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Атака ВСУ на авто в Белгородской области – что известно о ЧП к этому часу - РИА Новости Крым, 06.05.2024
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Атака ВСУ на авто в Белгородской области – что известно о ЧП к этому часу
Атака ВСУ на авто в Белгородской области – что известно о ЧП к этому часу - РИА Новости Крым, 06.05.2024
Атака ВСУ на авто в Белгородской области – что известно о ЧП к этому часу
В результате атаки украинских дронов на автомобили в Белгородской области ранены 40 человек, среди них трое детей. Об этом сообщили в Минздраве России. На месте РИА Новости Крым, 06.05.2024
2024-05-06T11:55
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россия
белгородская область
обстрелы белгородской области
вячеслав гладков
минздрав рф
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая — РИА Новости Крым. В результате атаки украинских дронов на автомобили в Белгородской области ранены 40 человек, среди них трое детей. Об этом сообщили в Минздраве России. На месте происшествия продолжают работать оперативные службы. Атака БПЛА на автомобилиТрагедия произошла в понедельник утром около Березовки в Борисовском районе. Украинские БПЛА-камикадзе атаковали две едущие по дороге "Газели", которые везли сотрудников предприятия на работу, и легковое авто. Изначально сообщалось о шестерых погибших и 35 пострадавших, однако позже стало известно, что скончался еще один человек. Число раненых также выросло.Состояние раненых при атаке ВСУПо информации губернатора региона Вячеслава Гладкова, один из пострадавших мужчин находится в тяжелом состоянии, у него диагностировано проникающее ранение брюшной полости. Медики проводят операцию. У остальных - осколочные ранения разной степени тяжести."Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь, организованы телемедицинские консультации со специалистами ведущих федеральных медицинских центров. Оказание помощи пострадавшим взял под личный контроль министр здравоохранения России Михаил Мурашко", - добавили в Минздраве.На месте ЧП продолжают работать оперативные службы. Расследованием дела занялись следователи СК России.Читайте также на РИА Новости Крым:Число погибших при атаке ВСУ на Белгородскую область возросло до семи6 погибших и 35 раненых – ВСУ атаковали машины с рабочими на Белгородчине Взрыв в Белгороде - число пострадавших выросло
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РИА Новости Крым
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россия, белгородская область, обстрелы белгородской области, вячеслав гладков, минздрав рф, происшествия, новости
Атака ВСУ на авто в Белгородской области – что известно о ЧП к этому часу

Число пострадавших при атаке дронов на авто под Белгородом выросло до 40 человек

11:55 06.05.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая — РИА Новости Крым. В результате атаки украинских дронов на автомобили в Белгородской области ранены 40 человек, среди них трое детей. Об этом сообщили в Минздраве России. На месте происшествия продолжают работать оперативные службы.
Атака БПЛА на автомобили
Трагедия произошла в понедельник утром около Березовки в Борисовском районе. Украинские БПЛА-камикадзе атаковали две едущие по дороге "Газели", которые везли сотрудников предприятия на работу, и легковое авто. Изначально сообщалось о шестерых погибших и 35 пострадавших, однако позже стало известно, что скончался еще один человек. Число раненых также выросло.
"По оперативным данным, в результате атаки украинских националистов с применением дронов в Белгородской области 40 человек получили ранения, среди них трое детей. 30 из них, в том числе дети, госпитализированы, 10 получили медицинскую помощь амбулаторно", - сообщается в Telegram-канале ведомства.
Состояние раненых при атаке ВСУ
По информации губернатора региона Вячеслава Гладкова, один из пострадавших мужчин находится в тяжелом состоянии, у него диагностировано проникающее ранение брюшной полости. Медики проводят операцию. У остальных - осколочные ранения разной степени тяжести.
"Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь, организованы телемедицинские консультации со специалистами ведущих федеральных медицинских центров. Оказание помощи пострадавшим взял под личный контроль министр здравоохранения России Михаил Мурашко", - добавили в Минздраве.
На месте ЧП продолжают работать оперативные службы. Расследованием дела занялись следователи СК России.
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Взрыв в Белгороде - число пострадавших выросло
 
РоссияБелгородская областьОбстрелы Белгородской областиВячеслав ГладковМинздрав РФПроисшествияНовости
 
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Заголовок открываемого материала
11:55Атака ВСУ на авто в Белгородской области – что известно о ЧП к этому часу
11:47В Херсонской области ФСБ задержала украинского шпиона
11:45Повторная атака ВСУ в Белгородской области – есть пострадавший
11:37Зеленский проигрывает борьбу за умы жителей Украины – СВР
11:26США ищут альтернативу Зеленскому – с кем ведут переговоры
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