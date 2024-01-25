https://crimea.ria.ru/20240125/vlasti-opublikovali-spisok-pogibshikh-chlenov-ekipazha-na-sbitom-vsu-il-76-1134444337.html

Власти опубликовали список погибших членов экипажа на сбитом ВСУ Ил-76

Власти опубликовали список погибших членов экипажа на сбитом ВСУ Ил-76 - РИА Новости Крым, 25.01.2024

Власти опубликовали список погибших членов экипажа на сбитом ВСУ Ил-76

Власти Оренбургской области опубликовали список погибших членов экипажа военно-транспортного самолета Ил-76, сбитого ВСУ над Белгородской областью 24 января. РИА Новости Крым, 25.01.2024

2024-01-25T08:31

2024-01-25T08:31

2024-01-25T08:32

крушение военного самолета ил-76 в белгородской области

россия

министерство обороны рф

украина

новости

белгородская область

максим егоров

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости Крым. Власти Оренбургской области опубликовали список погибших членов экипажа военно-транспортного самолета Ил-76, сбитого ВСУ над Белгородской областью 24 января.В списке погибших членов экипажа Ил-76, который потерпел катастрофу в Белгородской области после удара ВСУ, значатся: командир корабля Беззубкин, помощник командира корабля Чмирев, штурман Высокин, бортинженер Пилуев, борттехник Житенев и бортрадист Саблинский.Отмечается, что военно-транспортный самолет Ил-76 предназначен для десантирования, перевозки личного состава, а также грузов и боевой техники. Экипаж его составляют до 7 человек.Борт способен перевезти 126 десантников с парашютами, 145 человек личного состава в однопалубном варианте и 225 — в двухпалубном. Максимальная полезная нагрузка самолета – 48 тонн, дальность полета при нагрузке 40 тонн – 4750 км.Накануне губернатор Тамбовской области Максим Егоров сообщил, что командиром сбитого ВСУ российского Ил-76 с украинскими военнопленными на борту был уроженец Тамбова Станислав Беззубкин. Минобороны РФ в среду, 24 января, сообщило о крушении транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области. По данным военного ведомства, на борту находились 65 пленных военнослужащих ВСУ, которых перевозили для обмена, согласно договоренностям, а также шесть членов экипажа и трое сопровождавших. Все они погибли.МО РФ заявило, что самолет был сбит ВСУ из зенитного ракетного комплекса, пуск осуществляли с территории Харьковской области. Также в ведомстве подчеркнули, что руководству Украины было известно о перевозке украинских пленных в самолете, и его уничтожили намеренно, чтобы обвинить в этом Россию.В российском МИД РФ заявили, что террористическая атака ВСУ на самолет Ил-76, в котором находились украинские военнопленные, была преднамеренной и демонстрирует недоговороспособность режима Зеленского. В Генштабе ВСУ после информации о поражении Ил-76 заявили, что продолжат "принимать меры по уничтожению средств доставки" на Белгородско-Харьковском направлении". Россия запросила срочное заседание Совбеза ООН после крушения Ил-76. Позже стало известно, что оно не состоится. Читайте также на РИА Новости Крым:В генштабе ВСУ сделали заявление после крушения Ил-76 с пленнымиТеракт против Ил-76 был осознанной акцией Киева – МИД РоссииКиев знал о перевозке украинских пленных в Белгород на Ил-76 – Минобороны

https://crimea.ria.ru/20240124/stalo-izvestno-o-komandire-sbitogo-il-76-v-belgorodskoy-oblasti-1134441812.html

россия

украина

белгородская область

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крушение военного самолета ил-76 в белгородской области, россия, министерство обороны рф, украина, новости, белгородская область, максим егоров