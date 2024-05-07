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В Белоруссии проводят проверку готовности ядерных сил - РИА Новости Крым, 07.05.2024
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В Белоруссии проводят проверку готовности ядерных сил
В Белоруссии проводят проверку готовности ядерных сил - РИА Новости Крым, 07.05.2024
В Белоруссии проводят проверку готовности ядерных сил
В Вооруженных силах Белоруссии началась внезапная проверка готовности сил и средств носителей тактического ядерного оружия, сообщил министр обороны страны... РИА Новости Крым, 07.05.2024
2024-05-07T15:46
2024-05-07T15:57
ядерное оружие
белоруссия
новости
виктор хренин
в мире
мнения
минобороны республики беларусь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая – РИА Новости Крым. В Вооруженных силах Белоруссии началась внезапная проверка готовности сил и средств носителей тактического ядерного оружия, сообщил министр обороны страны Виктор Хренин.По словам министра, в готовность к выполнению задач по предназначению приводится дивизион оперативно-тактического комплекса "Искандер" и эскадрилья самолетов Су-25.В ходе проверки "будет проверен весь комплекс мероприятий от планирования, подготовки и применения ударов тактическими ядерными боеприпасами".Начальник Генштаба ВС республики Виктор Гулевич сообщил, что в рамках проверки уже проведено перебазирование части сил и средств авиации на запасной аэродром. "С последующим перебазированием технического состава мы приступим к вопросам отработки подготовки к применению нестратегического ядерного оружия", - добавил он.Минобороны РФ накануне сообщило, что Генштаб по поручению президента страны начал подготовку к проведению в ближайшее время учений ракетных соединений Южного округа с привлечением авиации и сил ВМФ. Уточняется, что в ходе учения будут на практике отработаны вопросы подготовки и применения нестратегического ядерного оружия. Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что подготовка к учениям ядерных сил стала вынужденным ответом на агрессивную риторику стран коллективного Запада. В мае 2023 года Москва и Минск подписали соглашение о размещении российского нестратегического ядерного оружия на территории республики Белоруссии. В частности, белорусской стороне передан оперативно-тактический комплекс "Искандер М", способный нести тактические ядерные заряды. Часть белорусских самолетов Су-25 переоборудована для применения ядерного оружия. Контроль над переданным Минску вооружением и решение о его применении остается за российской стороной.
https://crimea.ria.ru/20230919/zhestkiy-signal-zachem-belarus-denonsiruet-dovse-s-polshey-i-chekhiey-1131528345.html
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ядерное оружие, белоруссия, новости, виктор хренин, в мире, мнения, минобороны республики беларусь
В Белоруссии проводят проверку готовности ядерных сил

В ВС Белоруссии началась проверка готовности носителей тактического ядерного оружия

15:46 07.05.2024 (обновлено: 15:57 07.05.2024)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая – РИА Новости Крым. В Вооруженных силах Белоруссии началась внезапная проверка готовности сил и средств носителей тактического ядерного оружия, сообщил министр обороны страны Виктор Хренин.
"Сегодня было получено распоряжение от главнокомандующего Вооруженными силами Республики Беларусь на проведение внезапной проверки сил и средств носителей нестратегического ядерного оружия", - цитирует Хренина пресс-служба ведомства.
По словам министра, в готовность к выполнению задач по предназначению приводится дивизион оперативно-тактического комплекса "Искандер" и эскадрилья самолетов Су-25.
В ходе проверки "будет проверен весь комплекс мероприятий от планирования, подготовки и применения ударов тактическими ядерными боеприпасами".
Начальник Генштаба ВС республики Виктор Гулевич сообщил, что в рамках проверки уже проведено перебазирование части сил и средств авиации на запасной аэродром. "С последующим перебазированием технического состава мы приступим к вопросам отработки подготовки к применению нестратегического ядерного оружия", - добавил он.
Минобороны РФ накануне сообщило, что Генштаб по поручению президента страны начал подготовку к проведению в ближайшее время учений ракетных соединений Южного округа с привлечением авиации и сил ВМФ. Уточняется, что в ходе учения будут на практике отработаны вопросы подготовки и применения нестратегического ядерного оружия.
Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что подготовка к учениям ядерных сил стала вынужденным ответом на агрессивную риторику стран коллективного Запада.
В мае 2023 года Москва и Минск подписали соглашение о размещении российского нестратегического ядерного оружия на территории республики Белоруссии. В частности, белорусской стороне передан оперативно-тактический комплекс "Искандер М", способный нести тактические ядерные заряды. Часть белорусских самолетов Су-25 переоборудована для применения ядерного оружия. Контроль над переданным Минску вооружением и решение о его применении остается за российской стороной.
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