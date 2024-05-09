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Отравились неизвестным веществом: пять человек умерли и 11 в реанимации - РИА Новости Крым, 09.05.2024
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Отравились неизвестным веществом: пять человек умерли и 11 в реанимации
Отравились неизвестным веществом: пять человек умерли и 11 в реанимации - РИА Новости Крым, 09.05.2024
Отравились неизвестным веществом: пять человек умерли и 11 в реанимации
В Астрахани в результате отравления неизвестным веществом умерли пятеро жителей, по факту их гибели следователи возбудили уголовное дело. Об этом в своем... РИА Новости Крым, 09.05.2024
2024-05-09T15:10
2024-05-09T15:10
астрахань
астраханская область
новости
происшествия
массовое отравление
ск рф (следственный комитет российской федерации)
отравление
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая – РИА Новости Крым. В Астрахани в результате отравления неизвестным веществом умерли пятеро жителей, по факту их гибели следователи возбудили уголовное дело. Об этом в своем Telegram-канале сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета.По версии следствия, в ночь на 9 мая в различных местах Астрахани, в том числе в транспортном средстве, обнаружены тела мужчин и женщин в возрасте от 18 до 40 лет. По предварительным данным, все они употребляли наркотические вещества."Предварительная причина смерти астраханцев – отравление неизвестным веществом", – отмечается в документе.Кроме того, в медицинские учреждения с диагнозом "отравление неизвестным веществом" поступили 14 жителей города и ближайших районов Астраханской области, 11 из которых находятся в реанимации в тяжелом состоянии, уточнили в СК.В настоящее время по уголовному делу проведены осмотры мест происшествий, назначен ряд экспертиз, опрошены очевидцы, а также изъяты мобильные телефоны потерпевших, рассказали в ведомстве.В ноябре прошлого года в Астрахани 19 человек были госпитализированы с отравлением наркотическими и психотропными препаратами.Читайте также на РИА Новости Крым:Три тысячи литров опасного сидра обнаружили в Севастополе500 литров контрафакта: в Крыму возбуждено дело из-за опасного алкоголяТабачный контрафакт из Крыма: на Херсонщине изъяли 300 тысяч пачек
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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астрахань, астраханская область, новости, происшествия, массовое отравление, ск рф (следственный комитет российской федерации), отравление
Отравились неизвестным веществом: пять человек умерли и 11 в реанимации

Пять жителей Астрахани умерли и 11 в реанимации из-за отравления неизвестным веществом

15:10 09.05.2024
 
© РИА Новости . Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанкМассовое отравление
Массовое отравление - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
© РИА Новости . Кирилл Шипицин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая – РИА Новости Крым. В Астрахани в результате отравления неизвестным веществом умерли пятеро жителей, по факту их гибели следователи возбудили уголовное дело. Об этом в своем Telegram-канале сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета.
"…Возбуждено уголовное дело по фактам гибели пяти человек по признакам преступлений, предусмотренных части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)", – говорится в сообщении.
По версии следствия, в ночь на 9 мая в различных местах Астрахани, в том числе в транспортном средстве, обнаружены тела мужчин и женщин в возрасте от 18 до 40 лет. По предварительным данным, все они употребляли наркотические вещества.
"Предварительная причина смерти астраханцев – отравление неизвестным веществом", – отмечается в документе.
Кроме того, в медицинские учреждения с диагнозом "отравление неизвестным веществом" поступили 14 жителей города и ближайших районов Астраханской области, 11 из которых находятся в реанимации в тяжелом состоянии, уточнили в СК.
В настоящее время по уголовному делу проведены осмотры мест происшествий, назначен ряд экспертиз, опрошены очевидцы, а также изъяты мобильные телефоны потерпевших, рассказали в ведомстве.
В ноябре прошлого года в Астрахани 19 человек были госпитализированы с отравлением наркотическими и психотропными препаратами.
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