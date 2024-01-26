https://crimea.ria.ru/20240126/sledstvie-ustanovilo-tochku-puska-rakety-po-samoletu-il-76-1134478759.html

Следствие установило точку пуска ракеты по самолету Ил-76

Следствие установило точку пуска ракеты по самолету Ил-76 - РИА Новости Крым, 26.01.2024

Следствие установило точку пуска ракеты по самолету Ил-76

Следователи выяснили, что пуск зенитной ракеты, поразившей самолет Ил-76 в Белгородской области, осуществлялся из села Липцы Харьковской области. Об этом... РИА Новости Крым, 26.01.2024

2024-01-26T16:52

2024-01-26T16:52

2024-01-26T17:02

новости

ск рф (следственный комитет российской федерации)

крушение военного самолета ил-76 в белгородской области

самолет

белгородская область

авиакатастрофа

харьковская область

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СИМФЕРОПОЛЬ 26 янв – РИА Новости Крым. Следователи выяснили, что пуск зенитной ракеты, поразившей самолет Ил-76 в Белгородской области, осуществлялся из села Липцы Харьковской области. Об этом сообщает Следственный комитет РФ.Следователи и криминалисты продолжают осмотр места крушения военно-транспортного самолета. Обнаруженные в ходе осмотра фрагменты тел погибших изымаются в установленном порядке и систематизируются для последующего назначения генетических экспертиз с целью идентификации останков.Как отметили в ведомстве, на отдельных частях тел погибших имеются характерные татуировки, подобные тем, которые имеются на телах у многих представителей украинских вооруженных формирований, в том числе запрещенного в РФ полка "Азов"*.Среди вещественных доказательств, которые уже приобщены к материалам уголовного дела, также имеются документы погибших в катастрофе украинских военнослужащих, подтверждающие их личности, а также сопроводительные документы ФСИН России.Транспортный самолет Ил-76 потерпел крушение в Белгородской области при выполнении планового полета.По информации Минобороны, в среду около 11:00 воздушное судно было сбито ВСУ из зенитного ракетного комплекса, пуск осуществляли с территории Харьковской области. На борту находились 65 пленных украинских военнослужащих, перевозимых для обмена, шесть членов экипажа и трое сопровождающих. Все они погибли.В российском МИД РФ заявили, что террористическая атака ВСУ на самолет Ил-76, в котором находились украинские военнопленные, была преднамеренной и демонстрирует недоговороспособность режима Зеленского.По факту крушения самолета Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "Террористический акт".В Генштабе ВСУ после информации о поражении Ил-76 заявили, что продолжат "принимать меры по уничтожению средств доставки" на Белгородско-Харьковском направлении".* Экстремистская организация, запрещенная в России.Читайте также на РИА Новости Крым:США и Германия могут оказаться соучастниками удара по Ил-76 – МИД РоссииУдар по Ил-76: в Кремле оценили перспективу дальнейшего обмена пленнымиВласти опубликовали список погибших членов экипажа на сбитом ВСУ Ил-76

белгородская область

харьковская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, ск рф (следственный комитет российской федерации), крушение военного самолета ил-76 в белгородской области, самолет, белгородская область, авиакатастрофа, харьковская область