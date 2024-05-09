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Усилить меры ядерного сдерживания: в МИД России предупредили Запад - РИА Новости Крым, 09.05.2024
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Усилить меры ядерного сдерживания: в МИД России предупредили Запад
Усилить меры ядерного сдерживания: в МИД России предупредили Запад - РИА Новости Крым, 09.05.2024
Усилить меры ядерного сдерживания: в МИД России предупредили Запад
Эскалационный курс США и других стран Запада ставит перед Россией необходимость усилить меры ядерного сдерживания, к их числу относятся учения по отработке... РИА Новости Крым, 09.05.2024
2024-05-09T11:56
2024-05-09T12:00
россия
тактическое ядерное оружие (тяо)
ядерная триада
ядерное оружие
безопасность
коллективный запад
министерство иностранных дел рф (мид рф)
сергей рябков
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая – РИА Новости Крым. Эскалационный курс США и других стран Запада ставит перед Россией необходимость усилить меры ядерного сдерживания, к их числу относятся учения по отработке использования нестратегического ядерного оружия. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.Рябков также указал, что возможности для применения Россией ядерного оружия первой четко прописаны в военной доктрине и в Основах государственной политики в области ядерного сдерживания, и никаких изменений на этот счет сегодня нет. Однако "меняется сама обстановка", поэтому то, как соотносятся базовые документы в этой области с потребностями обеспечения безопасности РФ, является предметом постоянного анализа, подчеркнул замминистра.Минобороны РФ ранее сообщило, что Генштаб по поручению президента страны начал подготовку к проведению в ближайшее время учений ракетных соединений Южного округа с привлечением авиации и сил ВМФ. Уточняется, что в ходе учения будут на практике отработаны вопросы подготовки и применения нестратегического ядерного оружия.Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что подготовка к учениям ядерных сил стала вынужденным ответом на агрессивную риторику стран коллективного Запада.Заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ, военный эксперт Владимир Евсеев в комментарии РИА Новости Крым высказал мнение, что проведение учений по отработке применения тактического ядерного оружия отрезвляюще подействует на страны Запада в плане прямого участия в украинском конфликте.Читайте также на РИА Новости Крым:О чем говорит реакция США на учения с ядерным оружием в РоссииВ Белоруссии проводят проверку готовности ядерных силОпасная игра: в России высказались о ядерном оружии НАТО в Польше
https://crimea.ria.ru/20240506/novyy-vitok-eskalatsii--peskov-obyasnil-neobkhodimost-yadernykh-ucheniy-1137075580.html
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россия, тактическое ядерное оружие (тяо), ядерная триада, ядерное оружие, безопасность, коллективный запад, министерство иностранных дел рф (мид рф), сергей рябков, новости
Усилить меры ядерного сдерживания: в МИД России предупредили Запад

Эскалационный курс Запада вынуждает Москву усилить меры ядерного сдерживания – МИД РФ

11:56 09.05.2024 (обновлено: 12:00 09.05.2024)
 
© РИА Новости КрымЗнак радиационной опасности
Знак радиационной опасности - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая – РИА Новости Крым. Эскалационный курс США и других стран Запада ставит перед Россией необходимость усилить меры ядерного сдерживания, к их числу относятся учения по отработке использования нестратегического ядерного оружия. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Мы предупреждаем наших противников, что их эскалационный курс, конечно, ставит нас перед необходимостью предпринимать шаги, которые фактически означают усиление мер сдерживания. И учение по отработке навыков применения нестратегического ядерного оружия является элементом этих усилий", - цитирует дипломата РИА Новости.
Рябков также указал, что возможности для применения Россией ядерного оружия первой четко прописаны в военной доктрине и в Основах государственной политики в области ядерного сдерживания, и никаких изменений на этот счет сегодня нет. Однако "меняется сама обстановка", поэтому то, как соотносятся базовые документы в этой области с потребностями обеспечения безопасности РФ, является предметом постоянного анализа, подчеркнул замминистра.
Минобороны РФ ранее сообщило, что Генштаб по поручению президента страны начал подготовку к проведению в ближайшее время учений ракетных соединений Южного округа с привлечением авиации и сил ВМФ. Уточняется, что в ходе учения будут на практике отработаны вопросы подготовки и применения нестратегического ядерного оружия.
Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что подготовка к учениям ядерных сил стала вынужденным ответом на агрессивную риторику стран коллективного Запада.
Заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ, военный эксперт Владимир Евсеев в комментарии РИА Новости Крым высказал мнение, что проведение учений по отработке применения тактического ядерного оружия отрезвляюще подействует на страны Запада в плане прямого участия в украинском конфликте.
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РоссияТактическое ядерное оружие (ТЯО)Ядерная триадаЯдерное оружиеБезопасностьКоллективный ЗападМинистерство иностранных дел РФ (МИД РФ)Сергей РябковНовости
 
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