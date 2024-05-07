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Учения с тактическим ядерным оружием в РФ: как отреагирует Запад

Учения с тактическим ядерным оружием в РФ: как отреагирует Запад - РИА Новости Крым, 07.05.2024

Учения с тактическим ядерным оружием в РФ: как отреагирует Запад

Отработка применения тактического ядерного оружия в рамках учений ракетных соединений Южного военного округа (ЮВО) отрезвляюще подействует на страны Запада в... РИА Новости Крым, 07.05.2024

2024-05-07T13:22

2024-05-07T13:22

2024-05-07T13:22

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Отработка применения тактического ядерного оружия в рамках учений ракетных соединений Южного военного округа (ЮВО) отрезвляюще подействует на страны Запада в плане прямого участия в украинском конфликте. Такое мнение РИА Новости Крым высказал заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ, военный эксперт Владимир Евсеев."Думаю, этот отрезвляющий сигнал российской стороны будет услышан, и не только во Франции, президент которой заявляет об отправке военного контингента на Украину. Думаю, такие учения подействуют отрезвляюще в связи со стремлением отдельных государств поучаствовать в конфликте на Украине", - сказал аналитик.Евсеев отметил, что носителями тактических ядерных зарядов, помимо крылатых ракет "Калибр" и баллистических ракет "Искандер", являются также гиперзвуковые ракеты "Кинжал", перехватить которые натовская ПВО не сможет.Минобороны РФ накануне сообщил, что Генштаб по поручению президента страны начал подготовку к проведению в ближайшее время учений ракетных соединений Южного округа с привлечением авиации и сил ВМФ. Уточняется, что в ходе учения будут на практике отработаны вопросы подготовки и применения нестратегического ядерного оружия.Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что подготовка к учениям ядерных сил стала вынужденным ответом на агрессивную риторику стран коллективного Запада.Тактическое ядерное оружие, в отличие от стратегического, предназначено для точечных ударов по расположению противника. В стратегическом ядерном оружии мощность в тротиловом эквиваленте гораздо выше. Главная задача тактического ядерного вооружения — максимальная боевая эффективность при минимальных размерах боеприпаса.Для доставки боевой части тактического оружия используются артиллерийские снаряды и установки, наземные и корабельные ракетные комплексы, противоракетные системы, морские мины и торпедное оружие. Доставить боеприпас на 500 километров могут российские системы "Искандер-М", на расстояние до 4500 км — "Калибр". Каждая ракета сможет нести ядерную часть заряда, эквивалентного 50 килотоннам в тротиловом эквиваленте. Для сравнения, при бомбардировке Хиросимы была использована авиабомба мощностью 13 килотонн.Нанести удар тактическим ядерным оружием возможно и с боевого самолета, радиус действия которого достигает 8000 километров, при оснащении его ракетами большой дальности полета до 600 километров. К таким самолетам относятся истребители Су-34, Ил-38, Ту-142 и сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3.Мощности одной тактической ядерной ракеты хватит заменить сотню обычных снарядов, которые используют при уничтожении отдельных объектов. Для разгрома, например, скопления техники или живой силы противника будет достаточно одного ядерного тактического снаряда.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир евсеев, мнения, ядерное оружие, россия, учения, южный военный округ, новости, вооруженные силы россии, армия и флот, безопасность