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Следствие установило точку пуска ракеты по самолету Ил-76 - РИА Новости Крым, 26.01.2024
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Следствие установило точку пуска ракеты по самолету Ил-76
Следствие установило точку пуска ракеты по самолету Ил-76 - РИА Новости Крым, 26.01.2024
Следствие установило точку пуска ракеты по самолету Ил-76
Следователи выяснили, что пуск зенитной ракеты, поразившей самолет Ил-76 в Белгородской области, осуществлялся из села Липцы Харьковской области. Об этом... РИА Новости Крым, 26.01.2024
2024-01-26T16:52
2024-01-26T17:02
новости
ск рф (следственный комитет российской федерации)
крушение военного самолета ил-76 в белгородской области
самолет
белгородская область
авиакатастрофа
харьковская область
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СИМФЕРОПОЛЬ 26 янв – РИА Новости Крым. Следователи выяснили, что пуск зенитной ракеты, поразившей самолет Ил-76 в Белгородской области, осуществлялся из села Липцы Харьковской области. Об этом сообщает Следственный комитет РФ.Следователи и криминалисты продолжают осмотр места крушения военно-транспортного самолета. Обнаруженные в ходе осмотра фрагменты тел погибших изымаются в установленном порядке и систематизируются для последующего назначения генетических экспертиз с целью идентификации останков.Как отметили в ведомстве, на отдельных частях тел погибших имеются характерные татуировки, подобные тем, которые имеются на телах у многих представителей украинских вооруженных формирований, в том числе запрещенного в РФ полка "Азов"*.Среди вещественных доказательств, которые уже приобщены к материалам уголовного дела, также имеются документы погибших в катастрофе украинских военнослужащих, подтверждающие их личности, а также сопроводительные документы ФСИН России.Транспортный самолет Ил-76 потерпел крушение в Белгородской области при выполнении планового полета.По информации Минобороны, в среду около 11:00 воздушное судно было сбито ВСУ из зенитного ракетного комплекса, пуск осуществляли с территории Харьковской области. На борту находились 65 пленных украинских военнослужащих, перевозимых для обмена, шесть членов экипажа и трое сопровождающих. Все они погибли.В российском МИД РФ заявили, что террористическая атака ВСУ на самолет Ил-76, в котором находились украинские военнопленные, была преднамеренной и демонстрирует недоговороспособность режима Зеленского.По факту крушения самолета Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "Террористический акт".В Генштабе ВСУ после информации о поражении Ил-76 заявили, что продолжат "принимать меры по уничтожению средств доставки" на Белгородско-Харьковском направлении".* Экстремистская организация, запрещенная в России.Читайте также на РИА Новости Крым:США и Германия могут оказаться соучастниками удара по Ил-76 – МИД РоссииУдар по Ил-76: в Кремле оценили перспективу дальнейшего обмена пленнымиВласти опубликовали список погибших членов экипажа на сбитом ВСУ Ил-76
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Новости
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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новости, ск рф (следственный комитет российской федерации), крушение военного самолета ил-76 в белгородской области, самолет, белгородская область, авиакатастрофа, харьковская область
Следствие установило точку пуска ракеты по самолету Ил-76

Пуск ракеты по самолету Ил-76 осуществлялся из села Липцы Харьковской области – СК

16:52 26.01.2024 (обновлено: 17:02 26.01.2024)
 
© Следственный комитет РФУстановлена точка пуска ракеты, поразившей самолет Ил-76 в Белгородской области
Установлена точка пуска ракеты, поразившей самолет Ил-76 в Белгородской области
© Следственный комитет РФ
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ 26 янв – РИА Новости Крым. Следователи выяснили, что пуск зенитной ракеты, поразившей самолет Ил-76 в Белгородской области, осуществлялся из села Липцы Харьковской области. Об этом сообщает Следственный комитет РФ.

"С помощью радиолокационных средств объективного контроля воздушного пространства, а также следствием установлено, что зенитно-ракетное вооружение, из которого был поражен военно-транспортный самолет, располагалось в селе Липцы Харьковской области", – говорится в сообщении.

Следователи и криминалисты продолжают осмотр места крушения военно-транспортного самолета. Обнаруженные в ходе осмотра фрагменты тел погибших изымаются в установленном порядке и систематизируются для последующего назначения генетических экспертиз с целью идентификации останков.
Как отметили в ведомстве, на отдельных частях тел погибших имеются характерные татуировки, подобные тем, которые имеются на телах у многих представителей украинских вооруженных формирований, в том числе запрещенного в РФ полка "Азов"*.
Среди вещественных доказательств, которые уже приобщены к материалам уголовного дела, также имеются документы погибших в катастрофе украинских военнослужащих, подтверждающие их личности, а также сопроводительные документы ФСИН России.
Транспортный самолет Ил-76 потерпел крушение в Белгородской области при выполнении планового полета.
По информации Минобороны, в среду около 11:00 воздушное судно было сбито ВСУ из зенитного ракетного комплекса, пуск осуществляли с территории Харьковской области. На борту находились 65 пленных украинских военнослужащих, перевозимых для обмена, шесть членов экипажа и трое сопровождающих. Все они погибли.
В российском МИД РФ заявили, что террористическая атака ВСУ на самолет Ил-76, в котором находились украинские военнопленные, была преднамеренной и демонстрирует недоговороспособность режима Зеленского.
По факту крушения самолета Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "Террористический акт".
В Генштабе ВСУ после информации о поражении Ил-76 заявили, что продолжат "принимать меры по уничтожению средств доставки" на Белгородско-Харьковском направлении".
* Экстремистская организация, запрещенная в России.
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НовостиСК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)Крушение военного самолета Ил-76 в Белгородской областиСамолетБелгородская областьАвиакатастрофаХарьковская область
 
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