "Газели", которые везли сотрудников предприятия на работу, и легковое авто. Изначально сообщалось о шестерых погибших и 35 пострадавших, однако позже стало известно, что скончался еще один человек. Число раненых также выросло.Состояние раненых при атаке ВСУПо информации губернатора региона Вячеслава Гладкова, один из пострадавших мужчин находится в тяжелом состоянии, у него диагностировано проникающее ранение брюшной полости. Медики проводят операцию. У остальных - осколочные ранения разной степени тяжести."Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь, организованы телемедицинские консультации со специалистами ведущих федеральных медицинских центров. Оказание помощи пострадавшим взял под личный контроль министр здравоохранения России Михаил Мурашко", - добавили в Минздраве.На месте ЧП продолжают работать оперативные службы. Расследованием дела занялись следователи СК России.Читайте также на РИА Новости Крым:Число погибших при атаке ВСУ на Белгородскую область возросло до семи6 погибших и 35 раненых – ВСУ атаковали машины с рабочими на Белгородчине Взрыв в Белгороде - число пострадавших выросло

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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