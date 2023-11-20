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19 человек с наркотическим отравлением госпитализированы в Астрахани - РИА Новости Крым, 20.11.2023
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19 человек с наркотическим отравлением госпитализированы в Астрахани
19 человек с наркотическим отравлением госпитализированы в Астрахани - РИА Новости Крым, 20.11.2023
19 человек с наркотическим отравлением госпитализированы в Астрахани
Девятнадцать человек госпитализированы в Астрахани с отравлением наркотическими и психотропными препаратами. Об этом сообщает областной минздрав. РИА Новости Крым, 20.11.2023
2023-11-20T20:45
2023-11-20T20:51
происшествия
астрахань
россия
наркотики
массовое отравление
отравление
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя — РИА Новости Крым. Девятнадцать человек госпитализированы в Астрахани с отравлением наркотическими и психотропными препаратами. Об этом сообщает областной минздрав. Уточняется, что пострадавшие поступали в период с 17 по 20 ноября. В ведомстве также отметили, что на фоне лечения состояние большинства пациентов улучшилось. Двое из пациентов уже выписаны в удовлетворительном состоянии. "На сегодняшний день в городской клинической больнице на лечении находится 17 пациентов с отравлениями наркотическими веществами. Из них в тяжелом состоянии - 6 человек, 11 пациентов - средней степени тяжести в общей палате", – уточнили в астраханском минздраве. Вся необходимая экстренная помощь оказывается пациентам сразу на этапе доставки в реанимобилях и автомобилях скорой помощи. Лечение пациентов продолжается.Читайте также на РИА Новости Крым:500 литров контрафакта: в Крыму возбуждено дело из-за опасного алкоголяТабачный контрафакт из Крыма: на Херсонщине изъяли 300 тысяч пачекКак отличить этиловый спирт от метилового яда – эксперт
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происшествия, астрахань, россия, наркотики, массовое отравление, отравление
19 человек с наркотическим отравлением госпитализированы в Астрахани

В Астрахани 19 человек попали в больницу с отравлением наркотическими препаратами

20:45 20.11.2023 (обновлено: 20:51 20.11.2023)
 
© РИА Новости . Варвара Гертье / Перейти в фотобанкМедсестра в больнице
Медсестра в больнице - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
© РИА Новости . Варвара Гертье
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя — РИА Новости Крым. Девятнадцать человек госпитализированы в Астрахани с отравлением наркотическими и психотропными препаратами. Об этом сообщает областной минздрав.
Уточняется, что пострадавшие поступали в период с 17 по 20 ноября.
"Девятнадцать человек госпитализированы в городскую клиническую больницу N3 им. Кирова с отравлением наркотическими и психотропными препаратами", – сказано в сообщении официального Telegram-канала ведомства.
В ведомстве также отметили, что на фоне лечения состояние большинства пациентов улучшилось. Двое из пациентов уже выписаны в удовлетворительном состоянии.
"На сегодняшний день в городской клинической больнице на лечении находится 17 пациентов с отравлениями наркотическими веществами. Из них в тяжелом состоянии - 6 человек, 11 пациентов - средней степени тяжести в общей палате", – уточнили в астраханском минздраве.
Вся необходимая экстренная помощь оказывается пациентам сразу на этапе доставки в реанимобилях и автомобилях скорой помощи. Лечение пациентов продолжается.
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