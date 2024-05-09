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Медведев заявил о "Нюрнберге 2.0" для Киева и его западных спонсоров

Медведев заявил о "Нюрнберге 2.0" для Киева и его западных спонсоров - РИА Новости Крым, 09.05.2024

Медведев заявил о "Нюрнберге 2.0" для Киева и его западных спонсоров

После победы России в специальной военной операции лидеры, спонсоры и идейные вдохновители киевского режима должны подвергнуться суду международного трибунала... РИА Новости Крым, 09.05.2024

2024-05-09T13:15

2024-05-09T13:15

2024-05-09T13:16

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая – РИА Новости Крым. После победы России в специальной военной операции лидеры, спонсоры и идейные вдохновители киевского режима должны подвергнуться суду международного трибунала по примеру Нюрнбергского процесса над нацистскими преступниками в 1945-1946 годах. Об этом заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своей статье "Как англосаксы продвигали фашизм в XX веке и реанимировали его в XXI", опубликованной на сайте Совбеза.По его мнению, "в ходе будущего "Нюрнберга 2.0" будет уместно подсчитать выгоду каждой западной оборонной фирмы, кредитной организации, транспортно-логистической компании и отдельных бизнесменов, которые наживались и наживаются на выращивании "незалежных" монстров и их экономической поддержке".Забронировать место на скамье подсудимых нужно всем, кто прямо или косвенно причастен к преступлениям против сотен мирных граждан, убежден зампредседателя Совбеза РФ.Медведев подчеркнул, что для победы над неонацизмом свои усилия должны объединить все, кто сегодня противостоит агрессии коллективного Запада и попыткам фашистского реванша."Совместно с нашими соратниками и партнерами мы строим новый, справедливый и многополярный миропорядок, в котором не может быть места давлению и угнетению, возвышению одних наций за счет других, унижениям и эксплуатации целых народов, неоколониальным замашкам и преступным бизнессхемам", - добавил политик.Нюрнбергский процесс – судебный процесс над группой нацистских военных преступников. Проходил в Нюрнберге (Германия) с 20 ноября 1945 года по 1 октября 1946 года в Международном военном трибунале. По его итогам к смертной казни были приговорены 12 подсудимых. В числе казненных - министр иностранных дел Иоахим фон Риббентроп, начальник главного управления имперской безопасности СС Эрнст Кальтенбруннер, главный философ нацистской партии и имперский министр по восточным оккупированным территориям Альфред Розенберг, бывший начальник штаба верховного командования германских вооруженных сил Йохан Кейтель и другие.

https://crimea.ria.ru/20231120/nyurnbergskiy-protsess-osobyy-vklad-kryma-v-nakazanie-fashistskikh-karateley-1132874014.html

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россия, новости сво, нюрнбергский процесс, реабилитация нацизма, неонацизм, нацизм, украина, коллективный запад, дмитрий медведев, политика, новости