https://crimea.ria.ru/20240125/vlasti-opublikovali-spisok-pogibshikh-chlenov-ekipazha-na-sbitom-vsu-il-76-1134444337.html
Власти опубликовали список погибших членов экипажа на сбитом ВСУ Ил-76
Власти опубликовали список погибших членов экипажа на сбитом ВСУ Ил-76 - РИА Новости Крым, 25.01.2024
Власти опубликовали список погибших членов экипажа на сбитом ВСУ Ил-76
Власти Оренбургской области опубликовали список погибших членов экипажа военно-транспортного самолета Ил-76, сбитого ВСУ над Белгородской областью 24 января. РИА Новости Крым, 25.01.2024
2024-01-25T08:31
2024-01-25T08:31
2024-01-25T08:32
крушение военного самолета ил-76 в белгородской области
россия
министерство обороны рф
украина
новости
белгородская область
максим егоров
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/01/19/1134444207_0:92:888:592_1920x0_80_0_0_def656972360cd593dd9e24f0b6413bd.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости Крым. Власти Оренбургской области опубликовали список погибших членов экипажа военно-транспортного самолета Ил-76, сбитого ВСУ над Белгородской областью 24 января.В списке погибших членов экипажа Ил-76, который потерпел катастрофу в Белгородской области после удара ВСУ, значатся: командир корабля Беззубкин, помощник командира корабля Чмирев, штурман Высокин, бортинженер Пилуев, борттехник Житенев и бортрадист Саблинский.Отмечается, что военно-транспортный самолет Ил-76 предназначен для десантирования, перевозки личного состава, а также грузов и боевой техники. Экипаж его составляют до 7 человек.Борт способен перевезти 126 десантников с парашютами, 145 человек личного состава в однопалубном варианте и 225 — в двухпалубном. Максимальная полезная нагрузка самолета – 48 тонн, дальность полета при нагрузке 40 тонн – 4750 км.Накануне губернатор Тамбовской области Максим Егоров сообщил, что командиром сбитого ВСУ российского Ил-76 с украинскими военнопленными на борту был уроженец Тамбова Станислав Беззубкин. Минобороны РФ в среду, 24 января, сообщило о крушении транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области. По данным военного ведомства, на борту находились 65 пленных военнослужащих ВСУ, которых перевозили для обмена, согласно договоренностям, а также шесть членов экипажа и трое сопровождавших. Все они погибли.МО РФ заявило, что самолет был сбит ВСУ из зенитного ракетного комплекса, пуск осуществляли с территории Харьковской области. Также в ведомстве подчеркнули, что руководству Украины было известно о перевозке украинских пленных в самолете, и его уничтожили намеренно, чтобы обвинить в этом Россию.В российском МИД РФ заявили, что террористическая атака ВСУ на самолет Ил-76, в котором находились украинские военнопленные, была преднамеренной и демонстрирует недоговороспособность режима Зеленского. В Генштабе ВСУ после информации о поражении Ил-76 заявили, что продолжат "принимать меры по уничтожению средств доставки" на Белгородско-Харьковском направлении". Россия запросила срочное заседание Совбеза ООН после крушения Ил-76. Позже стало известно, что оно не состоится. Читайте также на РИА Новости Крым:В генштабе ВСУ сделали заявление после крушения Ил-76 с пленнымиТеракт против Ил-76 был осознанной акцией Киева – МИД РоссииКиев знал о перевозке украинских пленных в Белгород на Ил-76 – Минобороны
https://crimea.ria.ru/20240124/stalo-izvestno-o-komandire-sbitogo-il-76-v-belgorodskoy-oblasti-1134441812.html
россия
украина
белгородская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/01/19/1134444207_99:0:888:592_1920x0_80_0_0_ddea447ac4599ef8a7250ec4625185d6.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крушение военного самолета ил-76 в белгородской области, россия, министерство обороны рф, украина, новости, белгородская область, максим егоров
Власти опубликовали список погибших членов экипажа на сбитом ВСУ Ил-76
Сбитым ВСУ над Белгородом Ил-76 управлял экипаж из Оренбургской области – список погибших
08:31 25.01.2024 (обновлено: 08:32 25.01.2024) СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости Крым.
Власти Оренбургской области опубликовали
список погибших членов экипажа военно-транспортного самолета Ил-76, сбитого ВСУ над Белгородской областью 24 января.
"Военным самолетом Ил-76, разбившемся в Белгородской области управлял экипаж из Оренбургской области… Это невосполнимая потеря для всех. Соболезнуем родным и близким героев. Они навсегда останутся в нашей памяти", – говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале аппарата губернатора и правительства Оренбургской области.
В списке погибших членов экипажа Ил-76, который потерпел катастрофу в Белгородской области после удара ВСУ, значатся: командир корабля Беззубкин, помощник командира корабля Чмирев, штурман Высокин, бортинженер Пилуев, борттехник Житенев и бортрадист Саблинский.
Отмечается, что военно-транспортный самолет Ил-76 предназначен для десантирования, перевозки личного состава, а также грузов и боевой техники. Экипаж его составляют до 7 человек.
Борт способен перевезти 126 десантников с парашютами, 145 человек личного состава в однопалубном варианте и 225 — в двухпалубном. Максимальная полезная нагрузка самолета – 48 тонн, дальность полета при нагрузке 40 тонн – 4750 км.
Накануне губернатор Тамбовской области Максим Егоров сообщил
, что командиром сбитого ВСУ российского Ил-76 с украинскими военнопленными на борту был уроженец Тамбова Станислав Беззубкин.
Минобороны РФ в среду, 24 января, сообщило о крушении транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области. По данным военного ведомства, на борту находились 65 пленных военнослужащих ВСУ, которых перевозили для обмена, согласно договоренностям, а также шесть членов экипажа и трое сопровождавших. Все они погибли.
МО РФ заявило, что самолет был сбит ВСУ из зенитного ракетного комплекса, пуск осуществляли с территории Харьковской области. Также в ведомстве подчеркнули, что руководству Украины было известно о перевозке украинских пленных в самолете, и его уничтожили намеренно, чтобы обвинить в этом Россию.
В российском МИД РФ заявили
, что террористическая атака ВСУ на самолет Ил-76, в котором находились украинские военнопленные, была преднамеренной и демонстрирует недоговороспособность режима Зеленского.
В Генштабе ВСУ после информации о поражении Ил-76 заявили
, что продолжат "принимать меры по уничтожению средств доставки" на Белгородско-Харьковском направлении".
Россия запросила срочное заседание Совбеза ООН
после крушения Ил-76. Позже стало известно, что оно не состоится
.
Читайте также на РИА Новости Крым: