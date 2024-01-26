https://crimea.ria.ru/20240126/ssha-i-germaniya-mogut-okazatsya-souchastnikami-udara-po-il-76--mid-rossii-1134470254.html

США и Германия могут оказаться соучастниками удара по Ил-76 – МИД России

США и Германия могут оказаться соучастниками удара по Ил-76 – МИД России - РИА Новости Крым, 26.01.2024

США и Германия могут оказаться соучастниками удара по Ил-76 – МИД России

США и Германия могут оказаться прямыми соучастниками теракта против российского самолета Ил-76, если подтвердится информация о том, что транспортник сбили из их РИА Новости Крым, 26.01.2024

2024-01-26T09:37

2024-01-26T09:37

2024-01-26T09:37

крушение военного самолета ил-76 в белгородской области

происшествия

оон

совет безопасности оон

министерство иностранных дел рф (мид рф)

дмитрий полянский

сша

германия

всу (вооруженные силы украины)

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ 26 янв – РИА Новости Крым. США и Германия могут оказаться прямыми соучастниками теракта против российского самолета Ил-76, если подтвердится информация о том, что транспортник сбили из их зенитных ракетных установок. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.Дипломат отметил, что все имеющиеся сегодня данные указывают на то, что удар по российскому самолету был "преднамеренным, продуманным преступлением". Он указал, что руководство Украины прекрасно знало о маршруте и способе транспортировки солдат к месту заранее согласованного обмена."Этими чудовищными действиями режим Зеленского, если он, конечно, все еще осуществляет хоть какой-то контроль над действиями своих боевиков, в очередной раз показал свою бесчеловечную сущность и полную недоговороспособность", - подчеркнул Полянский.Киевский режим в свою очередь пока предпринимает "примитивные и трусливые попытки" сбросить с себя ответственность за это преступление, отметил он."Действуя таким образом, они уже откровенно заврались и запутались и закапывают себя в этом вранье все больше и больше", - констатировал первый заместитель постпреда.Полянский призвал членов Совбеза и руководство ООН решительно осудить этот и все другие террористические акты Киева. По его словам, молчание в данной ситуации лишь "укрепляет уверенность коррумпированного диктаторского режима Зеленского в собственной безнаказанности".Транспортный самолет Ил-76 потерпел крушение в Белгородской области при выполнении планового полета.По информации Минобороны, в среду около 11:00 воздушное судно было сбито ВСУ из зенитного ракетного комплекса, пуск осуществляли с территории Харьковской области. На борту находились 65 пленных украинских военнослужащих, перевозимых для обмена, шесть членов экипажа и трое сопровождающих. Все они погибли.В российском МИД РФ заявили, что террористическая атака ВСУ на самолет Ил-76, в котором находились украинские военнопленные, была преднамеренной и демонстрирует недоговороспособность режима Зеленского.По факту крушения самолета Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "Террористический акт".В Генштабе ВСУ после информации о поражении Ил-76 заявили, что продолжат "принимать меры по уничтожению средств доставки" на Белгородско-Харьковском направлении".Читайте также на РИА Новости Крым:Удар по Ил-76: в Кремле оценили перспективу дальнейшего обмена пленнымиВласти опубликовали список погибших членов экипажа на сбитом ВСУ Ил-76Стало известно о командире сбитого Ил-76 в Белгородской области

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крушение военного самолета ил-76 в белгородской области, происшествия, оон, совет безопасности оон, министерство иностранных дел рф (мид рф), дмитрий полянский, сша, германия, всу (вооруженные силы украины), новости