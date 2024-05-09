https://crimea.ria.ru/20240509/otravilis-neizvestnym-veschestvom-pyat-chelovek-umerli-i-11-v-reanimatsii-1137164190.html

Отравились неизвестным веществом: пять человек умерли и 11 в реанимации

Отравились неизвестным веществом: пять человек умерли и 11 в реанимации - РИА Новости Крым, 09.05.2024

Отравились неизвестным веществом: пять человек умерли и 11 в реанимации

В Астрахани в результате отравления неизвестным веществом умерли пятеро жителей, по факту их гибели следователи возбудили уголовное дело. Об этом в своем... РИА Новости Крым, 09.05.2024

2024-05-09T15:10

2024-05-09T15:10

2024-05-09T15:10

астрахань

астраханская область

новости

происшествия

массовое отравление

ск рф (следственный комитет российской федерации)

отравление

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая – РИА Новости Крым. В Астрахани в результате отравления неизвестным веществом умерли пятеро жителей, по факту их гибели следователи возбудили уголовное дело. Об этом в своем Telegram-канале сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета.По версии следствия, в ночь на 9 мая в различных местах Астрахани, в том числе в транспортном средстве, обнаружены тела мужчин и женщин в возрасте от 18 до 40 лет. По предварительным данным, все они употребляли наркотические вещества."Предварительная причина смерти астраханцев – отравление неизвестным веществом", – отмечается в документе.Кроме того, в медицинские учреждения с диагнозом "отравление неизвестным веществом" поступили 14 жителей города и ближайших районов Астраханской области, 11 из которых находятся в реанимации в тяжелом состоянии, уточнили в СК.В настоящее время по уголовному делу проведены осмотры мест происшествий, назначен ряд экспертиз, опрошены очевидцы, а также изъяты мобильные телефоны потерпевших, рассказали в ведомстве.В ноябре прошлого года в Астрахани 19 человек были госпитализированы с отравлением наркотическими и психотропными препаратами.Читайте также на РИА Новости Крым:Три тысячи литров опасного сидра обнаружили в Севастополе500 литров контрафакта: в Крыму возбуждено дело из-за опасного алкоголяТабачный контрафакт из Крыма: на Херсонщине изъяли 300 тысяч пачек

https://crimea.ria.ru/20230605/kak-otlichit-etilovyy-spirt-ot-metilovogo-yada--ekspert-1129199152.html

астрахань

астраханская область

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

астрахань, астраханская область, новости, происшествия, массовое отравление, ск рф (следственный комитет российской федерации), отравление