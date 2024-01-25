https://crimea.ria.ru/20240125/udar-po-il-76-v-kremle-otsenili-perspektivu-dalneyshego-obmena-plennymi-1134445490.html

Удар по Ил-76: в Кремле оценили перспективу дальнейшего обмена пленными

Удар по Ил-76: в Кремле оценили перспективу дальнейшего обмена пленными - РИА Новости Крым, 25.01.2024

Удар по Ил-76: в Кремле оценили перспективу дальнейшего обмена пленными

Удар ВСУ по российскому самолету Ил-76 – чудовищный и не поддающийся пониманию акт, как он скажется на дальнейшем обмене пленными между Россией и Украиной, пока РИА Новости Крым, 25.01.2024

2024-01-25T10:11

2024-01-25T10:11

2024-01-25T10:11

дмитрий песков

мнения

крушение военного самолета ил-76 в белгородской области

министерство иностранных дел рф (мид рф)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости Крым. Удар ВСУ по российскому самолету Ил-76 – чудовищный и не поддающийся пониманию акт, как он скажется на дальнейшем обмене пленными между Россией и Украиной, пока неизвестно. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Песков также прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского, который призвал "инициировать международное расследование" по крушению Ил-76."Если он имеет в виду международное расследование преступных действий киевского режима, оно однозначно нужно", – сказал пресс-секретарь российского лидера.Отвечая на вопрос журналиста о представлении к государственным наградам посмертно членов экипажа российского самолета, Песков сказал, что прежде должно завершиться расследование обстоятельств катастрофы.Теракт ВСУ против Ил-76Минобороны России 24 января сообщило о крушении транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области. По данным военного ведомства, на борту находились 65 пленных военнослужащих ВСУ, которых перевозили для обмена, согласно договоренностям, а также шесть членов экипажа и трое сопровождавших. Все они погибли.МО РФ заявило, что самолет был сбит ВСУ из зенитного ракетного комплекса, пуск осуществляли с территории Харьковской области. Также в ведомстве подчеркнули, что руководству Украины было известно о перевозке украинских пленных в самолете, и его уничтожили намеренно, чтобы обвинить в этом Россию.В российском МИД РФ заявили, что террористическая атака ВСУ на самолет Ил-76, в котором находились украинские военнопленные, была преднамеренной и демонстрирует недоговороспособность режима Зеленского.В генштабе ВСУ после информации о поражении Ил-76 заявили, что продолжат "принимать меры по уничтожению средств доставки" на Белгородско-Харьковском направлении".Россия запросила срочное заседание Совбеза ООН после крушения Ил-76. Позже стало известно, что оно не состоится.Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев будет настаивать на проведении международного расследования катастрофы.Читайте также на РИА Новости Крым:Власти опубликовали список погибших членов экипажа на сбитом ВСУ Ил-76Стало известно о командире сбитого Ил-76 в Белгородской областиЧто произошло с самолетом Ил-76 с пленными в Белгородской области

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий песков, мнения, крушение военного самолета ил-76 в белгородской области, министерство иностранных дел рф (мид рф), министерство обороны рф, политика, украина, новости