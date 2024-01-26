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США и Германия могут оказаться соучастниками удара по Ил-76 – МИД России - РИА Новости Крым, 26.01.2024
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США и Германия могут оказаться соучастниками удара по Ил-76 – МИД России
США и Германия могут оказаться соучастниками удара по Ил-76 – МИД России - РИА Новости Крым, 26.01.2024
США и Германия могут оказаться соучастниками удара по Ил-76 – МИД России
США и Германия могут оказаться прямыми соучастниками теракта против российского самолета Ил-76, если подтвердится информация о том, что транспортник сбили из их РИА Новости Крым, 26.01.2024
2024-01-26T09:37
2024-01-26T09:37
крушение военного самолета ил-76 в белгородской области
происшествия
оон
совет безопасности оон
министерство иностранных дел рф (мид рф)
дмитрий полянский
сша
германия
всу (вооруженные силы украины)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ 26 янв – РИА Новости Крым. США и Германия могут оказаться прямыми соучастниками теракта против российского самолета Ил-76, если подтвердится информация о том, что транспортник сбили из их зенитных ракетных установок. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.Дипломат отметил, что все имеющиеся сегодня данные указывают на то, что удар по российскому самолету был "преднамеренным, продуманным преступлением". Он указал, что руководство Украины прекрасно знало о маршруте и способе транспортировки солдат к месту заранее согласованного обмена."Этими чудовищными действиями режим Зеленского, если он, конечно, все еще осуществляет хоть какой-то контроль над действиями своих боевиков, в очередной раз показал свою бесчеловечную сущность и полную недоговороспособность", - подчеркнул Полянский.Киевский режим в свою очередь пока предпринимает "примитивные и трусливые попытки" сбросить с себя ответственность за это преступление, отметил он."Действуя таким образом, они уже откровенно заврались и запутались и закапывают себя в этом вранье все больше и больше", - констатировал первый заместитель постпреда.Полянский призвал членов Совбеза и руководство ООН решительно осудить этот и все другие террористические акты Киева. По его словам, молчание в данной ситуации лишь "укрепляет уверенность коррумпированного диктаторского режима Зеленского в собственной безнаказанности".Транспортный самолет Ил-76 потерпел крушение в Белгородской области при выполнении планового полета.По информации Минобороны, в среду около 11:00 воздушное судно было сбито ВСУ из зенитного ракетного комплекса, пуск осуществляли с территории Харьковской области. На борту находились 65 пленных украинских военнослужащих, перевозимых для обмена, шесть членов экипажа и трое сопровождающих. Все они погибли.В российском МИД РФ заявили, что террористическая атака ВСУ на самолет Ил-76, в котором находились украинские военнопленные, была преднамеренной и демонстрирует недоговороспособность режима Зеленского.По факту крушения самолета Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "Террористический акт".В Генштабе ВСУ после информации о поражении Ил-76 заявили, что продолжат "принимать меры по уничтожению средств доставки" на Белгородско-Харьковском направлении".Читайте также на РИА Новости Крым:Удар по Ил-76: в Кремле оценили перспективу дальнейшего обмена пленнымиВласти опубликовали список погибших членов экипажа на сбитом ВСУ Ил-76Стало известно о командире сбитого Ил-76 в Белгородской области
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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крушение военного самолета ил-76 в белгородской области, происшествия, оон, совет безопасности оон, министерство иностранных дел рф (мид рф), дмитрий полянский, сша, германия, всу (вооруженные силы украины), новости
США и Германия могут оказаться соучастниками удара по Ил-76 – МИД России

В МИД России заявили о возможной причастности США и Германии к удару по Ил-76

09:37 26.01.2024
 
© РИА НовостиСледователи СК работают на месте крушения Ил-76
Следователи СК работают на месте крушения Ил-76 - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
© РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ 26 янв – РИА Новости Крым. США и Германия могут оказаться прямыми соучастниками теракта против российского самолета Ил-76, если подтвердится информация о том, что транспортник сбили из их зенитных ракетных установок. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.
"Как показывает предварительное расследование, данный террористический акт ВСУ осуществили с применением зенитного ракетного комплекса. Ракеты были запущены из населенного пункта Липцы Харьковской области. Многое указывает на то, что это могли быть либо американские Patriot, либо IRIS-Т немецкого производства. Если это подтвердится, поставившие их западные страны окажутся прямыми соучастниками этого преступления. Подобно тому, как они являются подельниками ВСУ при обстрелах из западных вооружений мирных кварталов российских городов", – сказал Полянский на заседании Совбеза ООН в связи с крушением Ил-76.
Дипломат отметил, что все имеющиеся сегодня данные указывают на то, что удар по российскому самолету был "преднамеренным, продуманным преступлением". Он указал, что руководство Украины прекрасно знало о маршруте и способе транспортировки солдат к месту заранее согласованного обмена.
"Этими чудовищными действиями режим Зеленского, если он, конечно, все еще осуществляет хоть какой-то контроль над действиями своих боевиков, в очередной раз показал свою бесчеловечную сущность и полную недоговороспособность", - подчеркнул Полянский.
Киевский режим в свою очередь пока предпринимает "примитивные и трусливые попытки" сбросить с себя ответственность за это преступление, отметил он.
"Действуя таким образом, они уже откровенно заврались и запутались и закапывают себя в этом вранье все больше и больше", - констатировал первый заместитель постпреда.
Полянский призвал членов Совбеза и руководство ООН решительно осудить этот и все другие террористические акты Киева. По его словам, молчание в данной ситуации лишь "укрепляет уверенность коррумпированного диктаторского режима Зеленского в собственной безнаказанности".
Транспортный самолет Ил-76 потерпел крушение в Белгородской области при выполнении планового полета.
По информации Минобороны, в среду около 11:00 воздушное судно было сбито ВСУ из зенитного ракетного комплекса, пуск осуществляли с территории Харьковской области. На борту находились 65 пленных украинских военнослужащих, перевозимых для обмена, шесть членов экипажа и трое сопровождающих. Все они погибли.
В российском МИД РФ заявили, что террористическая атака ВСУ на самолет Ил-76, в котором находились украинские военнопленные, была преднамеренной и демонстрирует недоговороспособность режима Зеленского.
По факту крушения самолета Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "Террористический акт".
В Генштабе ВСУ после информации о поражении Ил-76 заявили, что продолжат "принимать меры по уничтожению средств доставки" на Белгородско-Харьковском направлении".
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Крушение военного самолета Ил-76 в Белгородской областиПроисшествияООНСовет безопасности ООНМинистерство иностранных дел РФ (МИД РФ)Дмитрий ПолянскийСШАГерманияВСУ (Вооруженные силы Украины)Новости
 
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