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Силы ПВО сбили 32 украинских дрона и 7 управляемых авиабомб Hammer - РИА Новости Крым, 07.05.2024
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Силы ПВО сбили 32 украинских дрона и 7 управляемых авиабомб Hammer
Силы ПВО сбили 32 украинских дрона и 7 управляемых авиабомб Hammer - РИА Новости Крым, 07.05.2024
Силы ПВО сбили 32 украинских дрона и 7 управляемых авиабомб Hammer
Российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили 32 украинских беспилотника, семь авиабомб Hammer и семь снарядов РСЗО Vampire. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 07.05.2024
2024-05-07T14:20
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая – РИА Новости Крым. Российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили 32 украинских беспилотника, семь авиабомб Hammer и семь снарядов РСЗО Vampire. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Всего с начала проведения специальной военной операции российскими войсками уничтожено 594 самолета, 270 вертолетов, 23 817 беспилотников, 512 зенитных ракетных комплексов, 15 940 танков и другие виды боевой техники и вооружения.Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что потери вооруженных сил Украины с начала 2024 года превысили 111 тысяч человек, также противник лишился 21 тысячи единиц вооружения и военной техники. Читайте также на РИА Новости Крым:В зону СВО поставили новые бронемашины с "накидками"Пять безэкипажных катеров ВСУ уничтожены у побережья Крыма Средства ЧФ позволили уничтожить 80 дронов и 20 безэкипажных катеров
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россия, новости, новости сво, потери всу , всу (вооруженные силы украины), министерство обороны рф, пво
Силы ПВО сбили 32 украинских дрона и 7 управляемых авиабомб Hammer

Минобороны: системы ПВО сбили за сутки 32 украинских дрона и 7 управляемых авиабомб Hammer

14:20 07.05.2024
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота противовоздушной обороны России
Работа противовоздушной обороны России - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая – РИА Новости Крым. Российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили 32 украинских беспилотника, семь авиабомб Hammer и семь снарядов РСЗО Vampire. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны сбито 32 беспилотных летательных аппарата, семь управляемых авиабомб Hammer производства Франции и семь реактивных снарядов Vampire чешского производства", - говорится в сообщении.
Всего с начала проведения специальной военной операции российскими войсками уничтожено 594 самолета, 270 вертолетов, 23 817 беспилотников, 512 зенитных ракетных комплексов, 15 940 танков и другие виды боевой техники и вооружения.
Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что потери вооруженных сил Украины с начала 2024 года превысили 111 тысяч человек, также противник лишился 21 тысячи единиц вооружения и военной техники.
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РоссияНовостиНовости СВОПотери ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)Министерство обороны РФПВО
 
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