https://crimea.ria.ru/20240509/usilit-mery-yadernogo-sderzhivaniya-v-mid-rossii-predupredili-zapad-1137154992.html

Усилить меры ядерного сдерживания: в МИД России предупредили Запад

Усилить меры ядерного сдерживания: в МИД России предупредили Запад - РИА Новости Крым, 09.05.2024

Усилить меры ядерного сдерживания: в МИД России предупредили Запад

Эскалационный курс США и других стран Запада ставит перед Россией необходимость усилить меры ядерного сдерживания, к их числу относятся учения по отработке... РИА Новости Крым, 09.05.2024

2024-05-09T11:56

2024-05-09T11:56

2024-05-09T12:00

россия

тактическое ядерное оружие (тяо)

ядерная триада

ядерное оружие

безопасность

коллективный запад

министерство иностранных дел рф (мид рф)

сергей рябков

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая – РИА Новости Крым. Эскалационный курс США и других стран Запада ставит перед Россией необходимость усилить меры ядерного сдерживания, к их числу относятся учения по отработке использования нестратегического ядерного оружия. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.Рябков также указал, что возможности для применения Россией ядерного оружия первой четко прописаны в военной доктрине и в Основах государственной политики в области ядерного сдерживания, и никаких изменений на этот счет сегодня нет. Однако "меняется сама обстановка", поэтому то, как соотносятся базовые документы в этой области с потребностями обеспечения безопасности РФ, является предметом постоянного анализа, подчеркнул замминистра.Минобороны РФ ранее сообщило, что Генштаб по поручению президента страны начал подготовку к проведению в ближайшее время учений ракетных соединений Южного округа с привлечением авиации и сил ВМФ. Уточняется, что в ходе учения будут на практике отработаны вопросы подготовки и применения нестратегического ядерного оружия.Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что подготовка к учениям ядерных сил стала вынужденным ответом на агрессивную риторику стран коллективного Запада.Заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ, военный эксперт Владимир Евсеев в комментарии РИА Новости Крым высказал мнение, что проведение учений по отработке применения тактического ядерного оружия отрезвляюще подействует на страны Запада в плане прямого участия в украинском конфликте.Читайте также на РИА Новости Крым:О чем говорит реакция США на учения с ядерным оружием в РоссииВ Белоруссии проводят проверку готовности ядерных силОпасная игра: в России высказались о ядерном оружии НАТО в Польше

https://crimea.ria.ru/20240506/novyy-vitok-eskalatsii--peskov-obyasnil-neobkhodimost-yadernykh-ucheniy-1137075580.html

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россия, тактическое ядерное оружие (тяо), ядерная триада, ядерное оружие, безопасность, коллективный запад, министерство иностранных дел рф (мид рф), сергей рябков, новости