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Медведев заявил о "Нюрнберге 2.0" для Киева и его западных спонсоров - РИА Новости Крым, 09.05.2024
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Медведев заявил о "Нюрнберге 2.0" для Киева и его западных спонсоров
Медведев заявил о "Нюрнберге 2.0" для Киева и его западных спонсоров - РИА Новости Крым, 09.05.2024
Медведев заявил о "Нюрнберге 2.0" для Киева и его западных спонсоров
После победы России в специальной военной операции лидеры, спонсоры и идейные вдохновители киевского режима должны подвергнуться суду международного трибунала... РИА Новости Крым, 09.05.2024
2024-05-09T13:15
2024-05-09T13:16
россия
новости сво
нюрнбергский процесс
реабилитация нацизма
неонацизм
нацизм
украина
коллективный запад
дмитрий медведев
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая – РИА Новости Крым. После победы России в специальной военной операции лидеры, спонсоры и идейные вдохновители киевского режима должны подвергнуться суду международного трибунала по примеру Нюрнбергского процесса над нацистскими преступниками в 1945-1946 годах. Об этом заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своей статье "Как англосаксы продвигали фашизм в XX веке и реанимировали его в XXI", опубликованной на сайте Совбеза.По его мнению, "в ходе будущего "Нюрнберга 2.0" будет уместно подсчитать выгоду каждой западной оборонной фирмы, кредитной организации, транспортно-логистической компании и отдельных бизнесменов, которые наживались и наживаются на выращивании "незалежных" монстров и их экономической поддержке".Забронировать место на скамье подсудимых нужно всем, кто прямо или косвенно причастен к преступлениям против сотен мирных граждан, убежден зампредседателя Совбеза РФ.Медведев подчеркнул, что для победы над неонацизмом свои усилия должны объединить все, кто сегодня противостоит агрессии коллективного Запада и попыткам фашистского реванша."Совместно с нашими соратниками и партнерами мы строим новый, справедливый и многополярный миропорядок, в котором не может быть места давлению и угнетению, возвышению одних наций за счет других, унижениям и эксплуатации целых народов, неоколониальным замашкам и преступным бизнессхемам", - добавил политик.Нюрнбергский процесс – судебный процесс над группой нацистских военных преступников. Проходил в Нюрнберге (Германия) с 20 ноября 1945 года по 1 октября 1946 года в Международном военном трибунале. По его итогам к смертной казни были приговорены 12 подсудимых. В числе казненных - министр иностранных дел Иоахим фон Риббентроп, начальник главного управления имперской безопасности СС Эрнст Кальтенбруннер, главный философ нацистской партии и имперский министр по восточным оккупированным территориям Альфред Розенберг, бывший начальник штаба верховного командования германских вооруженных сил Йохан Кейтель и другие.
https://crimea.ria.ru/20231120/nyurnbergskiy-protsess-osobyy-vklad-kryma-v-nakazanie-fashistskikh-karateley-1132874014.html
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россия, новости сво, нюрнбергский процесс, реабилитация нацизма, неонацизм, нацизм, украина, коллективный запад, дмитрий медведев, политика, новости
Медведев заявил о "Нюрнберге 2.0" для Киева и его западных спонсоров

Медведев предложил провести трибунал над лидерами и спонсорами киевского режима

13:15 09.05.2024 (обновлено: 13:16 09.05.2024)
 
© РИА Новости . Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
© РИА Новости . Екатерина Штукина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая – РИА Новости Крым. После победы России в специальной военной операции лидеры, спонсоры и идейные вдохновители киевского режима должны подвергнуться суду международного трибунала по примеру Нюрнбергского процесса над нацистскими преступниками в 1945-1946 годах. Об этом заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своей статье "Как англосаксы продвигали фашизм в XX веке и реанимировали его в XXI", опубликованной на сайте Совбеза.
"Убежден, что после победного завершения специальной военной операции правосудие настигнет не только непосредственных исполнителей – главарей киевского режима, но и их хозяев, спонсоров и идейных вдохновителей. И это будет означать окончательный закат лживой системы ценностей англосаксонского мира", - написал Медведев.
По его мнению, "в ходе будущего "Нюрнберга 2.0" будет уместно подсчитать выгоду каждой западной оборонной фирмы, кредитной организации, транспортно-логистической компании и отдельных бизнесменов, которые наживались и наживаются на выращивании "незалежных" монстров и их экономической поддержке".
Забронировать место на скамье подсудимых нужно всем, кто прямо или косвенно причастен к преступлениям против сотен мирных граждан, убежден зампредседателя Совбеза РФ.
Медведев подчеркнул, что для победы над неонацизмом свои усилия должны объединить все, кто сегодня противостоит агрессии коллективного Запада и попыткам фашистского реванша.
"Совместно с нашими соратниками и партнерами мы строим новый, справедливый и многополярный миропорядок, в котором не может быть места давлению и угнетению, возвышению одних наций за счет других, унижениям и эксплуатации целых народов, неоколониальным замашкам и преступным бизнессхемам", - добавил политик.
Нюрнбергский процесс – судебный процесс над группой нацистских военных преступников. Проходил в Нюрнберге (Германия) с 20 ноября 1945 года по 1 октября 1946 года в Международном военном трибунале. По его итогам к смертной казни были приговорены 12 подсудимых. В числе казненных - министр иностранных дел Иоахим фон Риббентроп, начальник главного управления имперской безопасности СС Эрнст Кальтенбруннер, главный философ нацистской партии и имперский министр по восточным оккупированным территориям Альфред Розенберг, бывший начальник штаба верховного командования германских вооруженных сил Йохан Кейтель и другие.
Нюрнбергский процесс - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
20 ноября 2023, 20:37
Нюрнбергский процесс: особый вклад Крыма в наказание фашистских карателей
 
РоссияНовости СВОНюрнбергский процессРеабилитация нацизмаНеонацизмНацизмУкраинаКоллективный ЗападДмитрий МедведевПолитикаНовости
 
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